आता 'ऑपरेशन तुडवा', 1 दिवस मला ईडी, सीबीआय दिली तर...' संजय राऊतांचं थेट आव्हान!

Sanjay Raut Challenge: ठाकरेंच्या शिवसेनेतील बंडखोर खासदारांनी पत्रात पक्ष मूळ विचारधारेपासून भरकटल्याचा आरोप करत, वरिष्ठ नेतृत्व काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या दिशेने जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत बंडखोर 6 खासदारांवर चांगलेच संतापले आहेत. तसेच भाजप मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावरदेखील त्यांनी निशाणा साधलाय. माझ्या हातात एक दिवस ईडी, सीबीआय देऊन बघा, असे आव्हानदेखील संजय राऊतांनी केले.
हॉटेल लीलामधून राजस्थान मधल्या एका हॉटेल मध्ये ठेवलं. का तुम्ही पळवताय? आता तुमचे मंत्री बघितले. लोक त्यांना बायले म्हणतात.तुम्ही म्हणतात हे काय राडे करणार? पण गद्दारी पोसण्याच काम गिरीश महाजन करतायत, अशी टीका संजय राऊतांनी केली. गद्दारना काय भाषा वापरणार? गिरीश महाजनांना पोलिसांच्या गाड्या दिल्या. वाय प्लस सेक्युरिटी 40 पोलिसांची सेक्युरिटी दिली. ती सेक्यूरीटी काढा. 50 गाड्यांचा ताफा घेऊन त्यांचा बॉस एकनाथ शिंदे फिरतो. कोणाला भिताय? असा प्रश्न राऊतांनी विचारला. एक दिवस मला ईडी, सीबीआय दिली तर गिरीश महाजनला नाही फोडून दाखवल तर बघा. 24 तासात गिरीश महाजनाना पक्षातून फोडेन, असे थेट आव्हान संजय राऊतांनी दिले. गिरीश महाजन तुम्ही स्वतंत्र भोगताय ते काँग्रेसमुळे... पोलीस बाजूला करा, असे राऊत म्हणाले.
तुम्ही नाशिक नगरसेवक का हलवताय? आरएसएसच्या चड्डया-भिड्या सांगू नका. आता पर्यत खासदारना 25 कोटी रुपये दिले. गद्दारांवर एवढा प्रेम का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आमचे तीन खासदार आज बैठकीला आले.ही लढाई आता लोकसभेत चालेल, कोर्टात चालेल आणि रस्त्यावर चालेल. रस्त्यावरची लढाई सुरु झाली आहे. आज आम्ही सगळ्या प्रक्रिया करू, असे राऊत म्हणाले. हे सगळे निवडणूक हरणार आहेत. त्या खासदारांनी राजीनामा द्यावा आणि निवडणूक लढवावी आम्ही त्यांना गद्दार म्हणणार नाही. तुम्ही आमच्या चिन्हावर आमच्या पैश्याने जिंकलात, असे राऊत म्हणाले.
आता आमचं ऑपरेशन तुडवा सुरु होईल.हे बाळासाहेबांचं जन्म शताब्दी वर्षे सुरु आहे. त्यात तुम्ही ही बेईमानी केली म्हणून माझी चीड आहे, असे राऊत म्हणाले. आता तुमचा ऑपरेशन टायगर म्हणताय असे पळणारे आहे. टायगर? अरे, टायगर आम्ही आहोत.आता आमचा ऑपरेशन तुडवा सुरु होईल, असे राऊत म्हणाले.