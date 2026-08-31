'फडणवीसांनी आगी लावण्याचे काम केले, त्यांना फक्त...', जरांगेंचा उल्लेख करत राऊतांचा संताप; 'एकाही समाजाला...'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी परभणी दौरा करू नये असं आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या इशाऱ्यानंतरही शिंदेंचा दौरा रविवारी पूर्ण झाला. यावरुनच आता खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केली आहे.
"मनोज जरांगे हे प्राण पणाला लावून आंदोलन करतायत. अशावेळी मराठवाड्यात वातावरण तप्त असताना परभणीतील मेळावा टाळावा अशी भूमिका जरांगे पाटील यांची होती. संजय जाधव यांना निवडून आणण्यासाठी जरांगे पाटलांची मदत झाली होती. जे कुणी बंडू झंडू जाधव आहेत ते ठाकरेंचे झाले नाहीत, ते जरांगेंचे कसे होणार. ते नेहमी नवीन आईबाप शोधत असतात," असा टोला संजय राऊतांनी लगावला. "ठाकरेंशी गद्दारी केली हीच त्यांची मोठी चूक. त्याच्याकडून जरांगे पाटील यांनी काय अपेक्षा करावी. जरांगे त्याला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. ते परत संसदेत जाणार नाहीत याची काळजी शिवसैनिक घेतील," असा इशाराही राऊतांनी दिलाय.
"मुख्यमंत्री कुंपणावर बसून आहेत आरक्षण विषयावर. त्यांनी कधीही मार्ग काढलेला नाही. ज्युनियर मंत्री, मुंबईतील आमदार पाठवतात चर्चेला. प्रश्नांकडे गांभिर्याने पाहत नाही. मुख्यमंत्री यांनी वेळ काढावाच लागेल. एकाही समाजाला न्याय ते देवू शकले नाहीत. फक्त समाजात वाद निर्माण करतात," असा आरोप संजय राऊतांनी केला आहे. "भाजपने जातीय राजकारण करणे बंद करायला पाहिजे. आगी लावण्याचे काम फडणवीस यांनी केले आहे. त्यांना फक्त श्रेय घ्यायचे आहे. विविध पक्षातील प्रमुख पाच जाणत्या नेत्यांसोबत ते चर्चा करत नाहीत. ही सुबुद्धी येत नाही तोवर आम्ही त्यांना नेता मानायला तयारी नाही," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
"मागील वेळी मुंबईत त्यांची फसवणूक झाली. सरकारने चर्चेची तयारी ठेवावी. त्यांना कसे गुंडाळता येईल याच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. कालची चीड ही फसवणुकीतून झाली आहे," असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
शिवसेना ठाकरे गटातून बंडखोरी करुन शिंदेंच्या शिवसेनेत दाखल झालेल्या खासदार संजय जाधवांना मनोज जरांगेंनी थेट इशारा दिला होता. परभणीमध्ये आयोजित करण्यात आलेला शेतकरी मेळावा रद्द करा असा फोन जरांगेंनी खासदार जाधव यांना केला. मेळावा रद्द न केल्यास परभणीत जेऊन कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा जरांगेंनी दिल्याचं पाहायला मिळालेलं. जरांगेंनी इशारा दिल्यानंतरही कार्यक्रम रद्द करण्यास जाधवांनी नकार दिला. जरांगेंनी रात्री कळवलं असतं तर कार्यक्रम रद्द केला असता अशी प्रतिक्रीया जाधवांनी दिली. मनोज जरांगेंच्या इशारा-यानंतर संजय जाधवांच्या घराची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. मेळाव्याच्या ठिकाणी मराठा आंदोलकांची घोषणाबाजीही केली. पण, संजय जाधव आणि शिवसेनेनं मात्र जरांगेंच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत शेतकरी मेळावा घेतला. त्यामुळं कार्यक्रम रद्द न करणं ही खासदार संजय जाधवांची मोठी चूक आहे असं म्हणत जरांगे यांनी मेळाव्यानंतर संताप व्यक्त करताना म्हटलं. तसंच याचा बदला मुंबईत घेणार असा इशारा जरांगेंनी दिलाय. जाधव आणि शिरसाटांमुळे शिंदे आणखी खोलात गेलेत असंही जरांगेंनी म्हटलं आहे. संजय जाधवांचा बदला शिंदेंना मुंबई, ठाण्यात भोगावा लागेल असा इशारा जरांगेंनी दिला आहे.