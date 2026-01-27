'शिवराय आणि फुले दांपत्याचा अपमान मुख्यमंत्र्यांना गंमत वाटत असेल तर...'; कोश्यारींसंदर्भातील 'त्या' विधानावरुन राडा

Sanjay Raut Slams CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भगतसिंह कोश्यारांनी पद्म पुरस्कार देण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करण्यावरुन खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. त्याचप्रमाणे राऊत यांनी मंत्री गिरीश महाजन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा उल्लेख न करण्यावरुन झालेल्या वादावरही भाष्य केलं आहे. राहुल गांधींनी ईशान्य भारतीय गमछा परिधान न करण्यावरुन झालेल्या वादातून राऊतांनी सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतला आहे.
राहुल गांधींनी ईशान्य भारतीय गमछा परिधान न करण्यावरुन भाजपाने केलेल्या टीकेला राऊतांनी उत्तर दिलं आहे. "अनेकांनी ते गमछे घातले नाहीत असे खूप फोटो माझ्याकडे आहेत. गमच्या घातला नाही म्हणून कुठल्यातरी विचारसरणीचा ठपका लावून राष्ट्रध्वही मान्य भारताच्या जनता पार्टीचा खेळ आहे. राजनाथ सिंहना तुम्ही राष्ट्रद्रोही मानणार का? भारतीय जनता पार्टीकडे भरपूर वेळ आणि पैसा आहे त्यांना आयटी डिपार्टमेंटला देण्यासाठी," असा टोला राऊतांनी लगावला.
फडणवीसांनी कोश्यारींना पद्म पुरस्कार देण्यावरुन टीका करणाऱ्या राऊतांची विचारसरणी संकुचित असल्याची टीका केली होती. या टीकेला राऊतांनी उत्तर दिलं आहे. "छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्यांना संकुचित वाटत असेल तर मी त्यांना कोपऱ्यापासून नमस्कार करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान, महात्मा फुले सावित्री फुले यांचा अपमान जर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना गंमत वाटते आणि अपमान करणाऱ्यांना पद्मभूषण दिलं त्याचा समर्थन करत असतील तर या भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला काय बोलावं?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला.
"त्यावेळेसही भगतसिंग कोश्यारींच्या वक्तव्याला मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले होते. जेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो तेव्हा त्याची सारवासारव करण्याची जबाबदारी दिल्ली न फडणवीसांना दिली आहे. आंबेडकरांचा अपमान महाजन यांनी केला ना काल ही त्यांची परंपरा आहे. आणि जर मोदी जर कोश्यारींचा सन्मान करत असतील तर महाराष्ट्राचं नाव तोंडात घेण्याचा अधिकार आहे का त्यांना?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला.
"कोशयारी यांचे जीवन प्रगल्भ आहे. त्यांचे मोठे कार्य म्हणजे वन रँक वन पेन्शन आहे. पहाडी भागात त्यांचे मोठे काम आहे. टीका करणारे छोट्या मनाचे लोक असल्याने ते विरोध करीत आहेत. कोणाच्या काळात कोणाला आणि कसे गौरविले, हे आता बोलणे योग्य नाही," असा खोचक टोला फडणवीसांना कोश्यारींना मिळालेल्या पुरस्काराचं समर्थन करताना राऊतांना लगावल्याचं प्रजासत्ताकदिनी पाहायला मिळालं. आता याच विधानावरुन राऊतांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.
गिरीश महाजनांच्या प्रकरणावर बोलताना राऊतांनी, "त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली असेल तर त्या विषयावर पडदा टाकू शकतो. त्या महिलेनी बाबासाहेबांचा अपमान झाला म्हणून भावना उंबळून आल्या त्याचा सन्मान व्हायला पाहिजे. त्या जाधव नावाच्या महिला आहेत त्यांचा मी स्वागत करतो," असं उत्तर दिलं.