निकालाआधीच शिवसेनेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाकडे? राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं, 'शिंदेंनी आयोगाला...'

सुप्रीम कोर्टातील शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भातील सुनावणी सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवली जावी अशी मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली असल्याचं सांगितल जात आहे. मात्र कपिल सिब्बल यांनी चिन्ह आणि नावाचं नाही तर अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी केली असल्याचं खासदार संजय राऊतांनी स्पष्ट केलं आहे. मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर टीका करत शेण खाल्लं असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी अमित शाहांनी शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंना विकल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला.
"हे काय धर्मादायक काम नाही. अमित शाह, निवडणूक आयोग दोघांनी शेकडोंचा व्यवहार करुन शिंदेंबरोबर बाळासाहेब ठाकरेंचा हिदुत्ववादी पक्ष आणि चिन्ह मिंधेंना विकला. यात मोठा भ्रष्टाचार सुरु आहे. त्यावर युक्तिवाद सुरु आहे. याच्यात पुन्हा अपात्रतेचा विषय आला आहे. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने काही निरीक्षणं नोंदवली होती. तो विषय आणि देशभरातील अपात्रतेचा विषय आहे. अपात्र व्यक्तीलाच मुख्यमंत्री करणं याबाबत सात सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय घेऊन दिशा ठरवावी अशी भूमिका आहे," असं संजय राऊतांनी सांगितलं आहे.
"दिल्लीतील सुनवाणी संपल्यानंतर मी आत घडलेल्या भूमिकेविषयी सांगतो. न्यायालयाने मांडलेलं मत सांगतो. न्यायालयात दोन्ही बाजू ऐकल्या जातात. त्या ऐकल्याशिवाय कोणतंही न्यायालय निर्णय घेत नाही. पण आमच्या प्रकरणात आमची बाजू निवडणूक आयोगात ऐकली गेली नाही हे आम्ही सांगत आहोत. एकनाथ शिंदेंच्या वतीने आयोग विकला गेला, शेण कसं खाल्लं, त्यांना (आयोगाला) शेण कसं भरवलं ही बाजू मांडू दे. कोणाला विकत घेतलं, गुवाहाटीला कसं गेलो हे सांगितलं पाहिजे," अशी टीका त्यांनी केली.
"पक्षांतरानंतर जो आमदार अपात्र होणार आहे, त्या अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला राज्याचं मुख्यमंत्री कें हे देशाच्या संविधानाविरोधात आणि दहाव्या अनुसूचीविरोधात आहे. सामूहिक शेण खाल्लं असून, अमित शाह त्याचे निर्माता आहेत. अमित शाह सगळीकडे पळत असून काल फक्त चेहरा दाखवून गेले," असंही ते म्हणाले.
चाकण एमआयडीसीच्या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले की, "सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचार करणाऱ्या टॉप खात्यांमध्ये उद्योग खातं आहे. उद्योगमंत्र्यांनी कोणता नवा उद्योग आणला? साडे पाच हजार उद्योग बाहेर गेले किंवा बंद पडले त्यासाठी काय केलं य़ाचा लेखाजोखा दिलाय का? एमआयडीसीच्या जमिनी विकणं आणि खंडण्या उकळणं हे मिंधेंच्या अर्ध्या सरकारकडून काम चालू आहे. चाकणची एमआयडीसी शरद पवारांच्या प्रयत्नातून सुरु झाली आहे. अनके जागतिक स्तरावरील मोटार कंपन्या आल्या. व्यवसाय मिळाले, रोजगार निर्माण झाला. पण आता पायाभूत सुविधांमुळे कंपन्या बंद पडत असतील तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. ते काय कर आहेत? मोठ्या गोष्टी करतात. गडचिरोलीसारख्या ठिकाणी खाण उद्योजकांनी जो उच्छाज मांडला तोही त्यांच्या अधिपत्यात येतो. 1500 लोक तिथे ठार झाले आहेत".