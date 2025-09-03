'फडणवीसांना कोण अडचणीत आणत होतं का?' राऊतांना वेगळीच शंका; 'दोन्ही उपमुख्यमंत्री काल...'

Sanjay Raut On Maratha Andolan: खासदार संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक केलंय. 'जरांगे मुंबईत आले तेव्हा भाजपची भाषा वेगळी होती. जरांगेंबाबत अत्यंत वाईट भाषा वापरली गेली मात्र फडणवीसांनी संयम ठेवला. फडणवीस यांच्या संयमाचं कौतुक आहे,' असं UBT पक्षाचे खासदार संजय राऊत म्हणालेत. तसंच, 'फडणवीसांना कोण अडचणीत आणत होतं का?', असा सवालही राऊतांनी केला आहे.
'भाजप नेते अजूनही मराठा बांधवांची कुचेष्टा करताहेत. भाजपचे पडद्यामागचे म्हणणे आहे ते वेगळे आहेत. त्यांच्या दृष्टिकोन असा आहे की, आम्ही कसं जरांगेंना बाहेर काढलं. जोपर्यंत अध्यादेश येत नाही तोपर्यंत काही बोलणं चुकीचं आहे. जरांगे मुंबईत आले तेव्हा भाजपची भाषा वेगळी होती. जरांगेंबाबत अत्यंत वाईट भाषा वापरली गेली. देवेंद्र फडणवीसांनी जो तोडगा काढला आणि जरांगे पाटील यांचे समाधान झाले असल्यामुळं त्यांचं समाधान म्हणजे सर्वांचे समाधान. उपोषणाला ते बसले होते. त्यांच्या यातना त्यांचा क्लेश सरकारने संपवला असेल तर मी सरकारचाही अभिनंदन करतो,' असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
'मला आश्चर्य वाटतंय की कालच्या प्रसंगात दोन्ही उपमुख्यमंत्री कुठे होते. ज्या समाजाचे जरांगे पाटील आहेत ज्याा समाजासाठी ते लढत होते त्या समाजाचेच ते नेते होते. नवी मुंबईत गुलाल उधळायला एकनाथ शिंदे जरांगें पाटील यांच्यासोबत होते. पण काल ते कुठे दिसले नाही. याचे कारण काय? मुंबईत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी राहणं गरजेचे होते. कालचे संपूर्ण श्रेय हे देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. ते या चर्चेत होते, सूचना देत होते. पण अजित पवार व एकनाथ शिंदे कुठे होते. ते आनंद सोहळ्यात का नव्हते. हे प्रकरण चिघळत राहावे आणि मुख्यमंत्री अडचणीत यावेत अशी काही योजना लोक करत होते का?' असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे.
'मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक आहे. त्यांच्या काही मागण्या होत्या पावसात चिखलात ते आंदोलन करत होते. आता काल सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. याबाबत आंदोलक, नेते आणि जरांगे पाटील समाधानी असतील तर आम्ही समाधानी आहोत. शेवट गोड झाला हे महत्त्वाचे आहे. छगन भुजबळ यांचं म्हणणं बरोबर आहे. जो पर्यंत अध्याादेश हातात येत नाही तोपर्यंत कोणी आंकाडतांडव करु नये,' असंही राऊतांनी म्हटलं आहे.
'उपोषण नक्की संपले पण आंदोलन संपलेले नाही. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याशिवाय फडणवीस यांच्यापुढं दुसरा पर्याय नव्हता. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना निर्णय घ्यावा लागला,' असंही संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.
