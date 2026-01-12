'ठाण्यातील ठाकरेंच्या सभेचं अध्यक्षस्थान भाजपच्या गणेश नाईकांना...' काय म्हणाले संजय राऊत? 'आम्ही त्यांचा जाहीर सत्कार...'

Sanjay Raut On Ganesh Naik: ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आजच्या ठाण्यातील सभेच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंवर टीका केली. गेले काही दिवस भाजप नेते गणेश नाईक हे शिंदेंच्या भ्रष्टाचाराबाबत उघडपणे बोलतायत. राऊतांनी गणेश नाईकांचे कौतुक केले.तसेच त्यांचा जाहीर सत्कार करणार असल्याचेही म्हटले. आपल्या खास शैलीत राऊत काय म्हणाले? सविस्तर जाणून घेऊया.
नवी मुंबई-ठाण्याचं राजकारण गणेश नाईक गाजवतायत. माझ्या हातात असतं तर मी आजच्या सभेचं अध्यक्षस्थान गणेश नाईकांना दिलं असतं. त्यांचा शब्द अन् शब्द तोलावा आणि मापावा असा आहे. या लोकांना तुरुंगात जावच लागेल, असे फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधील मंत्री सांगतोय. फडणवीसांनी त्यांना शांत नाही केलं. म्हणजेच फडणवीसांना हवं ते नाईक बोलतायत.
लवकरच आम्ही गणेश नाईकांचा जाहीर सत्कार करु. कसा भ्रष्टाचार सुरुय हे एक मंत्री बेधडकपणे बोलतोय. यांचा सत्कार जनतेने करायला हवा. मला हायकमांडने परवानगी दिली तर मी यांचा टांगा पलटी करेन असे गणेश नाईक सांगतात. पण मी गणेश नाईकांना आवाहन करतो, तुम्ही महाराष्ट्राचे नेते आहात. शिवसैनेत होतात, शरद पवारांसोबतदेखील काम केलंय. भ्रष्टाचाऱ्यांचा टांगा पलटी करायला हायकमांडच्या आदेशाची गरज नाही. आपला अंतरात्मा हे करायला सांगतो. तुमच्यात ही क्षमता आहे, असे राऊत गणेश नाईकांना उद्देशून म्हणाले.
ठाकरे बंधुंना एकत्र आणले असेल तर राज ठाकरेंचे आशीर्वाद मला मिळतील, असे फडणवीसांनी म्हटले होते. यावर राऊतांनी इशारा दिला. फडणवीसांनी स्वत:विषयी गैरसमज करु नये. ही महाराष्ट्राची गरज होती. म्हणून मराठी माणसांनी हे केलय. त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात एकोपा आणावा. आमची काळजी करु नये. भिऊ नकोस मी तुमच्या पाठीशी आहे, हा संदेश ठाकरेंनी महाराष्ट्राला दिलाय. म्हणून सभेला इतकी गर्दी होती. आम्हाला मतं विकत घ्यावी लागणार नाहीत. शिंदेंनी 10 हजारात मतं घेतली तर तुम्ही 25 हजार फेका, असे आदेश आहेत. याचे व्हिडीओदेखील पुढे येतील,असे फडणवीस म्हणाले.
पुण्यात मोफत बससेवा करण्याचे आवाहन अजित पवारांनी केले. फक्त पुण्यातच का मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांना हे आवाहन आहे. अजित पवार थापा मारत असतील तर त्यांना आवर घाला,असे आवाहन त्यांनी फडणवीसांना केले. ते दोघे ठरवून करत असतील तर आम्हाला भविष्यात कळेलच, असे राऊत म्हणाले.
मी धमकीला घाबरत नाही. महाराष्ट्रात पुन्हा येणार असे अण्णामलाईंनी ठणकावून सांगितले. मग एकनाथ शिंदेंची शिवसेना काय करणार? भाजपची भूमिका काय असणार? भाजपची लोक अशांना आणून चाचपणी करतात. त्याला त्याच्या राज्यात कोणी विचारत नाही. हे भाजपने आमच्यावर फेकलेले मुंगळे असल्याचे राऊत म्हणाले.