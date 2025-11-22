English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मनसेला 'हात दाखवणाऱ्या' कॉंग्रेसचा संजय राऊतांनी घेतला समाचार, 'आम्हाला कोणाचे आदेश..'

Sanjay Raut on Congress: मुंबई कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी राज ठाकरेंच्या मनसेला महाविकास आघाडीत समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शवला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 22, 2025, 05:05 PM IST
संजय राऊत

Sanjay Raut on Congress: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी (एमव्हीए) मधील पक्षांमध्ये मनसेला समाविष्ट करण्यावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई कॉंग्रेसच्या भूमिकेवर टीका करत मनसे आणि शिवसेनेची एकजूट ही लोकेच्छा असल्याचे सांगितले. या घटनेच्या माध्यमातून एमव्हीएतील अंतर्गत कलह आणि मुंबई वाचवण्याच्या प्रयत्नांची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. काय म्हणाले राऊत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय नेमकं प्रकरण?

मुंबई कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) महाविकास आघाडीत समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शवला. दिल्लीतील हाय कमांडकडून आदेश येईपर्यंत मनसेला आघाडीत घेणार नाही. यावरून कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद दिसून येत आहेत. एकीकडे कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मनसेसोबत समझोता करण्याची गरज व्यक्त केलीय तर एनसीपीचे शरद पवार यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी मनसेसोबत समझोता झाल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत कॉंग्रेस एकला चलो रेच्या भूमिकेत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

संजय राऊतांची प्रतिक्रिया 

खासदार संजय राऊत सध्या आजारपणामुळे उपचार घेत असले तरी ते त्यांच्या लेखणीतून विरोधकांवर सातत्याने टीका करताना दिसत आहेत. अलीकडेच त्यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची तुलना महाराष्ट्राशी केली होती. आता मनसे प्रकरणावरून त्यांनी मुंबई कॉंग्रेसला सुनावले आहे. राऊत यांच्या या टीकेमुळे एमव्हीएतील तणाव वाढलाय का? अशी चर्चा सुरु आहे. संजय राऊत हे सोशल मीडिया म्हणजेच एक्स पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडत आहेत. त्यांच्या मते ठाकरे बंधू मुंबई निवडणुकीत एकत्र लढणार असून, छोटे पक्षही त्यांना साथ देत आहेत.

मनसे-शिवसेनेची एकजूट

संजय राऊत यांनी कॉंग्रेसच्या भूमिकेला 'व्यक्तिगत निर्णय' म्हटले आहे. ते म्हणाले, "दिल्लीतून आदेश आल्याशिवाय मनसेला आघाडीत घेणार नाही: मुंबई काँग्रेस. हा काँग्रेसचा वैयक्तिक निर्णय असू शकतो. शिवसेना आणि मनसे आधीच एकत्र आले आहेत, ही लोकेच्छा आहे. त्यासाठी कुणाच्या आदेश किंवा परवानगीची गरज नाही. श्री शरद पवार आणि डावे पक्ष सुद्धा एकत्र आहेत. मुंबई वाचवा!" राऊत यांनी हे स्पष्ट केले की, शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे ही एकजूट 'मन आणि मेंदू' पासून आहे आणि ती मुंबई वाचवण्यासाठी आहे. 

शरद पवारांची भूमिका

राऊत यांनी शरद पवार आणि डाव्या पक्षांना एकत्र असल्याचे नमूद करून एमव्हीएला मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला आहे. पवार यांनी मनसेला समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे, ज्यामुळे कॉंग्रेसच्या विरोधी भूमिकेला आव्हान मिळाले आहे. हे सर्व मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडत असून, भाजपला रोखण्यासाठी आघाडीची गरज असल्याचे राऊत यांनी अधोरेखित केले. छोट्या पक्षांचाही समावेश करून 'मुंबई वाचवा' मोहीम राबवली जाईल, असे ते म्हणाले.

निवडणुकीतील परिणाम

कॉंग्रेसने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्यास भाजपला फायदा होईल, असा इशारा शिवसेना (उबाठा) ने आधीच दिलाय. राऊत यांच्या टीकेनंतर मुंबई कॉंग्रेस नेतृत्व कशी प्रतिक्रिया देईल?, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. एकूणच, हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे वळण आणू शकते, ज्यात मुंबई वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षांची एकजूट महत्त्वाची ठरेल.  

 

FAQ

प्रश्न: मुंबई कॉंग्रेसने मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्यास का विरोध दर्शवला?

उत्तर: मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, दिल्लीतील पक्षाच्या उच्च कमांडकडून (हायकमांड) स्पष्ट आदेश येईपर्यंत मनसेला महाविकास आघाडीत घेतले जाणार नाही. त्यामुळे सध्या मनसेला आघाडीत स्थान नाही, अशी कॉंग्रेसची अधिकृत भूमिका आहे.

प्रश्न: संजय राऊत यांनी कॉंग्रेसच्या या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया दिली?

उत्तर: संजय राऊत यांनी कॉंग्रेसला थेट सुनावले की, “हा कॉंग्रेसचा वैयक्तिक निर्णय असू शकतो. शिवसेना आणि मनसे आधीच एकत्र आले आहेत, ही लोकेच्छा आहे. त्यासाठी कुणाच्या आदेश किंवा परवानगीची गरज नाही. शरद पवार आणि डावे पक्षही एकत्र आहेत. मुंबई वाचवा!” असा टोला त्यांनी लगावला.

प्रश्न: मनसेशी समझोता होणार की नाही, याबाबत आघाडीतील इतर पक्षांची भूमिका काय आहे?

उत्तर: शरद पवार गटाचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे प्रमुख शरद पवार यांनी मनसेला आघाडीत घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही समझोत्याची गरज व्यक्त केली आहे. मात्र मुंबई कॉंग्रेस मात्र दिल्लीच्या आदेशाच्या प्रतिक्षेत आहे, त्यामुळे आघाडीत मनसेबाबत एकमत झालेले नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

