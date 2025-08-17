English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'शहांनी अनेक प्रयोग केले, आमदारांसाठी सतत दारू-मटणाच्या...'; 'फडणवीसांचे सरकार मांसाहारातून...'

Maharashtra Government Meat Ban: 'त्या बळी प्रथेची परंपरा अशी की, बळी दिलेल्या प्राण्याचे मांस शिजवून प्रसाद म्हणून भक्षण करावे लागते,' असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 17, 2025, 11:38 AM IST
राज्य सरकारवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Government Meat Ban: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राज्यातील अनेक नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये मांस विक्री बंदी करण्यात आली होती. याच मुद्द्यावरुन राज्यसभेचे खासदार आणि उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त करताना 'महाराष्ट्राला शाकाहारी करण्याचा डाव' असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबरोबरच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधला आहे. ही टीका करताना राऊत यांनी 'छत्रपती मांसाहार करीत होते' असंही म्हटलं आहे.

उद्या फडणवीसांचे सरकार छत्रपतींच्या जयंती आणि पुण्यतिथीलाही...

"छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, त्यांचे सरदार व लढणारे मावळे मांसाहार करीत. उद्या फडणवीसांचे सरकार छत्रपतींच्या जयंती आणि पुण्यतिथीलाही मांसाहारावर बंदी टाकेल. कारण भाजपला त्याचा शाकाहारी अजेंडा अनेक मार्गांनी राबवायचा आहे," असा टोला राऊतांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक'मधील सदरातून लगावला आहे.

फडणवीसांचे सरकार मांसाहारातून निर्माण झाले

"भाजपला मांसाहाराचा इतका तिटकारा असू नये. कारण महाराष्ट्रात त्यांचे आजचे सरकार पशुबळी व मांसाहाराच्या प्रसादातून निर्माण झाले. शिवसेना फोडण्यासाठी शहा यांनी अनेक प्रयोग केले. आमदारांसाठी सतत दारू-मटणाच्या पार्ट्या केल्या. त्या पार्ट्या दिल्ली-सुरतमध्येही झाल्या. सुरतमध्ये मांसाहार चालत नाही असा फतवा तेव्हा कोणी काढला नाही," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. "सुरतमधून शिंदे यांचे आमदार गुवाहाटी येथे पोहोचले व 55-60 रेडे, बकऱ्या, कोंबड्यांचे बळी दिले. त्या बळी प्रथेची परंपरा अशी की, बळी दिलेल्या प्राण्याचे मांस शिजवून प्रसाद म्हणून भक्षण करावे लागते. त्यामुळे रेड्याचे मांस पचवून आमदार मुंबईस आले. फडणवीसांचे सरकार मांसाहारातून निर्माण झाले. तेच आता स्वातंत्र्यदिनी महाराष्ट्रात मांसाहारावर बंदी आणते ते कोणाला खूश करण्यासाठी?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.

नक्की वाचा >> 'मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसाला घर नाकारणे दंडनीय अपराध ठरला पाहिजे, फडणवीस तसा कायदा...'

मांसाहाराचा नैवेद्य

याच लेखामध्ये पुढे, "महाराष्ट्रातील खाण्यापिण्याची एक संमिश्र संस्कृती आहे. महाराष्ट्राने सर्व खाद्य संस्कृतींचा आदर केला. महाराष्ट्रातील अनेक देवदेवतांना मांसाहाराचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. श्रावणाआधी `गटारी अमावस्या' हा खास मांसाहारी `उत्सव आणि सण' साजरा होतो. लोक आनंद घेतात व शाकाहारी श्रावणाकडे वाटचाल करतात. हे कोणी जबरदस्तीने करत नाही," असंही राऊत म्हणालेत.

गटारीच्या उत्सवातील मांसाहाराचे स्वातंत्र्यही हिरावून घेतले जाईल, कारण...

"महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठी जनांचे कुलदैवत म्हणजे जेजुरीचा खंडोबा. जेजुरी गडावर देवाला भाविक श्रद्धेने गोडाचा नैवेद्य दाखवत असतात. मात्र खाली मांसाहार वर्ज्य नाही. उद्या काही दैवतांना दाखविला जाणारा मांसाहारी नैवेद्य आणि गटारीच्या उत्सवातील मांसाहाराचे स्वातंत्र्यही हिरावून घेतले जाईल. कारण महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे महाराष्ट्रातच बांधणारे लोक आपले राज्यकर्ते म्हणून बसले आहेत. ते भरपूर पैसे खातात व गरीब मराठी जनांच्या मांसाहाराला विरोध करतात. ते श्रमिकांच्या, शेतकऱ्यांच्या रक्ताचे शोषण करतात व शाकाहारावर प्रवचने झोडतात. महाराष्ट्राचे शौर्य मारण्याचा हा उद्योग सध्या जोरात सुरू आहे," असं राऊत यांनी लेख्याच्या शेवटी म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> 'मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार...', राऊत फडणवीसांवर संतापले! 'मोदींना खिचडी आवडते म्हणून...'

FAQ

राऊत यांनी फडणवीस सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात काय आरोप केले आहेत?
राऊत यांनी दावा केला आहे की, फडणवीसांचे सरकार मांसाहारातून निर्माण झाले आहे. त्यांनी म्हटले की, शिवसेना फोडण्यासाठी अमित शहा यांनी सुरत आणि गुवाहाटी येथे आमदारांसाठी दारू-मटणाच्या पार्ट्या आयोजित केल्या होत्या. यात रेडे, बकरे आणि कोंबड्यांचे बळी देऊन त्यांचे मांस प्रसाद म्हणून खाल्ले गेले. त्यामुळे फडणवीस सरकार मांसाहारातून तयार झाले असूनही आता मांसाहारावर बंदी घालत आहे, असा टोला राऊतांनी लगावला.

राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीबाबत काय म्हटलं आहे?
राऊत यांच्या मते, महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती संमिश्र आहे आणि ती सर्व खाद्य संस्कृतींचा आदर करते. महाराष्ट्रात अनेक देवदेवतांना मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. तसेच, श्रावणापूर्वी ‘गटारी अमावस्या’ हा मांसाहारी उत्सव साजरा होतो, आणि त्यानंतर लोक स्वेच्छेने शाकाहारी श्रावणाकडे वाटचाल करतात. ही परंपरा जबरदस्तीने लादलेली नाही.

जेजुरीच्या खंडोबा आणि गटारी अमावस्येबाबत राऊत यांचे काय म्हणणे आहे?
राऊत यांनी म्हटलं आहे की, जेजुरीचा खंडोबा हे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठी जनांचे कुलदैवत आहे. जेजुरी गडावर भाविक गोडाचा नैवेद्य देतात, परंतु खाली मांसाहार वर्ज्य नाही. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की, उद्या मांसाहारी नैवेद्य आणि गटारी अमावस्येतील मांसाहाराचे स्वातंत्र्यही हिरावून घेतले जाईल, कारण सत्ताधारी महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे बांधत आहेत.

राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर कोणता गंभीर आरोप केला आहे?
राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे आणि शौर्याचे थडगे बांधण्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, सत्ताधारी भरपूर पैसे खातात, श्रमिक आणि शेतकऱ्यांच्या रक्ताचे शोषण करतात, आणि गरीब मराठी जनांच्या मांसाहाराला विरोध करत शाकाहारावर प्रवचने देतात.

