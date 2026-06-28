/पवनराजे मल्टीस्टेट कंपनीची 500 कोटींचे बॉंड खरेदी, ईडी लागून नये म्हणून डरपोक गेला, धाराशिवमध्ये ओमराजेंवर राऊतांचा निशाणा!

यूबीटीमधून 6 खासदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा पहिला धाराशिव दौरा सुरु आहे. यावेळी आदित्य ठाकरे,संजय राऊतदेखील उपस्थित आहेत. संजय राऊतांनी आपल्या भाषणातून ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर सडकून टीका केली.
निष्ठावंतांच्या मेळाव्यासाठी जमलेले हजारो शिवसैनिक येताना चित्र पाहिले उद्धव साहेबाना सांगितले ऑपरेशन तुडवा धाराशिव मध्ये सुरू झालाय आणि ते यशस्वी होणार. कैलास पाटील यांनी सांगितले आहे शिवसैनिकाना वाऱ्यावर सोडणार नाही शेवटच्या श्वासापर्यंत साथ सोडणार नाही.असा निष्ठावंत आमदार शिवसेनेला आणि उद्धव साहेबाना मिळाल्याचे राऊत म्हणाले.
हा जो गद्दार याला मी भामटा आणि सोंगड्या म्हणतो.प्रत्येक भाषणाला म्हणत होता. मी साधा ग्रामपंचायतचा सदस्य नव्हतो असे असताना मला आमदार आणि खासदार केले मी कधीच साथ सोडणार नाही. आता काय केलेस रे भामट्या? हा तुमचा खासदार 100 कोटीला विकला गेला. उमार्ग्याच्या 100 शिवसैनिकांनी पत्र काढले आणि किडन्या विकून पैसे देतो असे म्हणाले. तू स्वतःच्या ताकदीवर खासदार झाला नाही तर हजारो शिवसैनिकांनी कष्ट केले आणि अनेक खासदारांनी त्याग केल्याचे राऊत म्हणाले.
समाधान पाटीलची हत्या झाली ती कोणी केली तर शिंदेंच्या लोकांनी केली. आणि हाच खासदार त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसला. मी पक्ष सोडू का असे त्याच्या आत्म्याला विचारलेस का नाही. या सोंगड्याला धाराशिवच्या रस्त्यावर उतरू देऊ नका तो म्हणतो विकासासाठी गेलो पण कोणाचा आणि काय विकास केला? धाराशिवचा काय दुबई केली का काय केले? तो का गेला? तो गेला कारण त्याच्या बँकामध्ये पैसे जमा केले.हा डरपोक आहे.आम्ही पंधरा-वीस वर्ष एका सापाला दूध पाजला आता त्याची नांग्या ठेचण्याची वेळ आली आहे पवन राजे मल्टीस्टेट कंपनीने 500 कोटींचे बॉंड खरेदी केले. ईडी चौकशी लागली म्हणून हा शिंदे गटात गेला. त्याच्या वडिलांच्या खुणा मागे काहीतरी वेगळे रहस्य आहे
धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. या निर्णयामागे त्यांनी विकासकामे, सत्तेतील सहभाग आणि मतदारसंघाच्या हिताचा मुद्दा पुढे केला आहे, तर ठाकरे गटाने हा निर्णय मतदारांशी केलेला विश्वासघात असल्याची टीका केली.ओमराजे निंबाळकर यांनी आपण केवळ खासदार म्हणून प्रतिमा जपण्यासाठी राजकारण करत नसून मतदारसंघाचा विकास हेच आपले ध्येय असल्याचे सांगितले.
सत्तेत राहिल्यास विकास प्रकल्पांना अधिक गती देता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.पक्ष सोडतानाही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. "उद्धव ठाकरेंनी मला खूप प्रेम दिलं आहे. मातोश्रीबद्दल कोणीही वाईट बोलू नये," अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर पहिल्यांदाच बोलताना ओमराजे निंबाळकर म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांत त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. "मी विष पचवलं. दहा दिवसांत जेवढी टीका झाली, तेवढी दुसरा कोणी सहन करू शकला नसता," असे सांगत त्यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.
ओमराजेंसह पक्ष सोडणाऱ्या खासदारांवर आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर टीका केली. "ज्यांच्यामुळे निवडून आलात, त्यांनाच दगा दिला. तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकलं," अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला. धाराशिवमध्ये काही कार्यकर्त्यांनी ओमराजे यांच्या निर्णयाचे समर्थन करत विकासासाठी हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. तर ठाकरे गटातील अनेक शिवसैनिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका केली.