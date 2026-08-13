'₹5000 कोटींना शिवसेना पक्ष शिंदेंना विकला', राऊतांचा आरोप; कोणाच्या सांगण्यावरुन झालं हे ही सांगितलं

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राऊत यांनी निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून 5 हजार कोटी रुपयांना शिवसेना पक्षाचा सौदा झाला आणि ती किंमत एकनाथ शिंदेंनी मोजल्याचा दावा राऊतांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या सुनावणीसंदर्भात राऊतांना प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
आजच्या सुनावणीसंदर्भात बोलताना, "आज दोन वाजता कोर्ट नंबर एक येथे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. बागची, न्या. मोहना यांच्यासमोर सलग पाचव्या दिवशी सुनावणी सुरु आहे. कादाचित उद्याही जाईल. कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीनं संवैधानिक चौकटीत जो युक्तिवाद केला तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उद्या कोणीही सत्ताधारी येईल आणि एखाद्या पक्षाचा विधीमंडळातील गट विकत घेऊन सत्तेत सामिल करुन घेईल. यामुळे संविधान, लोकशाहीपुढे फार मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. पक्ष विकत घेण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांनी बोट ठेवलं. न्यायालय सुद्धा ही भूमिका ऐकून काही काळ विचारात पडलं," असं राऊत म्हणाले.
पुढे बोलताना, "पक्ष आणि चिन्हाचा युक्तीवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिवसेना बाळासाहेबांनी स्थापन केलेला पक्ष. त्यांच्या हयातीत तो उद्धव ठाकरेंकडे सोपवला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची घटना तयार झाली. ती घटना आम्ही निवडणूक आयोगाला कळवली. त्याच्या पोचपावत्या आमच्याकडे आहेत. ते म्हणतात हा पक्ष अलोकशाहीवादी आहे. असा विचित्र युक्तीवाद त्यांनी निर्णयात दिलेत. पक्ष आणि चिन्ह महत्त्वाचं आहे. जो पक्ष घटनात्मक पद्धतीने चालवला. आमचं पक्षात बहुमत असताना निवडणूक आयोगाने अमित शाहांच्या दबावाखाली हा पक्ष एकनाथ शिंदेंना 5 हजार कोटींनी विकला," असा खळबळजनक दावा राऊतांनी केला.
"पक्ष विकत घेण्याची किंमत 5000 कोटी आहे. त्यात निवडणूक आयोग आणि कोण कोण सहभागी आहेत त्याचा हिशोब ते देतील. आम्ही नंतर आकडे देऊ. 5 हजार कोटी खर्च झालेत. आमदार फोडणं, तिथून सुरतला नेणं, तिथून गुवहाटीला नेणं तिथून गोव्याला आणणं. पुढे निवडणूक आयोगात सेटींग करण्यात जनतेचे 5 हजार कोटी खर्च झाले. हा पक्ष अमित शाहांच्या शेअर मार्केटमधून विकला गेला. निवडणूक आयोगाने दलालाची भूमिका बजावली. निवडणूक आयोग हा एजंट आहे पक्ष विकण्यामध्ये. निवडणूक आयोगाने असे चार पक्ष विकलेत. आमचा, शरद पवारांचा, तृणमूल आणि मध्यंतरी एक पक्ष विकला गेला. जर निवडणूक आयोग असं करत असेल तर देशात उरलं काय? मी सांगतोय हा आकडा खरा आहे. कदाचित मिंध्याचे लोक अधिक मोठा आकडा सांगू शकतील. पण मी जो हिशोब केला, कोणाला कुठे किती... डेप्युटी इलेक्शन कमिशनला आम्ही कागद दिला त्यावर त्याची सही आहे. निवडणूक आयोग सांगतं तुमच्या पक्षाच्या घटनेची माहिती नाही असं सांगतं. एवढं खोटं बोलण्यासाठी किंमत मोजावी लागते ती मिंध्यांनी मोजली," असं राऊत म्हणाले.
या दाव्यासंदर्भात पुरावे काय, असं राऊत यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी, "भ्रष्टाचाराला पुरावे असतात का देशात? घटना विकली जात असेल तर पुरावे नसतात त्याला. त्यांनी पक्ष विकला हाच पुरावा आहे ना. आम्ही निवडणूक आयोगाविरोधात कोर्टात गेलो आहोत हे लक्षात घ्या. हा सहज मिळाला नाही मिंध्यांना. आमचं म्हणणं न ऐकण्याची किंमत मिंध्यांनी मोजली. त्यात अमित शाह सहभागी होते," असं उत्तर दिलं.
तसेच शिवसेना पक्ष आणि नाव यासंदर्भातील खटला हा माइलस्टोन जजमेंट ठरणार असल्याचं राऊत म्हणाले. "या देशात लोकशाही, संविधानाची प्रतिष्ठा राहते की नाही अशी मनमानी पुढे होणार नाही यासंदर्भातील हा निर्णय असेल अशी आमची अपेक्षा आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. आज दुपारी या प्रकरणामध्ये सुनावणी होणार असून आज आमदार अपात्रतेसंदर्भात युक्तिवाद होण्याची अपेक्षा आहे.