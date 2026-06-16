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महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी 15 कोटींचे अ‍ॅडव्हान्स दिले; संजय राऊत यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट, ठाकरेंची शिवसेना फुटली?

ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मोठ्या राजकीय हालचाली सुरु आहेत.  संजय राऊत यांनी खळबजनक गौप्यस्फोट केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 16, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:13 PM IST
महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी 15 कोटींचे अ‍ॅडव्हान्स दिले; संजय राऊत यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट, ठाकरेंची शिवसेना फुटली?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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