'नसरापूर अत्याचार- हत्या प्रकरणात सरकारच आरोपीच्या पिंजऱ्यात, एन्काऊंटर केलंच पाहिजे', राऊतांची बोचरी टीका

Bhor Nasrapur Rape case : पुण्याच्या भोरमधील नसरापूर इथं 4 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार आणि हत्येच्या सबंध महाराष्ट्रातून संतापाची लाट उसळली आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: May 3, 2026, 10:31 AM IST
Bhor Nasrapur Rape case : पुण्यातील नसरापूर इथं 4 वर्षीय चिमुकलीवरी अत्याचार आणि हत्य्याप्रकरणी ग्रामस्थ आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून संतापाची लाट उसळली आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर प्रकरणी आरोपीला मृत्यूदंडाच्या शिक्षेसाठी जलदगती न्यायालयात हा खटला चालवला जाईल याची हमी दिली. मात्र विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांसह सरकारलाच या प्रकरणी धारेवर धरत राज्याच्या या तऱ्हेसाठी त्यांनाच दोषी ठरवलं आहे. (Pune Crime News)

शिवसेनेच्या ठाकरे पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी आपली परखड भूमिका मांडत सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. सातत्यानं लहान मुलींवर, महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणं समोर येत असून, या घटना वाढत असल्याची बाब राऊतांनी लक्षात आणून दिली. मुख्यमंत्री मात्र, कधी पश्चिम बंगाल, केरळ, कधी आसाम तर कधी तामिळनाडूत प्रचाराला जात असल्याचा टोला लगावला. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत परिस्थिती गंभीर असताना मुख्यमंत्री मात्र 24 तास राजकारणामध्ये अडकले आहेत, म्हणत राऊतांनी नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. मिसिंग लिंकच्या उद्घाटनामुळं वाहतूक कोंडी होताच जे मुख्यमंत्री माफी मागतात त्यांनी नसरापूर प्रकरणी, मुली अन् महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांबाबत त्यांच्या अपयशाबाबत माफी मागितली पाहिजे अशीच मागणी केली. 

बहिणीने तोंड बंद करावं आम्ही तिला 1500 रुपये देतोय, असं का म्हणाले राऊत? 

'त्या दुर्दैवी मुलीची आई, कदाचित सरकारची लाडकी बहीण असेल. तिच्या खात्यात 1500 रुपये फडणवीस टाकत असतील, त्या 1500 रुपयांच्या बदल्यात त्य़ा बहिणीच्या मुलीवर अशा प्रकारे अत्याचार आणि हत्या करण्याचा अधिकार तुम्ही कोणाला दिला? बहिणीने तोंड बंद करावं आम्ही तिला 1500 रुपये देतोय, हे या राज्यात सुरुय. या महाराष्ट्रातील माता आणि भगिनींनी सरकारविरोधात बंड केलं पाहिजे, रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारला पाहिजे. हे राज्य आता सन्माननीय माणसाला राहण्यालायक उरलेलं नाही हे दुर्दैवानं म्हणावंसं वाटत आहे. फक्त पैशांचा माज, पैशांची सत्ता ज्या बळावर हे राज्य सुरुय. चार वर्षाच्या मुलीवर नराधम कायद्याचा धाक नसल्यामुळं अत्याचार करु सकला आणि याला जबाबदार सर्वस्वी हे सरकार आणि राज्याचे गृहमंत्री असणारे मुख्यमंत्री आहेत', अशी बोचरी टीका राऊतांनी केली. 

सरकारलाच जनतेनं ताब्यात घ्यायला पाहिजे...

'नसरापूर घटनेनंतर आंदोलनं करणाऱ्या ग्रामंस्थांवर, जनतेवर, सरकारनं लाठीचार्ज केला. पण, तुमच्या कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. तुम्ही सामान्य जनतेला धाक दाखवताय. ज्यांच्यावर लाठीचाच केला त्यांचा दोष काय? ते त्या मुलीचा मृतदेह घेऊन रस्त्यावर आले' म्हणत सरकारवर त्यांनी कटाक्ष टाकला.  

'सरकारलाच जनतेनं ताब्यात घ्यायला पाहिजे. आरोपी तर सरकार आहे. अशा प्रकरणामध्ये या राज्याचे गृहमंत्रीच आरोपी असायला पाहिले, पोलीस आरोपी असायला पाहिजेत. ज्या पद्धतीनं सरकार किंवा पोलीस खातं चालवलं जात आहे, ते राजकीय सुरक्षेसाठीच वापरलं जात आहे. आरोपी कोण? सरकारच आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे, या सरकारचं एन्काऊंटर केलं पाहिजे', अशीच संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

