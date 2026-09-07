Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...म्हणून केवळ त्यांच्यावर टीका करून चालणार नाही, बिहारी तरुणांचं राऊतांकडून कौतुक; म्हणाले, एकाच खोलीत 20-20...

'...म्हणून केवळ त्यांच्यावर टीका करून चालणार नाही', बिहारी तरुणांचं राऊतांकडून कौतुक; म्हणाले, 'एकाच खोलीत 20-20...'

ठाकरेंच्या आमदाराकडून मुंबईमध्ये रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या लॅपटॉप वाटप कार्यक्रमामध्ये बोलताना संजय राऊत यांनी बिहारी विद्यार्थ्यांचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:57 AM IST
'...म्हणून केवळ त्यांच्यावर टीका करून चालणार नाही', बिहारी तरुणांचं राऊतांकडून कौतुक; म्हणाले, 'एकाच खोलीत 20-20...'
Image Credit: मुंबईत विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना केलं राऊतांनी विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News LIVE : 07 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
2
3
4
5