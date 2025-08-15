मुंबई महापालिका निवडणुकीत राज-उद्धव एकत्र लढणार?, राऊत स्पष्टच म्हणाले, 'आता कुठलीही शक्ती...'

Sanjay Raut On Raj Thackeray And Uddhav Thackeray Alliance : मराठी भाषेच्या मुद्यावर मनसेप्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे एकत्र आलेत. त्यानंतर ठाकरे बंधू राजकीय युती करतील का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. आता आगामी महापालिका निवडणूक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात ठाकरे बंधूंनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, याबद्दल संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे. (Sanjay Raut Raj Thackeray Uddhav Thackeray together in the Mumbai Municipal Corporation elections Maharashtra Politics)
ठाकरे बंधूंची राजकीय युती अखेर ठरली आहे, अशी घोषणा संजय राऊत यांनी केली आहे. मुंबई महापालिका ठाकरे बंधू एकत्र लढणार आणि ते जिंकणार असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं आहे. नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीतही दोघे एकत्र लढणार असल्याचं संजय राऊतांनी सांगितलंय. तसंच आता कुठलीही शक्ती, अघोरी शक्ती ही आली मराठी माणसाची वज्रमूठ तोडू शकत नाही असंही राऊतांनी म्हटलंय. दरम्यान गुरुवारी मनसेच्या बैठकीत राज ठाकरेंनी मुंबईत शिवसेना UBTआणि मनसेची ताकद असल्याचं म्हटलं होतं. त्याबाबत बोलताना राऊतांनी ही माहिती दिलीय.
महापालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबईतील दि बेस्ट एम्प्लॉईज को. ऑप. क्रेडीट सोसायटीची निवडणुकीत मनसे आणि शिवसेनेची युती झाली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या पक्षाच्या कामगार सेना उत्कर्ष पॅनल हे एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवणार असल्याच पहिल्यांदाच सांगण्यात आलं आहे. या सोसायटीसाठी 18 ऑगस्टला मतदान होणार आहे. आता ठाकरे बंधूंना शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मोठी खेळी केल्याच बोलं जातंय.
बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पॅनलविरोधात भाजपचं पॅनल ठरलं असून फडणवीसांचे दोन शिलेदार मैदानात उतरणार आहे. बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत भाजपचं सहकार समृद्धी पॅनल हे निवडणूक लढणार आहे. भाजपकडून प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर हे मैदानात उतरणार आहेत. त्यामुळे बेस्ट पतपेढी निवडणूक ही अटीतटीची ठरणार असून ही महापालिका निवडणुकीची ट्रायल असल्याचं बोलं जातंय.