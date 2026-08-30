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'आमचे आमदार, मंत्री फार घाबरलेत असं शिंदेंनी...', अमित शाहसोबतच्या कथित संवादाबद्दल खळबळजनक दावा; 'शाह म्हणाले, भैय्या...'

संजय राऊत यांनी या संभाषणाचा संदर्भ देत एक फोटो पोस्ट करत नेमकं काय संभाषण झालं हे नमूद केलं आहे. राऊत नक्की काय म्हणालेत जाणून घ्या सविस्तरपणे आणि या फोटोत काय आहे ते ही जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:58 PM IST
'आमचे आमदार, मंत्री फार घाबरलेत असं शिंदेंनी...', अमित शाहसोबतच्या कथित संवादाबद्दल खळबळजनक दावा; 'शाह म्हणाले, भैय्या...'
Image Credit: पत्रकारांसमोर बोलतानाही केला दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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