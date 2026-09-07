'...म्हणून केवळ त्यांच्यावर टीका करून चालणार नाही', बिहारी तरुणांचं राऊतांकडून कौतुक; म्हणाले, 'एकाच खोलीत 20-20...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बिहारमधील विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलं असून त्यांच्याकडून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी धडा घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. रविवारी मुंबईतील ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांनी आयोजित केलेल्या लॅपटॉप वाटप कार्यक्रमात बोलताना राऊत यांनी बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना स्थापन करताना त्या काळातील जेन-झींना एकत्र केलं होतं असं म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना बिहारमधून सर्वाधिक आयएएस-आयपीएस का तयार होतात याबद्दलही भाष्य केलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत ते पाहूयात...
"समोर जेन जी बसले आहेत. हा जो काही 'जेन जी' किंवा 'अल्फा जनरेशन' हा शब्द निघाला आहे, तो खूप चांगला आहे. आणि आपण काय आहोत? आपण 'ओल्ड जेनरेशन' आहोत, ज्यांनी जुन्या काळात संघर्ष केला आहे. म्हणून मी या जेन जीच्या मुलांना सांगतो की, तुम्ही जुन्या काळाचाही थोडा अभ्यास केला पाहिजे. शिवसेना पक्ष आकाशातून खाली पडलेला नाही. त्यासाठी मोठा संघर्ष करण्यात आला आहे. त्या काळातील जेन जीसाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी संघर्ष केला. त्या काळातील तरुणांना त्यांनी सांगितले की, मराठी माणसावर अन्याय होत आहे, त्याला मान-सन्मान मिळत नाही. मराठी माणसाला न्याय आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्या काळातील तरुणांचे नेतृत्व केले. नरेंद्र मोदी जेन जी चे नेते आहेत का? मला सांगा. अमित शाह जेन जी चे नेते आहेत का? मला सांगा. बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे, शिक्षणाकडे लक्ष द्या, स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण व्हा," असं राऊत विद्यार्थ्यांसमोर दिलेल्या भाषणात म्हणाले.
"आपण म्हणतो की महाराष्ट्रात आपल्याला मराठी अधिकारी दिसत नाहीत. पण गेल्या अनेक वर्षांत देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये मराठी अधिकारी मोठ्या पदांवर आहेत. तेलंगणामध्ये पोलीस महासंचालक मराठी आहेत. तमिळनाडूमध्येही मोठ्या पदांवर मराठी अधिकारी आहेत. नॉर्थ-ईस्टमध्येही मराठी अधिकारी आहेत. कारण आयपीएस ही ऑल इंडिया कॅडरची सेवा आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नियुक्त केले जाते. स्पर्धा परीक्षांमध्ये बिहारमधील अनेक विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होतात. त्यामागे एक कारण म्हणजे बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गरीबी आहे. मुलगा शाळेत जाऊ लागला की त्याच्या मनात भरवले जाते की, तुला एकतर ठेकेदार व्हायचे आहे किंवा बाबू व्हायचे आहे. त्यामुळे बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांतील विद्यार्थी सरकारी नोकरीमध्ये जायचे, आयएएस-आयपीएस व्हायचे, इनकम टॅक्समध्ये जायचे, रेव्हेन्यूमध्ये जायचे, या जिद्दीने अभ्यास करतात. कारण त्यांच्या भविष्यासमोर दुसरा पर्याय नसतो," असं बिहारमधील विद्यार्थ्यांचा संदर्भ देत राऊतांनी म्हटलं.
"आपण म्हणतो, "हे सगळे बिहारी आहेत." पण ते कष्ट करून पुढे आले आहेत. तुम्ही दिल्लीला, मुखर्जी नगरला गेलात तर तिथे 20-20 विद्यार्थी एकाच खोलीत राहून अभ्यास करताना दिसतील. ते प्रचंड मेहनत करतात. त्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये अनेक सुविधा आहेत आणि महाराष्ट्र प्रगत राज्य आहे. सुमारे 80 टक्के आयएएस-आयपीएस बिहारमधूनच होतात, असे म्हणून केवळ त्यांच्यावर टीका करून चालणार नाही. या देशाच्या प्रशासनाचे नेतृत्व करणे आवश्यक आहे आणि आपल्यात ती क्षमता आहे," असं म्हणत राऊत यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिलं. "अजय चौधरी यांनी तुम्हाला लॅपटॉप दिला आहे. त्यामुळे अजय चौधरीजी, तुम्हाला एक आयएएस-आयपीएस अधिकारी मिळेल. तुमच्या लॅपटॉप वाटपातून उद्याचे आयएएस-आयपीएस अधिकारी तयार होतील," असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला.