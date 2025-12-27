संजय राऊतांचे भाऊ बीएमसी निवडणुकीच्या आखाड्यात?

Mahapalika Election 2026: मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना UBT, मनसे आणि राष्ट्रवादी एसपी पक्षाच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटी सुरु आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील अनेक नेत्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांच्या कुटुंबीयांच्या उमेदवारीसाठी फिल्डिंग लावलीय. या नावांमध्ये आता आणखी एक नाव सामील झालंय. ठाकरेंचे खासदार संजय राऊत यांचे लहान भाऊ संदीप राऊत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी करत असल्याची माहिती समोर आलीय. वॉर्ड क्रमांक 111मधून लढण्यास इच्छुक असल्याची माहिती आहे. वॉर्ड क्रमांक 111 वरुन संदीप राऊत आणि राष्ट्रवादी SPच्या धनंजय पिसाळ यांच्यात रस्सीखेच असल्याची माहिती समोर आलीय.
संदीप राऊत हे अप्पा राऊत नावानं परिचित भारतीय कामगार सेनेत चिटणीस पदवार आहेत. खिचडी घोटाळ्यात संदीप राऊतांवर आरोप झाल्यानंतर त्यांची करण्यात आली होती. संजय राऊतांना संदीप राऊतांच्या उमेदवारीबाबत विचारलं असता संजय राऊतांनी सरळ कानावर हात ठेवलेत. आदित्य ठाकरेंनीही संदीप राऊतांच्या उमेदवारीवर कानावर हात ठेवलेत. निवडणुकीत उमेदवारीसाठी अनेकजण इच्छुक आहेत, उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यावर सगळं स्पष्ट होईल असं आदित्य ठाकरेंनी सांगून स्वतःची सुटका करवून घेतलीय.
राऊतांच्या भावाच्या उमेदवारीच्या प्रयत्नावरुन भाजपनं राऊतांवर टीका केलीय. राजकारण हा संजय राऊतांचा फॅमिली बिझनेस असल्याचा आरोप भाजपनं केलाय. राऊत कुटुंबातील दोन जण अगोदरच राजकारणात आहेत. तिसरा भाऊही यावेळी निवडणुकीच्या राजकारणात उतरण्याची शक्यता आहे. संदीप राऊत इच्छुक आहेत, त्याचीच राजकीय वर्तुळात एवढी चर्चा सुरु झालीय. प्रत्यक्षात उमेदवारी मिळाली तर महायुती राऊतांवर टीकेचे बाण सोडणार याची चुणूक आतापासूनच पाहायला मिळालीय.