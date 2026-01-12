English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ठाण्यातील ठाकरेंच्या सभेचं अध्यक्षस्थान भाजपच्या गणेश नाईकांना... काय म्हणाले संजय राऊत? आम्ही त्यांचा जाहीर सत्कार...

'ठाण्यातील ठाकरेंच्या सभेचं अध्यक्षस्थान भाजपच्या गणेश नाईकांना...' काय म्हणाले संजय राऊत? 'आम्ही त्यांचा जाहीर सत्कार...'

Sanjay Raut On Ganesh Naik:  ठाण्यातील ठाकरेंच्या सभेआधी आपल्या खास शैलीत राऊत काय म्हणाले? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 12, 2026, 10:38 AM IST
'ठाण्यातील ठाकरेंच्या सभेचं अध्यक्षस्थान भाजपच्या गणेश नाईकांना...' काय म्हणाले संजय राऊत? 'आम्ही त्यांचा जाहीर सत्कार...'
संजय राऊत

Sanjay Raut On Ganesh Naik: ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आजच्या ठाण्यातील सभेच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंवर टीका केली. गेले काही दिवस भाजप नेते गणेश नाईक हे शिंदेंच्या भ्रष्टाचाराबाबत उघडपणे बोलतायत. राऊतांनी गणेश नाईकांचे कौतुक केले.तसेच त्यांचा जाहीर सत्कार करणार असल्याचेही म्हटले. आपल्या खास शैलीत राऊत काय म्हणाले? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

'फडणवीसांना हवं ते नाईक बोलतायत'

नवी मुंबई-ठाण्याचं राजकारण गणेश नाईक गाजवतायत. माझ्या हातात असतं तर मी आजच्या सभेचं अध्यक्षस्थान गणेश नाईकांना दिलं असतं. त्यांचा शब्द अन् शब्द तोलावा आणि मापावा असा आहे. या लोकांना तुरुंगात जावच लागेल, असे फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधील मंत्री सांगतोय. फडणवीसांनी त्यांना शांत नाही केलं. म्हणजेच फडणवीसांना हवं ते नाईक बोलतायत. 

'गणेश नाईकांचा जाहीर सत्कार करु'

लवकरच आम्ही गणेश नाईकांचा जाहीर सत्कार करु. कसा भ्रष्टाचार सुरुय हे एक मंत्री बेधडकपणे बोलतोय. यांचा सत्कार जनतेने करायला हवा. मला हायकमांडने परवानगी दिली तर मी यांचा टांगा पलटी करेन असे गणेश नाईक सांगतात. पण मी गणेश नाईकांना आवाहन करतो, तुम्ही महाराष्ट्राचे नेते आहात. शिवसैनेत होतात, शरद पवारांसोबतदेखील काम केलंय. भ्रष्टाचाऱ्यांचा टांगा पलटी करायला हायकमांडच्या आदेशाची गरज नाही. आपला अंतरात्मा हे करायला सांगतो. तुमच्यात ही क्षमता आहे, असे राऊत गणेश नाईकांना उद्देशून म्हणाले. 

'फडणवीसांना स्वत:विषयी गैरसमज'

ठाकरे बंधुंना एकत्र आणले असेल तर राज ठाकरेंचे आशीर्वाद मला मिळतील, असे फडणवीसांनी म्हटले होते. यावर राऊतांनी इशारा दिला. फडणवीसांनी स्वत:विषयी गैरसमज करु नये. ही महाराष्ट्राची गरज होती. म्हणून मराठी माणसांनी हे केलय. त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात एकोपा आणावा. आमची काळजी करु नये. भिऊ नकोस मी तुमच्या पाठीशी आहे, हा संदेश ठाकरेंनी महाराष्ट्राला दिलाय. म्हणून सभेला इतकी गर्दी होती. आम्हाला मतं विकत घ्यावी लागणार नाहीत. शिंदेंनी 10 हजारात मतं घेतली तर तुम्ही 25 हजार फेका, असे आदेश आहेत. याचे व्हिडीओदेखील पुढे येतील,असे फडणवीस म्हणाले. 

'अजित पवारांना आवर घाला'

पुण्यात मोफत बससेवा करण्याचे आवाहन अजित पवारांनी केले. फक्त पुण्यातच का मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांना हे आवाहन आहे. अजित पवार थापा मारत असतील तर त्यांना आवर घाला,असे आवाहन त्यांनी फडणवीसांना केले. ते दोघे ठरवून करत असतील तर आम्हाला भविष्यात कळेलच, असे राऊत म्हणाले. 

'भाजपची भूमिका काय?'

मी धमकीला घाबरत नाही. महाराष्ट्रात पुन्हा येणार असे अण्णामलाईंनी ठणकावून सांगितले. मग एकनाथ शिंदेंची शिवसेना काय करणार? भाजपची भूमिका काय असणार? भाजपची लोक अशांना आणून चाचपणी करतात. त्याला त्याच्या राज्यात कोणी विचारत नाही. हे भाजपने आमच्यावर फेकलेले मुंगळे असल्याचे राऊत म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026SanjayRautThackeray SabhaThane Thackeray Sabhaganesh naik

इतर बातम्या

मुंबईकरांसाठी नेमकं कुणी काय केलं? ठाकरे बंधूंच्या घणाघाती...

महाराष्ट्र बातम्या