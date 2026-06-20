' ज्या लायकीची लोकं त्यांना तसंच...' शिवीगाळ भाषेवर संजय राऊतांनी 'टू द पॉईंट'मध्ये मोठं विधान

शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे, 40 आमदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर आता 6 खासदारांनी देखील ठाकरे गटाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यानंतर उबाठाचे नेते संजय राऊत यांनी झी 24 तासचा 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमामध्ये अनेक मु्द्द्यांवर त्यांचे मत मांडले. संजय राऊत यांची पत्रकार परिषदेमध्ये अनेकदा शिवीगाळाची भाषा वापरतात यावर अनेकदा उत्तर प्रत्युतर राजकीय वातावरणात पाहायला मिळते. संजय राऊत यांच्या भाषेमुळे लोक सोडून जातात असे अनेकांचे मत आहे. संजय राऊत यांच्या शिवीगाळ भाषेवर त्यांना प्रश्न केल्यानंतर यावर त्यांनी सांगितले की, मी काय चुकीचं बोललं?
संजय राऊत यांनी त्याच्या भाषेबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, मी जे काही बोलतो ते पक्ष सोडून जाण्यापूर्वी बोललो नाही. जेव्हा पक्ष सोडला त्यानंतर त्यांना हरामखोर म्हणालो, गद्दार - हरामखोरांना हराम खोर म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं? असे सडेतोड उत्तर त्यांनी दिले आहे. जे बेईमान आहेत त्यांना बेईमानच म्हटले पाहिजे, जे काही आहे ते मी बोललो आहे माझ्यात हिम्मत आहे असे. त्यांना या मुलाखतीमध्ये शिवीगाळाचा एक व्हिडिओ दाखवण्यात आला यावेळी देखील त्यांनी त्याच्या भाषेबद्दल ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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संजय राऊत यांना विचारण्यात आले की भाषेच्या मर्यादेबद्दल, यावेळी त्यांनी सांगितले की, भाषेची मर्यादा पाळली पाहिजे. पण ते पुढे म्हणाले की मी अजिबात शिव्या देत नाही असे ते म्हणाले. ते म्हणतात की मी योगी यांच्याकडून ही प्रेरणा घेतली आहे. जे त्या लायकीची लोक आहेत त्यांना त्याचप्रकारचे शब्द वापरले पाहिजेत असे संजय राऊत म्हणाले. ज्याला जी भाषा समजते त्याला मी त्या भाषेमध्ये सांगेल, एखाद्या मुर्खला मुर्ख म्हटलं तर पक्ष कसा अडचणीत येईल? गद्दारांना काय म्हणावं पारिजाताचा सडा टाकायचा, की आरती करायची? शिवसेनिकांना मला सांगावे लागणार आहे की हे या लायकीचे लोक आहेत.
भाषेवरुन अनेकदा माझा कान बाळासाहेबांनी पकडला आहे, उद्धवजींनी मला समजून सांगितले आहे. उद्धवजींना तुम्ही फसवता त्यामुळे मी त्यांना बोलणार असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.