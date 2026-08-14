मोदींच्या मिठीमुळे दोन राष्ट्रपतींचा श्वास गुदमरला; राऊतांकडून राहुल गांधींच्या कृतीचं समर्थन, 'भाजपाचे दोन जोकर....'

गळाभेट घेणं म्हणजे परराष्ट्र धोरण नाही अशा शब्दांत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी मोदींच्या परराष्ट्र धोरणांची खिल्ली उडवली आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करताना परदेशी नेत्यांशी होणाऱ्या त्यांच्या गळाभेटींचा उल्लेख केला. मोदींचे परराष्ट्र धोरण नेमके कसे आहे, हे दाखवून देत असल्याचे सांगत राहुल गांधी व्यासपीठावरून संदीप दीक्षित यांच्या दिशेने गेले आणि त्यांची गळाभेट घेतली. त्यानंतर, पंतप्रधान मोदी परदेशात गेल्यानंतर विविध देशांच्या नेत्यांची गळाभेट घेतात आणि त्यांनाच परराष्ट्र धोरण वाटते, असा टोला राहुल गांधी यांनी लगावला. राहुल गांधी यांच्या या कृतीनंतर संदीप दीक्षित यांनीही विनोदी टिप्पणी केली. या संपूर्ण प्रसंगामुळे कार्यक्रमात हशा पिकला. मात्र, या व्हिडिओवरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. भाजपकडून राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर टीका करण्यात आली असून, काँग्रेसने मात्र राहुल गांधींच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
पंतप्रधानांनी परदेशात जाऊन मिठ्या मारणं, पुरस्कार घेणं याला धोरण म्हणत नाही असं सांगत खासदार संजय राऊत यांनी राहुल गांधींच्या कृतीचं समर्थन केलं. नरेंद्र मोदींच्या मिठीमुळे दोन राष्ट्र्पतींचा श्वास गुदमरला आहे असंही ते उपहासात्मकपणे म्हणाले.
"राहुल गांधी यांनी जबरदस्ती मिठी मारण्याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं, ते संपूर्ण जगाने पाहिलं आणि पंतप्रधानांची थू झाली. भारतासारख्या देशासाठी परराष्ट्र धोरण मोठं आहे. जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय काय करत आहे? पंतप्रधानांनी परदेशात जाऊन मिठ्या मारणं, पुरस्कार घेणं याला धोरण म्हणत नाही".
"आता ते (मोदी, शाह) झोपतच नाही, दोघांचे चेहरे पाहा. लोकलज्जेस्तव 20 दिवसांनी सभागृहात आले होते, खाली मान घालून आले आणि तसेच गेले. 56 इंच वैगेरे काहीच नव्हतं. आता दिल्ली खाली कऱण्याची वेळ आली आहे," असंही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाची खिल्ली उडवल्याबद्दल भाजपने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. 'असंस्कृत आणि असभ्य' भाषा वापरून विरोधी पक्षनेतेपदाची प्रतिष्ठा कमी केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी भाजप-आरएसएसला 'जोकरांचा समूह' म्हटले, ज्यांना भारताची काहीही समज नाही.
यावर पलटवार करत केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गांधी यांना शहाणे होण्यास सांगितले आणि पंतप्रधानांवर हल्ला करून भारताच्या जनतेचा अपमान केल्याचा आरोप केला. "राहुल गांधी, तुम्ही कधी शहाणे होणार? देश चालवण्यासाठी परिपक्व नेतृत्वाची गरज असते, हौशी नाटकांची नाही. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला 'जोकर आणि विदूषक' म्हणणे हे सिद्ध करते की तुम्ही तुमच्या आवाक्याबाहेरचे आहात," असे जोशी म्हणाले.
"पंतप्रधान हे निवडून आलेले नेते आहेत. राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रमाणे, ते कोणत्याही पदश्रेणीतून वर आले नाहीत, किंवा कौटुंबिक वारसा किंवा घराणेशाहीच्या राजकारणामुळेही ते पुढे आले नाहीत. वापरले जाणारे शब्द, ज्या पातळीवर ते उतरत आहेत, त्यातून राहुल गांधींचा निव्वळ मूर्खपणा आणि त्यांची निराशा दिसून येते. हीच निराशा त्यांना अपमानास्पद भाषा वापरण्यास प्रवृत्त करते," असे मंत्री म्हणाले.