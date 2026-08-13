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'₹5000 कोटींना शिवसेना पक्ष शिंदेंना विकला', राऊतांचा आरोप; कोणाच्या सांगण्यावरुन झालं हे ही सांगितलं

राऊत यांनी खळबळजनक दावा करताना हे पाच हजार कोटी जनतेचे पैसे होते असंही म्हटलं आहे. त्यांनी इतर तीन पक्षांसोबतही असं झाल्याचा दावा केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 13, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:55 AM IST
'₹5000 कोटींना शिवसेना पक्ष शिंदेंना विकला', राऊतांचा आरोप; कोणाच्या सांगण्यावरुन झालं हे ही सांगितलं
Image Credit: संजय राऊतांचा गंभीर आरोप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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