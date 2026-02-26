English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात वाल्मीक कराडला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का!

Santosh Deshmukh Murder Case:  संतोष देशमुख यांची डिसेंबर 2024 मध्ये अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या झाली होती. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महत्वाचा निर्णय दिला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 26, 2026, 02:33 PM IST
संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात वाल्मीक कराडला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का!
वाल्मिक कराड

Santosh Deshmukh Murder Case: मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्याहत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ पसरली. याप्रकरणी मुख्य आरोपी असलेला वाल्मिक कराड सध्या तुरुंगात आहे. याप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराडचा जामीन अर्ज पूर्णपणे फेटाळला. यामुळे कराडला दिलासा मिळाला नाही आणि त्याचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी वाढलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

संतोष देशमुख यांची डिसेंबर 2024 मध्ये अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या झाली होती. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महत्वाचा निर्णय दिला.

काय नेमकं प्रकरण?

डिसेंबर 2024 मध्ये मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांना अपहरण करून निर्घृणपणे मारण्यात आले. ही हत्या इतकी क्रूर होती की राज्यभरात मोठा रोष निर्माण झाला. या हत्येचा मास्टरमाईंड वाल्मीक कराड असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. घटनेनंतर तीन आठवडे म्हणजे 31 डिसेंबर 2024 रोजी कराड पुण्यात पोलिसांच्या ताब्यात आला. तेव्हापासून तो बीड कारागृहात आहे. कराडवर मोक्का कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा: 10 वीची परीक्षा देताना विद्यार्थीनी बनली आई, गणिताचा पेपर अर्ध्यात सोडून वॉशरुममध्ये दिला बाळाला जन्म

उच्च न्यायालयात प्रयत्न फसले

वाल्मीक कराडने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्याच्या वकिलांनी तपासात त्रुटी असल्याचा आणि मोक्का कलम चुकीचे लावल्याचा दावा केला होता. मात्र डिसेंबर 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा जामीन अर्ज फेटाळला. यानंतर कराडने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

सुप्रीम कोर्टात सरकारतर्फे धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली, तर वाल्मीक कराडतर्फे सिद्धार्थ दळे यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे सर्व मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज थेट नाकारला. यामुळे प्रकरणातील मुख्य आरोपीला कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

Tata Sierra: किती पगार असलेल्यांनी खरेदी करावी टाटा सियारा?, डाउन पेमेंट आणि EMIचं गणित समजून घ्या!

पुढील प्रक्रिया कशी असेल?

या निर्णयामुळे वाल्मीक कराडला तुरुंगातच राहावे लागणार असून संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने पुढे जाणार आहे. संपूर्ण राज्यात या हत्येने मोठी खळबळ माजली होती. आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने पीडित कुटुंबीयांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. प्रकरणातील इतर आरोपींवरही तपास सुरू असून लवकरच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
santosh deshmukh murder caseWalmik Karadsupreme courtWalmik Karad Bail PleaWalmik Karad Bail Plea Supreme Court

इतर बातम्या

'घातपाताचा संशय बळावला, दादांच्या अपघाताचा FIR का नाही...

महाराष्ट्र बातम्या