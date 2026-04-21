सासू-सुनेच्या भांडणानंतर सुनेनं दोन्ही मुलांसहीत विहिरीत मारली उडी; तिघांचा मृत्यू, तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

Sasu Sun Bhandan Latur Crime News: लातूरमध्ये एक अत्यंत विचित्र घटना घडली आहे. जिल्ह्यातील खरोसा येथे एका विवाहितने तिच्या दोन चिमुकल्यांसोबत अत्यंत शुल्लक कारणावरुन आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सासुसोबत झालेल्या वादानंतर विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती समोर आली आहे.
गॅसवर स्वयंपाक का केला? चुलीवर का केला नाही? या कारणावरून सासू आणि सुनेमध्ये झालेल्या वादाने भीषण रूप धारण केलं. या वादानंतर सांतापलेल्या सुनेने आपल्या दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याने संपूर्ण कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात आता किल्लारी पोलिसांनी सासरच्या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. मयत महिलेचं नाव निकिता अमरदीप भूरे असं असून ती 25 वर्षांची होती. तिच्यासोबत शिवानी आणि शिवांश या दोन्ही भावा-बहिणचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.
मयत निकिता हिच्यावर लग्नानंतर माहेरून पैसे आणि सोने आणण्याचा दबाव टाकत सासरच्या मंडळींकडून सतत मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात होता. या छळातूनच हा वाद उफाळून आला आणि त्याचा शेवट या दुर्दैवी घटनेत झाला. घटनेची माहिती मिळताच किल्लारी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करण्याचे काम सुरू आहे. हुंडा मागितल्याच्या गुन्ह्याअंतर्गत या प्रकरणी मयत निकिताचा पती दीपक अशोक भुरे, सासू सुनिता अशोक भुरे आणि सासरा अशोक ईश्वर भुरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
दुसरीकडे लातूर जिल्ह्यामधील चाकूर येथे नात्यांना काळिमा फासणारी अशीच एक विचित्र घटना घडली आहे. पतीचे एका महिलेबरोबर अनैतिक संबंध असल्याने संतापलेल्या महिलेने या विवाहबाह्य संबंधांचा सूड घेण्याच्या भावनेतून स्वतःच्या पुतण्याचाच गळा आवळून खून केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी अनिता स्वामी हिला अटक करण्यात आली आहे. अनिता स्वामीनेच संपूर्ण कट रचल्याचं तांत्रिक पोलीस तपासामधून स्पष्ट झालं. पतीच्या कथित अनैतिक संबंधांवरून निर्माण झालेल्या वादातून तिने पुतण्याचं अपहरणाचा बनाव करून निर्दयीपणे खून केला. आरोप दुसऱ्या महिलेवर टाकण्याचा प्रयत्न अनिता स्वामीने केला. त्यासाठी तिने पुतण्याचा मृतदेह ओसाड ठिकाणी उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टरच्या टायरजवळ टाकून दिला. मात्र पोलिसांच्या सखोल तपासामुळे हा कट उघड झाला. आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली असून तिला अटक केल्याची माहिती लातूरचे पोलीस उपअधीक्षक मंगेश चव्हाण यांनी दिली.