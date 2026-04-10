ठाकरेंचे 8 खासदार फुटून शिंदेंसोबत? राऊत अगदी स्पष्टच बोलले, 'माझं आणि आदित्य साहेबांचंही...'

Sanjay Raut On Uddhav Thackeray MP Meet Eknath Shinde

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 10:49 AM IST
राऊत अगदी स्पष्टच बोलले (प्रातिनिधिक फोटो)

Sanjay Raut On Uddhav Thackeray MP Meet Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील आठ खासदारांशी संपर्क साधल्याचं वृत्त असून या वृत्तावर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार तसेच प्रवक्ते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना राऊतांना या बातमीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. ऑपरेशन टायगर असा उल्लेख करत शिंदेंनी तुमच्या आठ खासदारांशी चर्चा केल्याचं वृत्त आहे यावर तुमचं म्हणणं काय आहे? असा सवाल राऊतांना विचारण्यात आला असता त्यांनी ठाकरेंना सोडून जाणाऱ्या खासदारांची कथित यादी वाचून हसू आल्याचं म्हटलं. तसेच ही बातमी पूर्णपणे निराधार असून या वृत्तात काहीही तथ्य नसल्याचं राऊत म्हणालेत.

फडणवीसांनी केलं शिंदे सेनेचं ऑपरेशन

ऑपरेशन टायगरवरुन फिरकी घेताना राऊतांनी, "ऑपरेशन जे असतं की नाय ते एकदाच केलं जातं. वारंवार एखाद्या शरीराचं ऑपरेशन करतात ते डेड बॉडीचं ऑपरेशन असतं. त्यांच्या पक्षाची डेड बॉडी देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. ऑपरेशन सध्या जे सुरु आहे ते फडणवीस शिंदेंच्या पक्षाचं करत आहेत," असं उत्तर दिलं.

उद्या माझंही नाव टाकतील

"शिवसेनेचे 9 खासदार एकजुटीने एकत्र आहेत. काही नावं त्यातली वाचली ती वाचून हसायला आलं मला. ती यादी मला कोणीतरी पाठवली. अत्यंत हास्यास्पद आणि मूर्खपणाचं आहे हे. ज्याने कोणी बातमी दिली आहे त्याने स्वत:चं हसं करुन घेणारी बातमी दिली आहे. कोणकोणाची नावं त्यात टाकली आहेत. उद्या माझंही नाव टाकतील. आमच्या आदित्य साहेबांचंही नाव टाकतील. वातावरण गरम करण्यासाठी, आम्ही काहीतरी करतोय दे दाखवण्यासाठी सध्या अशा बातम्या पेरल्या जात आहेत. ही पत्रकारिता पूर्णपणे चुकीची आहे," असं राऊत म्हणाले.

ठाकरेंच्या खासदारांसमोर कोणत्या अडचणी?

तसेच, "लोकसभेचे 9 खासदार एकत्र आहेत. काही अडचणी आहेत. त्या अडचणी काय आहेत? विरोधी पक्षाच्या खासदारांना विकास निधी दिला जात नाही. हा सामाजिक अपराध आहे. तुम्ही सत्ताधारी खासदारांना कोटी कोटीचा निधी देता. पण लाखो लोकांनी निवडणून दिलेल्या लोकांना निधीपासून वंचित ठेवता. तुमच्या बापाच्या खिशातले पैसे आहेत का?" असा संतप्त सवाल राऊतांनी विचारला.

फडणवीसांना मोठं व्हायचं असेल तर...

"फडणवीसांना राजकारणात राष्ट्रीय स्तरावर मोठी झेप घ्यायची असेल, तर त्यांना ही संकुचित वृत्ती सोडली पाहिजे. मी सर्वांसाठी आहे. मी लोकशाही मानतो. म्हणून विरोधीपक्षाचे आमदार, खासदार यांनाही समान न्याय देईल ही भूमिका मांडली पाहिजे. तरच त्यांना मोठी झेप घेता येईल. नाहीतर केंद्रामध्ये मोदी आहेत तोपर्यंतच फडणवीसांचं महाराष्ट्रात अस्तित्व राहील," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.

चर्चेत असलेले खासदार कोण?

शिंदेसोबतच्या चर्चेत सहभागी झाल्याचे सांगितले जाणारे खासदार खालीलप्रमाणे आहेत:

• अरविंद सावंत
• संजय पाटील
• संजय देशमुख
• नागेश पाटील
• राजाराम वाकचुरे
• ओम राजेनिंबाळकर
• राजाभाऊ वाजे
• संजय जाधव

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

