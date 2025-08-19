English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तो आणि त्याचा कॅमेरा...' लेकासाठी संयोगिताराजे झाल्या व्यक्त

संयोगिताराजे छत्रपती यांनी एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्या आपल्या मुलासाठी व्यक्त झाल्या आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 19, 2025, 05:04 PM IST
आज जागतिक छायाचित्रण दिवस म्हणजे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आहे. 1 फोटो हा 100 शब्द व्यक्त करतात असं म्हणतात. फोटोग्राफी म्हणजे एक फोटो काढणे असं नाही तर आपल्यासोबत तो क्षण कायमचा ठेवणे. त्यामुळे आपल्यापैकी अनेकांना फोटोग्राफी करण्याचा छंद असतो. असाच छंद शहाजीराजे छत्रपती यांना आहे. संयोगिताराजे यांनी आपल्या मुलाची पोस्ट शेअर केली आहे. 

संयोगिताराजे छत्रपती यांची खास पोस्ट

संयोगिताराजे छत्रपती यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, 'तो आणि त्याचा कॅमेरा...' पण तो स्वतःचे फोटो काढायला कधीच उत्सुक नसतो म्हणून मी त्याला असा त्रास देते. 

यासोबत संयोगिताराजे यांनी काही फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले आहेत. ज्यामध्ये शहाजीराजे निसर्गातील वेगवेगळे क्षण कॅप्चर करताना दिसत आहे. या फोटोंमध्ये संभाजीराजे देखील दिसत आहेत. 

(हे पण वाचा - 'आणि खऱ्या अर्थाने तुम्हाला...' प्राजक्ता गायकवाडच्या साखरपु्ड्याला खास व्यक्ती उपस्थिती, कोण आहे?) 

या फोटोंवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अनेकांनी शहाजीराजे यांनी वर्ल्ड फोटोग्राफीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत तर काहींनी त्यांच्या फोटोचे देखील कौतुक केले आहेत. 

प्राजक्ता गायकवाडच्या खासगी सोहळ्यात दिसल्या युवराज्ञी 

संयोगिता राजे छत्रपती काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडच्या साखरपुड्यात दिसल्या होत्या. त्यांची उपस्थिती ही प्राजक्ता आणि शंभुराज यांच्यासाठी अतिशय खास होती. यानंतर प्राजक्ता गायकवाडने खास पोस्ट शेअर केली होती. ज्यामध्ये तिने संयोगिता राजे छत्रपती यांच्यासाठी खास पोस्ट लिहिली होती. 

संयोगिता राजे छत्रपती या कायमच संभाजी राजे छत्रपती यांच्यासोबत खंबीरपणे उभ्या असाताना दिसतात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ते व्यक्त होताना दिसतात. यामुळे त्यांना सामान्यांशी संवाद साधता येतो तसेच सामान्य नागरिकांना देखील आपल्या छत्रपतींच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेता येते.  

FAQ 

जागतिक छायाचित्रण दिवस कधी साजरा केला जातो?
दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी जागतिक छायाचित्रण दिवस साजरा केला जातो.  

संयोगिताराजे यांनी कोणती पोस्ट शेअर केली?
संयोगिताराजे यांनी इंस्टाग्रामवर शहाजीराजे यांच्या फोटोग्राफी छंदाबद्दल एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्यांनी काढलेले निसर्गाचे फोटो आणि व्हिडीओ आहेत.  

शहाजीराजे यांचा छंद कोणता आहे?
शहाजीराजे यांना फोटोग्राफीचा छंद आहे. निसर्गाचे क्षण कॅमेऱ्यात कैद करण्याची त्यांना आवड आहे.

