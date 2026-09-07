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...म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या दहीहंडी कार्यक्रमात गौतमी पाटीलला बोलवावं लागलं; राऊतांनी सांगितलं कारण

संजय राऊत यांनी दहीहंडी उत्सवादरम्यान एकनाथ शिंदेंनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गौतमी पाटीलला बोलवण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन जाहीर भाषणामधून टीका केली आहे. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:42 AM IST
...म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या दहीहंडी कार्यक्रमात गौतमी पाटीलला बोलवावं लागलं; राऊतांनी सांगितलं कारण
Image Credit: मुंबईतील जाहीर कार्यक्रमात केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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