English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'फडणवीसांना कोण अडचणीत आणत होतं का?' राऊतांना वेगळीच शंका; 'दोन्ही उपमुख्यमंत्री काल...'

Sanjay Raut On Maratha Andolan: जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा बांधवांनी मुंबईत मोठे आंदोलन झाले. काल सरकारने मागण्या मान्य केल्या, जर जरांगे व आंदोलक समाधानी आहेत तर आम्हीही समाधानी आहोत, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 3, 2025, 11:37 AM IST
'फडणवीसांना कोण अडचणीत आणत होतं का?' राऊतांना वेगळीच शंका; 'दोन्ही उपमुख्यमंत्री काल...'
sanjay raut praises devendra fadnavis over Maratha Andolan and reservation

Sanjay Raut On Maratha Andolan: खासदार संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक केलंय. 'जरांगे मुंबईत आले तेव्हा भाजपची भाषा वेगळी होती. जरांगेंबाबत अत्यंत वाईट भाषा वापरली गेली मात्र फडणवीसांनी संयम ठेवला. फडणवीस यांच्या संयमाचं कौतुक आहे,' असं UBT पक्षाचे खासदार संजय राऊत म्हणालेत. तसंच, 'फडणवीसांना कोण अडचणीत आणत होतं का?', असा सवालही राऊतांनी केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'भाजप नेते अजूनही मराठा बांधवांची कुचेष्टा करताहेत. भाजपचे पडद्यामागचे म्हणणे आहे ते वेगळे आहेत. त्यांच्या दृष्टिकोन असा आहे की, आम्ही कसं जरांगेंना बाहेर काढलं. जोपर्यंत अध्यादेश येत नाही तोपर्यंत काही बोलणं चुकीचं आहे. जरांगे मुंबईत आले तेव्हा भाजपची भाषा वेगळी होती. जरांगेंबाबत अत्यंत वाईट भाषा वापरली गेली. देवेंद्र फडणवीसांनी जो तोडगा काढला आणि जरांगे पाटील यांचे समाधान झाले असल्यामुळं त्यांचं समाधान म्हणजे सर्वांचे समाधान. उपोषणाला ते बसले होते. त्यांच्या यातना त्यांचा क्लेश सरकारने संपवला असेल तर मी सरकारचाही अभिनंदन करतो,' असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

'मला आश्चर्य वाटतंय की कालच्या प्रसंगात दोन्ही उपमुख्यमंत्री कुठे होते. ज्या समाजाचे जरांगे पाटील आहेत ज्याा समाजासाठी ते लढत होते त्या समाजाचेच ते नेते होते. नवी मुंबईत गुलाल उधळायला एकनाथ शिंदे जरांगें पाटील यांच्यासोबत होते. पण काल ते कुठे दिसले नाही. याचे कारण काय? मुंबईत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी राहणं गरजेचे होते. कालचे संपूर्ण श्रेय हे देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. ते या चर्चेत होते, सूचना देत होते. पण अजित पवार व एकनाथ शिंदे कुठे होते. ते आनंद सोहळ्यात का नव्हते. हे प्रकरण चिघळत राहावे आणि मुख्यमंत्री अडचणीत यावेत अशी काही योजना लोक करत होते का?' असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे. 

'मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक आहे. त्यांच्या काही मागण्या होत्या पावसात चिखलात ते आंदोलन करत होते. आता काल सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. याबाबत आंदोलक, नेते आणि जरांगे पाटील समाधानी असतील तर आम्ही समाधानी आहोत. शेवट गोड झाला हे महत्त्वाचे आहे. छगन भुजबळ यांचं म्हणणं बरोबर आहे. जो पर्यंत अध्याादेश हातात येत नाही तोपर्यंत कोणी आंकाडतांडव करु नये,' असंही राऊतांनी म्हटलं आहे.

'उपोषण नक्की संपले पण आंदोलन संपलेले नाही. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याशिवाय फडणवीस यांच्यापुढं दुसरा पर्याय नव्हता. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना निर्णय घ्यावा लागला,' असंही संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.

FAQ

1) संजय राऊत यांनी मराठा आंदोलनाबाबत काय म्हटले आहे?

उत्तर: खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संयमाचे आणि मराठा आंदोलनाच्या संदर्भात तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. त्यांनी म्हटले की, फडणवीस यांनी संयम दाखवला आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे समाधान झाले, जे सर्वांचे समाधान आहे. तसेच, सरकारने जरांगेंच्या यातना संपवल्या असतील तर त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन आहे.

2. संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्र्यांबाबत काय सवाल उपस्थित केला आहे?

उत्तर: राऊत यांनी आश्चर्य व्यक्त केले की, मराठा आंदोलनाच्या चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार कुठे होते. ते म्हणाले की, ज्या समाजासाठी जरांगे लढत होते, त्या समाजाचे नेते असलेले शिंदे आणि पवार यांनी चर्चेत आणि आनंद सोहळ्यात सहभागी व्हायला हवे होते. त्यांनी हा सवाल उपस्थित केला की, हे प्रकरण चिघळावे आणि फडणवीस अडचणीत यावेत अशी कोणाची योजना होती का?

3. मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांबाबत राऊत यांचे काय मत आहे?

उत्तर: राऊत यांनी म्हटले आहे की, मराठा आंदोलकांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आणि जरांगे पाटील व आंदोलक समाधानी असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. शेवट गोड झाला हे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
sanjay raut on Maratha AndolanManoj jarange patilmaratha reservationमराठा आरक्षणमराठा आरक्षण आंदोलन

इतर बातम्या

Maratha Protest: BJP कडून फडणवीसांना शब्बासकी! पवार-ठाकरेंन...

मुंबई बातम्या