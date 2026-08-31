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'फडणवीसांनी आगी लावण्याचे काम केले, त्यांना फक्त...', जरांगेंचा उल्लेख करत राऊतांचा संताप; 'एकाही समाजाला...'

अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे आमरण उपोषण करत आहेत. मराठा आरक्षणासाठीचं त्यांचं तीन वर्षातलं हे 11 वं उपोषण आहे. अशात राज्यभरातून मराठा आंदोलक अंतरवालीत दाखल होत आहेत. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:31 AM IST
'फडणवीसांनी आगी लावण्याचे काम केले, त्यांना फक्त...', जरांगेंचा उल्लेख करत राऊतांचा संताप; 'एकाही समाजाला...'
Image Credit: राऊतांचा मुख्यमंत्र्यांवर मराठा आरक्षणावरुन टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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