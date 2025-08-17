English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'शिवसेना' अन् 'धनुष्यबाण' शिंदेंना देणारी 'ही' व्यक्ती आता कुठंय? राऊतांना वेगळीच शंका

Sanjay Raut Post Photo About Election Commission: राऊत यांनी 2024 च्या निवडणुकीचा उल्लेख करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 17, 2025, 02:12 PM IST
'शिवसेना' अन् 'धनुष्यबाण' शिंदेंना देणारी 'ही' व्यक्ती आता कुठंय? राऊतांना वेगळीच शंका
राऊतांचा थेट सवाल (प्रातिनिधिक फोटो; सौजन्य - रॉयटर्स, पीटीआय)

Sanjay Raut Post Photo About Election Commission: शिवसेना हे नाव आणि पक्षाचं निवडणूक चिन्ह माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मिळणार की विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल पुढील काही आठवड्यांमध्ये अपेक्षित आहे. असं असतानाच आता ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी हे नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदेंना देणारी व्यक्ती कुठे आहे? असा सवाल विचारला आहे. त्या व्यक्तीचा फोटो पोस्ट करत राऊतांनी हा सवाल विचारला आहे.

पहिला प्रश्न...

"2024 च्या निवडणुकीमध्ये राजीव कुमार हे निवडणूक आयुक्त होते. मी काल निवडणूक आयुक्तांना एक ट्विट केला आहे. 2024 साली जे निवडणूक आयुक्त होते आणि ज्यांच्या सहकार्याने नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्याबरोबर निवडणुका जिंकू शकले ते निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार कुठे आहेत हा माझा पहिला प्रश्न आहे. जगदीश धनकड बेपत्ता झाले आहेत तसे ते तत्कालीन निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार कुठे आहेत हा माझा प्रश्न आहे. ते कुठे गेले?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.  

किती कोटींचा व्यवहार झाला हे...

"राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर हल्ले सुरू केल्यापासून खरं म्हणजे त्याचा उत्तर राजीव कुमार यांनी दिले पाहिजे. तेव्हा राजीव कुमार हे निवडणूक आयुक्त होते. त्यांनी शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह धनुष्यबाण हे शिंदे गटाला दिला गद्दारांना दिला. घटनेविरुद्ध जाऊन आणि त्यात किती कोटींचा व्यवहार झाला हे देखील मी सांगितलं. ते राजीव कुमार कुठे आहेत हा माझा प्रश्न आहे. मी त्याच्या संदर्भात सोशल मीडियावर माझा प्रश्न टाकला आहे. त्याच्यावर दिल्लीमध्ये सुद्धा चर्चा सुरू आहे. जगदीश धनगडसुद्धा दिसत नाही आहेत," असं राऊत म्हणालेत. 

त्यांना दिल्लीतही ठेवलेले नाही

"राहुल गांधी यांनी हल्ला सुरू केल्यापासून आम्ही सगळ्यांनी निवडणूक आयोगावर हल्ला सुरू केल्यापासून मत चोरी प्रकरणात 2024 पासून या तेव्हाच्या आयुक्तांना सुद्धा लोकांशी बोलण्यापासून, मत व्यक्त करण्यापासून थांबवलं आहे. कदाचित त्यांना दिल्लीतही आता ठेवलेले नाही," अशी शंका राऊत यांनी बोलून दाखवली आहे. 

FAQ

संजय राऊत यांनी कोणावर आणि का टीका केली आहे?
संजय राऊत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार आणि प्रवक्ते, यांनी निवडणूक आयोगाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावर टीका केली आहे. त्यांनी 2024 च्या निवडणुकीदरम्यान राजीव कुमार यांनी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिल्याचा आरोप केला आहे. राऊत यांनी याला ‘घटनेला धरून नसलेला’ आणि ‘कोट्यवधींचा व्यवहार’ असा उल्लेख करत राजीव कुमार यांचा वर्तमान ठावठिकाणा काय, असा सवाल उपस्थित केला आहे.

राऊत यांनी राजीव कुमार यांच्याबाबत कोणता प्रश्न विचारला आहे?
राऊत यांनी सोशल मीडियावर आणि माध्यमांशी बोलताना विचारले की, “2024 च्या निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयुक्त असलेले राजीव कुमार सध्या कुठे आहेत?” त्यांनी राजीव कुमार यांना ‘बेपत्ता’ असल्याचा दावा करत, त्यांचा ठावठिकाणा आणि त्यांच्या भूमिकेबाबत शंका उपस्थित केली आहे. तसेच, त्यांनी ‘जगदीश धनकड’ यांचाही उल्लेख करत त्यांच्याबाबतही असाच सवाल विचारला आहे.

राऊत यांनी निवडणूक आयोगावर कोणते आरोप केले आहेत?
राऊत यांनी आरोप केला आहे की, राजीव कुमार यांनी 2024 च्या निवडणुकीदरम्यान शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देऊन ‘गद्दारी’ केली. त्यांनी हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे आणि यात कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच, निवडणूक आयोगावर ‘मत चोरी’चा आरोप करत, राजीव कुमार यांना लोकांशी बोलण्यापासून आणि मत व्यक्त करण्यापासून रोखले जात असल्याची शंका व्यक्त केली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Sanjay Rautphotoelection commissionRajiv Kumar

इतर बातम्या

सापाचा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या 'वाघा'ला अटक! Video...

महाराष्ट्र बातम्या