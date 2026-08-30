'आमचे आमदार, मंत्री फार घाबरलेत असं शिंदेंनी...', अमित शाहसोबतच्या कथित संवादाबद्दल खळबळजनक दावा; 'शाह म्हणाले, भैय्या...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा संदर्भ देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या कथित संवादाचा संदर्भ देत निशाणा साधला आहे. अमित शाहांनी एकनाथ शिंदेंना, ''सब सेट हो जायेगा" असं म्हटल्याचा दावा राऊतांनी केलाय. राऊत यांनी विमानतळावर अमित शाहांच्या आगमनाचा एक फोटो पोस्ट करत दिलेल्या कॅप्शनसंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता या संवादाचा संदर्भ दिला आहे. राऊत नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात...
"काल या राज्याचे उपमुख्यमंत्री ज्यांना महाराष्ट्र मिंधे म्हणून ओळखतो. त्यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमुळे आमचे आमदार, मंत्री फार घाबरलेत असं म्हटले. साहेब म्हणाले, का काय झाले? तेव्हा म्हणाले निकाल काय लागेल याची भीती वाटतेय. त्यावर शहा म्हणाले की भैय्या डरो मत, ये मेरी पार्टी है… सब सेटल है," असा संवाद झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे.
तसेच, "खासदार गेले तेव्हा काय होईल हे दोन खासदारांनी विचारले तेव्हाही चिंता करू नका… सब सेट हो जायेगा म्हटले. मेरी पार्टी आहे असं म्हणतात. न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास यामुळे उडतो. काही पेपरमध्ये असा संवाद छापून आला आहे. देवेंद्र फडणवीस शिंदेंच्या बाजूने निकाल लागणार म्हणतात. नार्वेकरही तेच म्हणतात आता शेठ पण तेच म्हणतात. आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे. अधर्माच्या बाजूने न्यायव्यवस्था जाणार नाही हा विश्वास आहे. आम्ही प्रत्येक पाऊल विचार करून टाकतो. त्यांचा पाय खोलात आहे. सत्याचा विजय होईल. सत्याचे तेज दिसते संविधान विकत घेतले जाणार नाही," असंही राऊत म्हणालेत.
अन्य एका पोस्टमध्ये राऊत यांनी एका बड्या बिल्डरला दोन नोटीस पाठवल्या जाणार असल्यासंदर्भातील पोस्ट रिशेअर केली आहे. यावर विचारलं असता, "बाहेर अशी चर्चा सुरू आहे. तो बिल्डर फडणवीस यांना माहिती आहे. ते त्याचे नेते आहेत. म्हणून त्यांना मी प्रश्न विचारला आहे," असं राऊत म्हणालेत.
मोहन भागवत यांनी, मुस्लिमांशिवायचा भारत हिंदुत्वाला मान्य नाही. मुस्लिमांशिवायचा भारत हवा असं एखादा म्हणत असेल तो हिंदू राहत नाही," असं न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये भाषणात म्हटल्याचा संदर्भ देत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर राऊत यांनी, "त्यांनी भारतात येऊन असं बोलायला पाहिजे. दिल्लीत नागपूर इथे येऊन बोलावे. एकात्मकता महत्वाची आहे," असं राऊत म्हणालेत.