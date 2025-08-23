भारत - पाकिस्तानवरून राजकीय सामना, राऊतांचं थेट मोदींना पत्र

Asia Cup 2025 : आशिया चषकात भारत-पाकिस्तान (India VS Pakistan) सामन्यावरून आता राजकीय युद्ध सुरू झालंय. भारत-पाकिस्तान मॅचवरून उद्धव ठाकरेंनी मोदी- शाहा यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. तर संजय राऊतांनी (Sanjay Raut) थेट मोदींना पत्र लिहित काही सवाल केले आहेत. दरम्यान ठाकरे आणि राऊतांच्या टीकेला भाजपकडून देखील प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.
9 सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये आशिया चषकाला सुरूवात होणारय. या आशिया चषकात भारत आणि पाकिस्तान 14 सप्टेंबरला आमनेसामने येणार आहेत. दरम्यान यावरून आता चांगलंच राजकारण पेटलंय. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सामना होणार आहे. मात्र, या सामन्याला राजकीय वर्तुळातून विरोध करण्यात येतोय. विरोधकांनी थेट मोदी आणि शाहांवर हल्लाबोल केलाय. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही असे म्हणणा-या मोदींना भारत-पाक सामना कसा मान्य आहे? असा सवाल देखील करण्यात आलाय. तसंच देशापेक्षा जय शाह मोठा आहे का? असा सवाल
करत उद्धव ठाकरेंनी देखील टीकास्त्र डागलंय.
संजय राऊतांनी देखील भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून थेट मोदींना पत्र लिहिलंय. पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणं अमानवीय असल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलंय. पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांचे अश्रू थांबलेले नाहीत, पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणं अमानवीय आहे. आशिया कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध
सामन्याला ग्रीन सिग्नल वेदनादायी. ऑपरेशन सिंदूर सुरु आहे, मग पाकशी क्रिकेट का? ज्या 26 भगिनींचं सिंदूर पुसलं गेलं, त्या 26 माताभगिनींचा विचार केला का? पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळलं नाही तर व्यापार थांबवण्याची ट्रम्प यांनी धमकी दिलीय का? रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, मग रक्त आणि क्रिकेट एकत्र चालणार आहे का?
पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात मोठा जुगार खेळला जातो. यांत अनेक भाजप सदस्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. संजय राऊतांनी भारत-पाकिस्तान मॅचवरून मोदी-शाहांवर केलेल्या टीकेनंतर नितेश राणेंनी देखील संजय राऊतांवर पलटवार केलाय. संजय राऊत भारत-पाकिस्तान मॅचमध्ये बुरखा घालून बसणार का? अशी सडकून टीका नितेश राणेंनी केलीय.
पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानसोबतचे सर्वच प्रकारचे संबंध तोडलेत. पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारतानं ऑपरेशन सिंदूर देखील राबवलंय. मात्र, या सर्व घटनाक्रमानंतरही पाकिस्तानसोबत क्रिकेटचा सामना का? असा सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल केलाय.
उद्धव ठाकरेंनी कोणती टीका केली आहे?
उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करत विचारले आहे की, “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही, असे म्हणणाऱ्या मोदींना भारत-पाक सामना कसा मान्य आहे?” तसेच, “देशापेक्षा जय शहा मोठा आहे का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून राजकीय वाद का निर्माण झाला आहे?
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडले आहेत. तरीही आशिया चषकात भारत-पाकिस्तान सामना होणार असल्याने विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, दहशतवाद आणि क्रिकेट एकत्र चालू शकत नाही.
भाजपकडून या टीकेला काय प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे?
भाजप नेते नितेश राणे यांनी संजय राऊतांवर पलटवार करत टीका केली आहे. त्यांनी विचारले, “संजय राऊत भारत-पाकिस्तान मॅचमध्ये बुरखा घालून बसणार का?” असा सडकून हल्ला चढवला.