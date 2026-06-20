ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या 6 पैकी 5 खासदारांबाबत संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा; 'टू द पॉईंट' निशाणा

Sanjay Raut To The Point Interview with Kamlesh Sutar : बंडखोर खासदारांनी काँग्रेससोबतच्या आघाडीवर घेतलेल्या आक्षेपाचा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी खरपूस भाषेत समाचार घेतला. जे बंडखोर खासदार पक्षांतर करण्याच्या तयारीत आहेत त्या सहा पैकी 5 खासदार हे मूळचे काँग्रेसी असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटल आहे. काँग्रेसची साथ नको म्हणणारे खासदार काँग्रेसच्याच मतांवर निवडून आल्याचा दावाही त्यांनी केला. भाऊसाहेब वाकचौरे ज्या शिर्डीतून निवडून आले त्यांना 55 हजारांचं मताधिक्य बाळासाहेब थोरातांच्या मतदारसंघातून मिळाल्याची आठवणही करुन दिली.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार फुटल्यानंतर राज्याचं राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळतं. फुटलेल्या ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी पक्षांतर करताना अनेक आरोप केलेत. फुटीर 6 खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना यांना लिहिलेल्या पत्रात अनेक धक्कादायक दावे केलेत. ठाकरेंचा पक्ष मुख्य विचारधारेपासून भरकटला आहे. तसंच पक्षाला काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा विचार सुरू होता असा दावा पत्रातून करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
फुटीर खासदारांनी केलेल्या या दाव्याची खासदार संजय राऊत यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत बोलताना हवाच काढून टाकलीय. शिवाय सोशल मीडियावरही या फुटीर खासदारांनी केलेल्या या दाव्याची खिल्ली उडवण्यात आलीय. याचं कारण म्हणजे 2024 ची लोकसभा निवडणूक मविआने एकत्र लढवली होती. त्यामुळे काँग्रेस अचानक सोबत आलीय आणि या खासदारांना माहित नव्हतं असंही काही नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांनीही या खासदारांचा त्या त्या मतदारसंघात प्रचार केला होता.
काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मतं दिली होती. तेव्हा मग तुम्ही काँग्रेसची मतं आम्हाला नकोत असं का सांगितलं नाहीत? असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी केला. फुटलेल्यातील 6 पैकी 5 खासदार हे मुळचे काँग्रेसचेच आहेत. भाऊसाहेब वाकचौरे हे बाळासाहेब थोरातांच्या मतदारसंघात मिळालेल्या मताधिक्यामुळेच निवडून आल्याचा दावा राऊतांनी केलाय.
दरम्यान, हे फुटलेले खासदार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मविआच्या तिनही पक्षांचे झेंडे आपल्या गाड्यांना लावून फिरत होते असाही दावा ठाकरेंच्या नेत्यांनी केलाय. मग अचानक काँग्रेसचं हे वावडं का? काही तरी कारण द्यायचं म्हणून काँग्रेसवर खापर फोडण्याचं काम हे फुटीर खासदार करत असल्याचाही दावा ठाकरेंच्या नेत्यांकडून करण्यात आला.