विशाळ करोळे झी 24 तास छत्रपतीस संभाजीनगर : संभाजीनगरात शिवसेनेच्या दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये जुंपली आहे, अब्दुल सत्तारांनी संजय शिरसाट यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली आहे. तर सत्तारांच्या टीकेनंतर संजय शिरसाट यांनी देखील पलटवार केला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेनेमध्ये आलबेल नसल्याचं चित्र आहे.
संजय शिरसाट आणि अब्दुल सत्तारांमध्ये चांगलीच जुंपलीय, दोन दिवसांपूर्वी सिल्लोडमध्ये झालेल्या मेळाव्यातून अब्दुल सत्तार यांनी संजय शिरसाटांविरोधात खंत व्यक्त करत टीका केली आहे, नगरपरिषद गेली, महानगरपालिका गेली आता जिल्हा बँक कशी घालवायची याची तयारी सुरू असल्याचा निशाणा सत्तारांनी साधलाय, निधीवरूनही सत्तार यांनी शिरसाटांना लक्ष्य केलं आहे.
अब्दुल सत्तार यांनी केलेल्या टीकेनंतर संजय शिरसाट यांनीही उत्तर दिलं आहे. कोणाला किती निधी दिला? याचा रेकॉर्ड जिल्हाधिका-यांकडे आहे. त्यामुळे त्यांची तक्रार असेल तर माझ्याकडे येऊन चर्चा करावी असा पलटवार शिरसाटांनी सत्तारांवर केला आहे,
संभाजीनगरमध्ये शिवसेनेच्याच दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये वाद सुरू आहे. अब्दुल सत्तारांनी संजय शिरसाटांना नाव न घेता लक्ष्य केलंय. सत्तारांची शिरसाटांवर नाराजी आहे, त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांमधला वाद पक्षश्रेष्ठी कसा सोडवणार याकडे आता लक्ष लागलं आहे.