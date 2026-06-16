Maharashtra Politics : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष पुन्हा एकदा फुटणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. सध्या महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. सध्या महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 9 पैकी 7 खासदार पक्षात अस्वस्थ असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेच्या 5 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अशातच शिनसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी खळबळजनक गौप्यस्फोट केला आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी 15 कोटींचे अॅडव्हान्स दिले जात असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हंटले आहे.
संजय राऊत यांनी एक्स वर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी खासदारांना अॅडव्हान्स दिल्याचा उल्लेख केला आहे. अपना सपना मनी..मनी!
महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी…आज रात्री 15 कोटींचा अॅडवांस देण्यात येत असल्याची माहिती धक्कादायक आणि घृणास्पद आहे! अशी एक्स पोस्ट संजय राऊत यांनी केली आहे.
ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊतांनी सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल केला आहे. पाठीत खुपसण्यासाठी सुरे ठेवले असतील असं वक्तव्य खासदार संजय राऊतांनी केलंय. ऑपरेशन टायगरबाबत विचारलं असता राऊतांनी हे वक्तव्य केलंय.. तर ऑम्ही कुणाला बोलावलं नाही, संपर्क साधला नाही असं उत्तर मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी दिलंय.
संजय दिना पाटील
संजय देशमुख
नागेश पाटील अष्टेकर
ओमराजे निंबाळकर
भाऊसाहेब वाकचौरे
संजय जाधव
22 जून 2022 रोजी शिवसेनेत उभी फूट पडली होती. एकनाथ शिंदे आमदार-खासदारांसह सूरत गुवाहाटीला निघून गेले होते. 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष फुटला आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथ झाली. महाराष्ट्राचे सरकार रातोरात कोसळले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पदावरुन पाय उतरा व्हाले लागले होते. शिवसैनिकांना त्या बंडाची चार वर्षानंतर पुन्हा आठवण यासाठी झालीये कारण ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झालीय. यावेळी पाच ते सात खासदार शिवसेना सोडण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगण्यात येतंय. चार वर्षानंतर शिवसेना दुस-यांदा फुटणार अशी चर्चा आहे