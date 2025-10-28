अमित शहांच्या 'त्या' विधानावरुन संजय राऊतांचा एकनाथ शिंदेंना सल्ला, म्हणाले...

Sanjay Raut: भाजप कार्यालयाच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात शाहांनी केलेल्या एका विधानावरून वार-पलटवार सुरू झालाय.भाजपला कुबड्यांची गरज नाही असं विधान अमित शाहांनी केलं होतं. दरम्यान यानंतर आता संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना एक सल्ला दिलाय. राऊतांच्या सल्ल्यानंतर दादांच्या राष्ट्रवादीनं देखील ठाकरेंच्या शिवसेनेवर पलटवार केलाय.
गृहमंत्री अमित शाहांच्या कुबड्यांच्या विधानावरून संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंना आणि अजित पवारांना सल्ला देत खोचक टोला लगावलाय. भाजपला कुबड्यांची गरज नसल्याचं अमित शाह स्पष्ट बोलले. त्यांनी शिंदे, अजित पवारांचा अपमान केलाय त्यामुळे दोन्ही नेत्यांना राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडण्याचा सल्ला संजय राऊतांनी दिलाय.
संजय राऊतांच्या सल्ल्यानंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं देखील पलटवार केलाय. उद्धव ठाकरेंनी पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कुबड्या फेकण्याचा सल्ला देत आनंद परांजपे यांनी उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल केलाय.
अमित शाहांच्या विधानानंतर विरोधकांनी शिंदे आणि अजित पवारांवर निशाणा साधला होता. दरम्यान यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना कुबड्यांचा अर्थ कळला नसल्याचं म्हणत पलटवार केला होता. मात्र, शाह कुबड्या कोणाला म्हणाले हे ज्ञानी लोकांना समजल्याचं म्हणत आव्हाडांनी देखील टोला लगावलाय.
मुंबईत सोमवारी अमित शाहांनी भाजप कार्यालयाचं भूमिपूजन केलंय. याच कार्यक्रमात त्यांनी भाजपला कुबड्यांची गरज नसल्याचं विधान केलं होतं, दरम्यान त्यांच्या याच विधानावरूनराऊतांनी शिंदेंना सल्ला दिला. त्यामुळे राऊतांचा सल्ला शिंदे घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.