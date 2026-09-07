संजय राऊतांनी सांगितलं विद्यानंद बापट अन् बाळासाहेब ठाकरे कनेक्शन; '...तर शिवसेना कधीच निर्माण झाली नसती'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सध्या डीजे बंदीच्या मागणीमुळे तुफान चर्चेत असलेल्या विद्यानंद बापट यांचं कौतुक केलं आहे. जाहीर कार्यक्रमामध्ये बोलताना राऊत यांनी विद्यानंद बापटांचा संदर्भ देत थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा संदर्भ दिला आहे. मुंबईमध्ये रविवारी रात्री एका कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना जनरेशन झीचाही उल्लेख राऊतांनी केला. शिवसेना स्थापना आणि सध्या चर्चेत असलेले बापट यांमधील समान दुवा राऊत यांनी विद्यार्थ्यांना उलगडून सांगितला.
ठाकरेंचे शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांनी रविवारी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वाटप केले. या कार्यक्रमात बोलताना राऊत यांनी, "समोर जेन जी बसले आहेत. हा जो काही "जेन जी" किंवा "अल्फा जनरेशन" हा शब्द निघाला आहे, तो खूप चांगला आहे. आणि आपण काय आहोत? आपण 'ओल्ड जेनरेशन' आहोत, ज्यांनी जुन्या काळात संघर्ष केला आहे. म्हणून मी या जेन जीच्या मुलांना सांगतो की, तुम्ही जुन्या काळाचाही थोडा अभ्यास केला पाहिजे. शिवसेना पक्ष आकाशातून खाली पडलेला नाही. त्यासाठी मोठा संघर्ष करण्यात आला आहे. त्या काळातील जेन जीसाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी संघर्ष केला. त्या काळातील तरुणांना त्यांनी सांगितले की, मराठी माणसावर अन्याय होत आहे, त्याला मान-सन्मान मिळत नाही. मराठी माणसाला न्याय आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्या काळातील तरुणांचे नेतृत्व केले. नरेंद्र मोदी जेन जी चे नेते आहेत का? मला सांगा. अमित शाह जेन जी चे नेते आहेत का? मला सांगा. बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे, शिक्षणाकडे लक्ष द्या, स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण व्हा," असं आवाहन केलं.
"पुण्यात पाहा, एका बापटने सगळ्यांच्या नाकी नऊ आणले आहेत," असं म्हणत राऊत यांनी विद्यानंद बापटांचा आपल्या भाषणामध्ये दाखला दिला. "डीजेच्या मुद्द्यावरून तो महानगरपालिकेच्या बैठकीत उभा राहिला आणि त्याने डीजेच्या मोठ्या आवाजाविरोधात आवाज उठवला. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात त्या बापटची चर्चा सुरू आहे. कोणी तरी मला सांगितले की, हा बापट पुणेकर नाही. तो पाच वर्षांपूर्वी कोकणातून पुण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याला पुण्याच्या गणपतीबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांनी जर पुणे सोडले नसते, तर शिवसेना कधीच निर्माण झाली नसती. त्यामुळे आपण बाळासाहेब ठाकरे यांचे आभार मानले पाहिजेत," असं राऊत म्हणाले. "जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र राहतील, तोपर्यंत शिवसेना राहील. शिवसेना तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे," असं राऊत यांनी उपस्थितांना सांगितलं.