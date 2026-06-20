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ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या 6 पैकी 5 खासदारांबाबत संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा; 'टू द पॉईंट' निशाणा

Sanjay Raut On Shiv Sena MP :  शिवसेनेच्या बंडखोर खासदारांनी काँग्रेसवर आक्षेप घेतला. ठाकरेंची सात सोडणाऱ्या 6 पैकी 5 खासदारांबाबत संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 20, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:33 PM IST
ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या 6 पैकी 5 खासदारांबाबत संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा; 'टू द पॉईंट' निशाणा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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