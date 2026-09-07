/...म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या दहीहंडी कार्यक्रमात गौतमी पाटीलला बोलवावं लागलं; राऊतांनी सांगितलं कारण

मुंबईमध्ये आमदार अजय चौधरी यांनी आयोजित केलेल्या लॅपटॉप वाटप कार्यक्रमासाठी खासदार संजय राऊत उपस्थित होते. या वेळी बोलताना राऊत यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. शिवसेना सोडून जाणाऱ्यांपासून ते चौधरींकडून लॅपटॉप वाटपाच्या कार्यक्रमाबद्दल राऊत आपल्या भाषणात बोलले. राऊत यांनी आपल्या भाषणामधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं आयोजित केलेल्या दहीहंडीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात गौतमी पाटीलला नाचण्यासाठी बोलावण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुनही निशाणा साधला. गौतमी पाटीलला शिंदेंच्या शिवसेनेच्या कार्यक्रमात का बोलवण्यात आलं याबद्दल राऊतांनी भाषणामध्ये भाष्य केलं.
"अजय चौधरी मला नेहमी या कार्यक्रमाला बोलावतात आणि हा पक्षाचा कार्यक्रम असल्यामुळे मी कधीही बोलत नाही, फक्त नेहमी उपस्थित राहतो. पण इथे फक्त एकटा संजय राऊत नाही. इथे शिवसेना ठाकरे गटात अभिमानाने जगणारे असंख्य शिवसैनिक उपस्थित आहेत. ही संघटना संघर्षातून, जखमांमधून आणि त्यागातून मोठी झाली आहे. "ज्यांच्यात जखमा सहन करण्याची आणि संघर्ष करण्याची हिंमत नव्हती, ते पक्ष सोडून पळून गेले," असा टोला राऊत यांनी लगावला. विशेषतः परळ आणि लालबागचे शिवसेनेचे कार्यकर्ते निष्ठावंत आहेत. त्यामुळे इथला कार्यक्रम मी कधीच चुकवत नाही," असंही राऊत म्हणाले.
"या परिसरातून अनेक आमदार, खासदार आणि महापौर झाले आहेत. दरवर्षी लालबागच्या राजाचा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. हा उत्सव चालवणारे सुधीर साळवी हे स्वतः शिवसेनेचे आहेत. अजय चौधरी आमदार आहेत आणि ते मुलांना लॅपटॉप वाटतात. आपल्यापैकी किती जणांना लॅपटॉप वापरता येतो? या देशाचा पंतप्रधानही कधी लॅपटॉप वाटत नाही, या राज्याचा मुख्यमंत्रीही कधी लॅपटॉप वाटत नाही आणि मुंबईतील मोठ्यात मोठा बिल्डरही कधी लॅपटॉप वाटत नाही. पण एक साधा आमदार अजय चौधरी दरवर्षी मुलांना लॅपटॉप वाटतो," असं म्हणत राऊत यांनी अजय चौधरींचं कौतुक केलं.
"महाभारतात एक प्रसंग आहे. महाभारताचे युद्ध संपल्यानंतर पांडव विजयी होतात. त्या वेळी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला आपले विराट रूप दाखवतात. युद्धातील भ्रष्टाचार, रक्तपात आणि अपराध पाहिल्यानंतर अर्जुन श्रीकृष्णांना विचारतो की, एवढे सारे अपराध होत असताना हे जग कोणाच्या खांद्यावर टिकून आहे? तेव्हा श्रीकृष्ण सांगतात की, जे चार लोक प्रामाणिकपणे जगतात, अशा लोकांच्या खांद्यावर हे जग टिकून आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना आज टिकून आहे, ती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या खांद्यावर उभी आहे. बाळासाहेब ठाकरे किती दूरदृष्टीचे नेते होते, याचे उदाहरण म्हणजे त्यांनी शिवसेनेच्या जन्माच्या वेळीच सांगितले होते. 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण. हीच गोष्ट आमदारांपासून खासदारांपर्यंत आणि पक्षाच्या प्रमुख कार्यालयांमध्येही दिसून येते," असं राऊत म्हणाले.
*मी काल दहीहंडीच्या निमित्ताने ठाण्याला गेलो होतो. राजन विचारे यांनी मला त्यांच्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला आमंत्रित केले होते. तिथे जात असताना आणखी एका टीमची दहीहंडी सुरू होती. ती एकनाथ शिंदे यांची दहीहंडी होती. तिथे मला लावणीची धून ऐकू आली. मी राजन विचारे यांना विचारले, "राजन, इथे काय सुरू आहे?" तेव्हा त्यांनी सांगितले की, इथे गौतमी पाटील आली आहे. गर्दी जमवण्यासाठी लावणी नृत्य करणाऱ्या गौतमी पाटीलला बोलावण्यात आले आहे. हे सगळे यासाठी होत आहे, कारण एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार सोडून दिले आहेत," असा टोला राऊत यांनी लगावला.
"म्हणून मी सांगतो, तुम्ही म्हणता ना, 'तिकडचे साहेब ठाकरे आहेत, पक्षाचे नाव शिवसेना आहे आणि ते आपल्या पक्षाचे प्रमुख आहेत." पण शिवसेनाही आपलीच आहे. हे सांगण्याची ही वेळ नाही. तिकडे कंस आहे आणि जो उपमुख्यमंत्री आहे, तो कंस आहे. *ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईल, त्या दिवशी त्याचा वध होईल. आपण जिंकू आणि आपलीच शिवसेना विजयी होईल,' असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला.