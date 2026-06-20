/3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली; संजय राऊत यांनी एका वाक्यात केली बंडखोर खासदारांची पोल खोल, डायरेक्ट नावे घेतली

Sanjay Raut To The Point Interview with Kamlesh Sutar : ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षात पुन्हा एकदा मोठी फूट पडली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला असून ऑपरेश टायगर यशस्वी झाल्याचा दावा केला जात आहे. ऑपरेशन टायगरच्या चर्चा सुरु असताना खासदारांनी उद्धव ठाकरेंसमोर निष्ठेच्या आणाभाका घेतल्या. एका खासदाराने 3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली. अशातच सजंय राऊत यांनी एका वाक्यात केली बंडखोर खासदारांची पोल खोल केली आहे.
खासदार संजय राऊत यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत बोलताना पहिल्यांदाच बंडखोर खासदारांची नावे घेतली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार फुटणार अशा चर्चांनी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकीय वातावरण चांगलंच तापले. यानंतर झालेल्या बैठकीत खासदारांनी थेट आई भवानी आणि साईबाबांची शपथ घेतल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला होता. मात्र, या सर्वांनी खोट्या शपथा घेतल्याचे संजय राऊत मुलाखतीत म्हणाले. शिर्डीच्या एका खासदाराने 3 मिनिटांत 4 वेळा साई बाबाची शपथ घेतली. हे पाहून मला देवाची चिंता वाटतेय. कुणी आई तुळजा भवानीची शपथ घेतली, कुणी मुलीची शपथ घेतली, कुणी दिवंगत पत्नीची शपथ घेतली. सगळे खोटारडे लोक आहेत असं म्हणत संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांवर निशाणा साधला.
संजय दिना पाटील यांना जाण्याची काय गरज होती? संजय दिवा पाटील दोन वेळा पराभूत झाले होते. ते घरीच बसले होते. शेवटच्या काळात चे शरद पवारांच्या पक्षात होते. आम्ही त्यांना उमेदवारी दिली. शिवसेना कार्यकर्त्यांनी त्यांना निवडून आणले.
हिंगोलीचे नागेश अष्टीकर अडगळीत पडले होते. त्यांनी आम्हाला सांगितले संधी द्या. आम्ही त्यांना संधी देऊन निवडून आणले. यवतमाळचे संजय देशमुख कोणाला माहित होते. यवतमाळ किंवा त्या आपसाच्या लोकांच्या फक्त ते परिचयाचे होते. आम्ही त्यांना उमेदवारी देऊन खासदार बनवले. आमच्या लोकांचा विरोध असताना शिर्डीच्या भाऊसाहेब वाकचौरे यांना उमेदवारी दिली. त्यांनी तक 10 वेळा साईबाबाची शपथ घेतली. बैठकीत 3 मिनिटांत 4 वेळा शपत घेतली. त्याचा खोटारडेपणा आता उघड झाला आहे.
पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल लागल्यानंतर ओमराजेंच्या माघारीसाठी जोरदार राजकीय हालचाली सुरु झाल्यात. धाराशिवचे खासदार ओमराजेंना माघारीसाठी शिवसेना UBTनं भावनिक साद घातलीये. ओमराजे शिवसेना UBT पक्षात राहण्याबाबत विचार करतील असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलंय. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत संजय राऊतांनी ओमराजेंच्या माघारीवर मोठं भाष्य केलं. ओमराजेंच्या माघारीबाबत उद्धव ठाकरे हे आशावादी असल्याचंही राऊत म्हणाले. ओमराजे अजूनही ठाकरेंच्याच पक्षात आहेत असं सांगून संजय राऊतांनी ओमराजेंसाठी ठाकरेंचं दरवाजे अजूनही खुले असल्याचे संकेत दिलेत.