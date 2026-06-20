Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली; संजय राऊत यांनी एका वाक्यात केली बंडखोर खासदारांची पोल खोल, डायरेक्ट नावे घेतली

3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली; संजय राऊत यांनी एका वाक्यात केली बंडखोर खासदारांची पोल खोल, डायरेक्ट नावे घेतली

3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली.  संजय राऊत यांनी पहिल्यांदाच बंडखोर खासदारांची जाहीरपणे नावे घेतली आहेत.   खासदार संजय राऊत यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत बोलताना पहिल्यांदाच बंडखोर खासदारांची नावे घेतली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 20, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:21 PM IST
3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली; संजय राऊत यांनी एका वाक्यात केली बंडखोर खासदारांची पोल खोल, डायरेक्ट नावे घेतली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली; संजय राऊतांनी केली बंडखोर खासदारांची पोलखोल
Sanjay Raut6 min ago
2
IND A vs SL A24 min ago
3
Sanjay Raut42 min ago
4
Sanjay Raut1 hr ago
5
Sanjay Raut1 hr ago