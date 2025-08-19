English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दारुच्या नशेत रिक्षाचालकांची अनेक वाहनांना धडक, महिला कॉन्स्टेबलला 200 मीटर नेलं फरफटत, CCTV व्हिडीओ समोर

Satara Crime News:सातारा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. दारुच्या नशेत असणाऱ्या रिक्षाचालकाने अनेक वाहनांना धडक दिली. यात महिला पोलीस कॉन्स्टेबल गंभीर जखमी झाल्या आहेत.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 07:09 AM IST
Satara Crime News: साताऱ्यातील मोळाचा ओढा परिसरात रविवारी रात्री दारूच्या नशेत बेभान झालेल्या एका रिक्षाचालकाने प्रचंड गोंधळ घातला. या रिक्षाचालकाने नशेत अनेक वाहनांना धडक देत परिसरात दहशत निर्माण केली. हा संपूर्ण प्रकार पाहिल्यानंतर काही जणांनी या घटनेची माहिती तेथील पोलीस स्टेशनला दिली. 

या घटनेची माहिती मिळताच सातारा वाहतूक विभागातील महिला पोलीस कॉन्स्टेबल भाग्यश्री जाधव यांनी धाडसाने संबंधित रिक्षाचा पाठलाग करून त्याला अडविण्याचा प्रयत्न केला. 

महिला कॉन्स्टेबल 200 मीटरपेक्षा जास्त लांब फरफटत गेल्या

मात्र, प्रचंड नशेत असणाऱ्या रिक्षाचालकाने थेट पोलिसांच्या प्रयत्नाला प्रतिकार करत महिला पोलीस कॉन्स्टेबल भाग्यश्री जाधव यांची कॉलर पकडून त्यांना जोराचा हिसका देत खाली पाडले. दुर्दैवाने त्या क्षणी भाग्यश्री जाधव यांचा रेनकोट नशेत असणाऱ्या रिक्षाच्या मागील अँगलमध्ये अडकला आणि त्यामुळे त्या तब्बल 200 मीटरपेक्षा जास्त अंतर रिक्षेसोबत फरफटत गेल्या.

या धक्कादायक घटनेत महिला पोलीस कॉन्स्टेबल भाग्यश्री जाधव यांच्या हाताला व डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

रिक्षाचालकावर गुन्हा दाखल 

दरम्यान, ही संपूर्ण थरारक घटना साताऱ्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या खंडोबाचा माळ येथून मनाली कॉर्नरपर्यंतच्या दुकानांमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. नशेत असणाऱ्या रिक्षाचालकाच्या या बेफाम वर्तनामुळे संतप्त नागरिकांनी त्याला पकडत चांगलाच चोप दिला. 

त्यानंतर त्या रिक्षाचालकाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. ही माहिती मिळताच सातारा पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि आरोपी रिक्षाचालकाला ताब्यात घेतले. सध्या या रिक्षाचालकाविरुद्ध सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

FAQ

साताऱ्यातील मोळाचा ओढा परिसरात नेमके काय घडले?

साताऱ्यातील मोळाचा ओढा परिसरात रविवारी रात्री एका रिक्षाचालकाने दारूच्या नशेत प्रचंड गोंधळ घातला. त्याने अनेक वाहनांना धडक देत परिसरात दहशत निर्माण केली.

या घटनेची माहिती पोलिसांना कशी मिळाली?

काही स्थानिकांनी हा प्रकार पाहिल्यानंतर सातारा पोलीस स्टेशनला याबाबत माहिती दिली.

या घटनेत पोलिसांनी काय कारवाई केली?

सातारा वाहतूक विभागातील महिला पोलीस कॉन्स्टेबल भाग्यश्री जाधव यांनी धाडसाने रिक्षाचालकाचा पाठलाग करून त्याला अडविण्याचा प्रयत्न केला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
satara policeSatara Crime Newscrime newssatara marathi newsSatara Rickshaw Driver

