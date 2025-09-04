जरांगेच्या आंदोलनाला रसद पुरवण्यावरून संजय राऊतांच एकनाथ शिंदेंकडे बोट

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन छेडलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने जीआर काढत जरांगे पाटलांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. मात्र आता जरांगेच्या आंदोलनाला रसद पुरवण्यावरून संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंकडे बोट दाखवलंय. त्यावरू आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठ्यांचं भगवं वादळ मुंबईत धडकल होतं. मनोज जरागे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने जीआर काढत जरांगे पाटलांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. आणि जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे घेतलं. मात्र आता मात्र आता जरांगेच्या आंदोलनाला रसद पुरवण्यावरून संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंकडे बोट दाखवलंय. त्यावरू आरोप प्रत्यारोप सुरू झाला आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून फडणवीस यांचं सरकार अडचणीत यावं अशी सरकारमधील काहींची इच्छा होती या आरोपांचा संजय राऊतांनी पुनरुच्चार केला आहे. जरांगेंच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून फडणवीसांसमोर आव्हान उभं करण्याचा उद्देश होता असा आरोप राऊतांनी केला आहे जरांगेंच्या आंदोलनात आंदोलकांची व्यवस्था करण्यात शिंदेंचं नाव येतंय असंही राऊतांनी म्हटलं आहे. तर राऊतांच्या या आरोपांना जरांगेंनी उत्तर दिलं आहे. फडणवीसांना घेरायचं असतं तर थेट वर्षावरच गेलो असतो असं जरांगेंनी म्हटलंय. भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनाही संजय राऊतांवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
तर दुसरीकडे रोहित पवारांनीही राऊतांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला आहे. सरकारमधील तीनही पक्ष एकसंध नाहीत. राजकीय खेळी आणि एकमेकांचे कपडे फाडण्यात महायुतीतील पक्ष व्यस्त असल्याचं टीकास्त्र रोहित पवार यांनी डागलंय.
जेव्हा चांगल्या गोष्टी घडतात तेव्हा फार खोलात जाऊ नये. सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहित असतात असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगेंच्या आंदोलनाला रसद पुरवण्यासंदर्भातील प्रश्नावर अधिक बोलणं टाळलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतलं असलं तरी आंदोलना रसद कुणी पुरवली यावरून उडालेला आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा काही अद्याप बसायचं नाव घेत नाहीये. आता संदय राऊतांनी थेट शिंदेंचं नाव घेतल्यानं वातावरण पुन्हा एकदा तापल्याचं पाहायला मिळतं आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण का मागे घेतलं?
2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने जीआर काढून जरांगे यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांना या निर्णयांची माहिती दिली. यामुळे जरांगे यांनी 'आपण जिंकलो' अशी घोषणा करत उपोषण मागे घेतलं आणि आंदोलकांना रात्री 9 वाजेपर्यंत आझाद मैदान रिकामं करण्याचं आवाहन केलं.
संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदेंवर कोणते आरोप केले?
संजय राऊत यांनी आरोप केला की, जरांगे यांच्या आंदोलनाला रसद (आर्थिक आणि लॉजिस्टिक पाठबळ) पुरवण्यामागे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हात आहे. त्यांनी दावा केला की, या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश मराठा आरक्षण मिळवणं नसून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार अस्थिर करणं होता. राऊतांनी शिंदे आणि अजित पवार यांनी आंदोलनाच्या 'आनंद सोहळ्यात' सहभाग का घेतला नाही, असा सवालही उपस्थित केला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी राऊतांच्या आरोपांना काय उत्तर दिलं?
जरांगे पाटील यांनी राऊतांचे आरोप खोडून काढले आणि स्पष्ट केलं की, त्यांचं आंदोलन फक्त मराठा आरक्षणासाठी होतं, कोणत्याही राजकीय हेतूसाठी नाही. त्यांनी म्हटलं, 'फडणवीसांना घेरायचं असतं तर थेट वर्षा बंगल्यातच घुसलो असतो' .त्यांनी आपलं आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जोडलं नसल्याचं आणि आरक्षण हेच त्यांचं एकमेव उद्दिष्ट असल्याचं सांगितलं.