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रात्री उशिरा घरी येते, मित्र-मैत्रिणींसोबत फिरते म्हणून वडिलांनीच लेकीला संपवले, साताऱ्यातील भयंकर घटना

साताऱ्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वडिलांनी आणि काकांनीच मुलीचा खून केल्याचे समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 01, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:54 PM IST
रात्री उशिरा घरी येते, मित्र-मैत्रिणींसोबत फिरते म्हणून वडिलांनीच लेकीला संपवले, साताऱ्यातील भयंकर घटना
Image Credit: satara crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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रात्री उशिरा घरी येते, मित्र-मैत्रिणींसोबत फिरते म्हणून वडिलांनीच लेकीला संपवले, साताऱ्यातील भयंकर घटना
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