  • महाराष्ट्र बातम्या
  • आधी त्या बाईची कानफटात कुणावर पडली?, संजय राऊतांचा अलिबाग जमीन वादावरुन हल्लाबोल! तर राहुल नार्वेकरांना...

'आधी त्या बाईची कानफटात कुणावर पडली?', संजय राऊतांचा अलिबाग जमीन वादावरुन हल्लाबोल! 'तर राहुल नार्वेकरांना...'

Sanjay Raut On Rahul Narvekar:  अलिबाग वादग्रस्त व्हिडीओ प्रकरणावरुन संजय राऊत यांनी भाजप नेते राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 15, 2026, 04:44 PM IST
'आधी त्या बाईची कानफटात कुणावर पडली?', संजय राऊतांचा अलिबाग जमीन वादावरुन हल्लाबोल! 'तर राहुल नार्वेकरांना...'
संजय राऊत

Sanjay Raut On Rahul Narvekar: निवडणुका आल्या की हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान करायचे हा भाजपचा खेळ आहे. त्यामुळे आम्ही हा सामना पहातच नाही. पाकिस्तानवर बहिष्कार, बांगलादेशीना हुसकायचं, मात्र जेव्हा पैशांचा विषय येतो, तेव्हा जय शाह यांना परवानगी दिली जाते. पाकिस्तानात टिपू सुलतानला नायक मानले जाते, मग त्यांच्याशी का सामना खेळता? असा प्रश्न ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊतांनी उपस्थित केलाय. 

फडणवीस यांच्यातली आणि भाजपची उर्मी भरून आलीय. त्यांनी धिक्कार करायला हवा होता, ते ढोंगी लोक आहेत, ते अस करणार नाही. भारत पाकिस्तानवर स्वात मोठा जुगार खेळला जातो. मागच्यावेळी 25 हजार कोटी पाकिस्तानला गेले, यंदा जास्त जातील आणि हेच पैसे पुलवामा सारखे हल्ले करायला वापरले जातील. त्यांनी धिक्कार करावा ना? टिपू सुलतानला ते नायक मानतात, फोटो उतरवणे हे किरकोळ असल्याचे राऊत म्हणाले. 

संजय राऊतांनी यावेळी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विधानावर वक्तव्य केलंय. सपकाळ आणि काँग्रेसचे आम्ही बघू काय ते, आधी विषय कोणी घेतला? टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना होऊच शकत नाही. कोणीही काही बोलू द्या. मुंबईत भाजपने नाव दिलेत, मानखुर्द ला एका बगीचाला टिपू सुलतानचे नाव द्यायचा प्रयत्न झाला. टिपू सुलतानला मानणारे सर्व भाजपमध्ये आहेत, असेही ते म्हणाले. 

संजय राऊत यांनी भाजप नेते राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका केलीय. अलिबागला दीक्षा शाह यांची जमीन किती हे नार्वेकर यांना विचारा. गावकऱ्यांवर नंतर काय दबाव आणला असेल? मीही त्याच गावचा आहे. ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी.आणखी जर त्यातलं काही काढलं तर विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागेल, असे राऊत म्हणाले. क्वालिटी कंट्रोल इंडियाचे प्रमुख दीक्षा शाह जे गुजरातचे आहेत. त्यांनी अलिबागामध्ये प्रचंड जमीन घेतलीय. आणि तिथं दलाली कोणी केली हे सर्वांना माहितीय. अमित शहा आणि जय शाह यांचे दीक्षा शाह हे जवळचे आहेत. 
अगोदरचा व्हिडिओ कट झाला आहे. आधी त्या बाईची कानफटात कुणावर पडली. त्यानंतर पळापळ झाल्याचे राऊत म्हणाले.

अख्खी मुंबई खोदून ठेवलीय. हे सगळे कंत्राटदार बाहेरचे आहेत. यांना मुंबईचे काही माहित नाही. काल युपीतील सरपंच गेले. ते त्यांच्याच भाजपचे आहेत. ते रामभक्त होते. रामभक्ताला चिरडून मारले यांनी, अशी टीका राऊतांनी केली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Rahul NarvekarSanjay RautSanjay Raut on Rahul Narvekarmarathi newsvidhan sabha

