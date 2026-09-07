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संजय राऊतांनी सांगितलं विद्यानंद बापट अन् बाळासाहेब ठाकरे कनेक्शन; '...तर शिवसेना कधीच निर्माण झाली नसती'

संजय राऊत यांनी जाहीर भाषणामध्ये बोलताना सध्या तुफान चर्चेत असलेल्या विद्यानंद बापट यांचा आवर्जून उल्लेख विद्यार्थ्यांसमोर केला. पुढे लगेच त्यांनी या साऱ्याचा संदर्भ बाळासाहेब ठाकरेंशी जोडला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:08 AM IST
संजय राऊतांनी सांगितलं विद्यानंद बापट अन् बाळासाहेब ठाकरे कनेक्शन; '...तर शिवसेना कधीच निर्माण झाली नसती'
Image Credit: जाहीर भाषणा बोलत होते संजय राऊत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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