English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sarkari Naukri : बदलीचे नियमच बदलले! सरकारकडून Government कर्मचाऱ्यांसाठी शासन आदेश जारी

Sarkari Naukri : सरकारी नोकरी म्हणजे सुख... हे असं खासगी क्षेत्रात काम करणारी मंडळी सतत म्हणतात. पण, याच सरकारी नोकरीत असणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. कारण, या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे नियमच बदललेयत...   

सायली पाटील | Updated: Apr 16, 2026, 01:23 PM IST
Sarkari Naukri News : सरकारी नोकरीमध्ये असणाऱ्या अनेकांना पाहिलं की खासगी क्षेत्रातील नोकरी करणाऱ्यांना या मंडळींचा हेवाच वाटतो. या नोकरदारांना मिळणारं वेतन, लागू होणारे वेतन आयोग आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुट्ट्या. सोबतच अनेक सवलती यामुळं, सरकारी नोकरीसाठीच प्रयत्न करा असा सल्लाही काही मंडळी होतकरुंना देतात. अशा या सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच एक महत्त्वाची माहिती शासनाद्वारे जारी करण्यात आली आहे. बदलीच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांबाबतची ही माहिती असल्यामुळं याकडे दुर्लक्ष नकोच. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या विभागातील बदल्यांच्या बातमीनं वेधलं लक्ष? 

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अख्तयारित येणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य विभागानं 15 एप्रिल रोजी एक शासन आदेश जारी केला. ज्यामध्ये या विभागातील गट ब, क आणि ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेत पारदर्शकपणा आणि सुसूत्रतेहस पदांमध्ये समतोल राखण्यासाठी सर्वसमावेशक बदली धोरणाची निश्चिती करण्यात आली आहे.

आता टक्केवारीनुसार होणार बदली 

कोणतंही कार्यालय किंवा विभागात एकूण कर्मचाऱ्यांच्या तीस टक्क्यांहून अधिक नसतील इतक्या कर्मचाऱ्यांची वर्षभरात एकाच वेळी बदली केली जाणार नाही. दर कॅलेंडर वर्षामध्ये विनंती बदल्यांचे आदेश सप्टेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात जारी केले जातील. तर, बदली प्रक्रियेसाठी राजकीय दबाव तंत्राचा वापर केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. 

सदर धोरण प्रक्रियेमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाधीन येणाऱ्या सर्व संस्था, कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी हे सर्वसमावेशक बदली धोरण लागू असेल. ब गटातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार सचिव 2, ज्यांना आरोग्य मंत्र्यांची मान्यता असेल त्यांच्याकडे असतील. तर, ड गटातील कर्मचारी बदल्यांचे अधिकार प्राधिकरण संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय पुणे इथं परिमंडळाअंतर्गत होतील. 

कसा आहे बदल्यांचा प्राधान्यक्रम? 

  • पक्षाघाताने आजारी कर्मचारी/ कुटुंबातील अवलंबुन असलेला सदस्य
  • दिव्यांग कर्मचारी/ विशेष मुलांचे पालक
  • हृदय शस्त्रक्रिया झालेले कर्मचारी 
  • जन्मापासून एकच किडनी असलेले/ डायलिसिस सुरू असणारे कर्मचारी 
  • कॅन्सरग्रस्त कर्मचारी किंवा कुटुंबातील अवलंबून असलेला सदस्य 
  • आजी- माजी सैनिक/ निमलष्करी जवानांच्या पत्नी/ विधवा 
  • विधवा कर्मचारी 
  • कुमारिका कर्मचारी
  • घटस्फोटित महिला कर्मचारी
  • विनंती असल्यास, वयाची 53 वर्षे पूर्ण केलेले कर्मचारी 
  • पती पत्नी एकत्रिकरण
  • दहावी/ बारावीमध्ये शिक्षण घेत असणारी मुलं
About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
sarkari NaukriGovernment JobsJOB NewsGovernmentMaharashtra Government

