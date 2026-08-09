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संत शिरोमणी श्री गुरु रविदास महाराज यांची 650 वी जयंती; वाराणसी येथून निघालेली कलश यात्रा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल

संत शिरोमणी गुरु श्री रविदास महाराज यांच्या 650 व्या जयंतीनिमित्ताने वाराणसी येथून निघालेली कलश यात्रा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल झाली. यावेळी कलश पूजन सोहळा पार पडला.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 09, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:01 PM IST
संत शिरोमणी श्री गुरु रविदास महाराज यांची 650 वी जयंती; वाराणसी येथून निघालेली कलश यात्रा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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