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' ज्या लायकीची लोकं त्यांना तसंच...' शिवीगाळ भाषेवर संजय राऊतांनी 'टू द पॉईंट'मध्ये मोठं विधान

शिवसेना ठाकरे गटात सध्या मोठ्या हालचाली सुरु असताना आता उबाठाचे नेते संजय राऊत यांनी झी 24 तासचा 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमामध्ये अनेक विषयांवर भाष्य केले आहे. यावर राऊत यांनी हे त्यांच्या शिवीगाळ भाषेवर भाष्य केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 20, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:45 PM IST
' ज्या लायकीची लोकं त्यांना तसंच...' शिवीगाळ भाषेवर संजय राऊतांनी 'टू द पॉईंट'मध्ये मोठं विधान

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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