Sarkari Naukri : बदलीचे नियमच बदलले! सरकारकडून Government कर्मचाऱ्यांसाठी शासन आदेश जारी

Sarkari Naukri News : सरकारी नोकरीमध्ये असणाऱ्या अनेकांना पाहिलं की खासगी क्षेत्रातील नोकरी करणाऱ्यांना या मंडळींचा हेवाच वाटतो. या नोकरदारांना मिळणारं वेतन, लागू होणारे वेतन आयोग आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुट्ट्या. सोबतच अनेक सवलती यामुळं, सरकारी नोकरीसाठीच प्रयत्न करा असा सल्लाही काही मंडळी होतकरुंना देतात. अशा या सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच एक महत्त्वाची माहिती शासनाद्वारे जारी करण्यात आली आहे. बदलीच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांबाबतची ही माहिती असल्यामुळं याकडे दुर्लक्ष नकोच.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अख्तयारित येणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य विभागानं 15 एप्रिल रोजी एक शासन आदेश जारी केला. ज्यामध्ये या विभागातील गट ब, क आणि ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेत पारदर्शकपणा आणि सुसूत्रतेहस पदांमध्ये समतोल राखण्यासाठी सर्वसमावेशक बदली धोरणाची निश्चिती करण्यात आली आहे.
कोणतंही कार्यालय किंवा विभागात एकूण कर्मचाऱ्यांच्या तीस टक्क्यांहून अधिक नसतील इतक्या कर्मचाऱ्यांची वर्षभरात एकाच वेळी बदली केली जाणार नाही. दर कॅलेंडर वर्षामध्ये विनंती बदल्यांचे आदेश सप्टेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात जारी केले जातील. तर, बदली प्रक्रियेसाठी राजकीय दबाव तंत्राचा वापर केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
सदर धोरण प्रक्रियेमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाधीन येणाऱ्या सर्व संस्था, कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी हे सर्वसमावेशक बदली धोरण लागू असेल. ब गटातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार सचिव 2, ज्यांना आरोग्य मंत्र्यांची मान्यता असेल त्यांच्याकडे असतील. तर, ड गटातील कर्मचारी बदल्यांचे अधिकार प्राधिकरण संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय पुणे इथं परिमंडळाअंतर्गत होतील.