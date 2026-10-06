साताऱ्यात एका शिक्षकाने केलेल्या कांडमुळे शिक्षकापेशासह नात्याला काळिमा फासली आहे. या शिक्षकाने आपल्याच पोटच्या मुलीच्या डोक्यात रागाच्या भरात बॅट घालून हत्या केली आहे. धक्कादायक म्हणजे मुलीच्या हत्येचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी एआयचा वापर केला. या नराधम बापाचे नाव पुरुषोत्तम कदम आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, घटनेच्या दिवशी रात्री टीव्हीच्या आवाजावरून दोन बहिणींमध्ये भांडण झालं. मोठ्या मुलीने लहान बहिणीच्या डोळ्याला मारहाण केली. दोन मुलींच्या या वादातून संतापात वडील पुरुषोत्तम यांनी मोठ्या मुलीच्या डोक्यात बॅटने जोरदार प्रहार केला. या मारहाणीत त्या मुलीचा मृत्यू झाला. आपल्या हाताने आपण लेकीचा खून केल्याचे लक्षात आल्यावर वडील घाबरला. तीन तास आता काय करायचं, पोलिसांपासून कसं वाचायचं या विचारत असताना त्याने एआयची मदत घ्यायचं ठरवलं.
त्यानंतर मोबाईल काढून एआयला प्रश्न विचारला की, माझ्या हातून नकळत मुलीचा खून झाला आहे. पुरावा नष्ट करण्यासाठी काय करावे? त्यावर एआयने उत्तर दिलं की, सॉरी तुम्ही मोठी चूक केली आहे. मी गुन्हेगारीचे समर्थन करणारी माहिती देऊ शकत नाही. तुम्ही पोलिसांना कळवा.
आता एआयने मदत नाकाराल्यानंतर पुरुषोत्तम कदमने अंगातील रक्ताने माखलेला टी-शर्ट काढला. त्यानंतर तो तीनवेळा वॉशिंग मशीनमधून धुतला. त्यानंतर घरातील फरशीवर पडलेले रक्त पाण्याने साफ केलं. तर रक्ताने माखलेली बॅट टेरेसवर फेकली. त्यानंतर या घटनेसंदर्भात एक थिअरी तयार करुन पोलिसांना घरी बोलावलं. पोलिसांनी त्यांनी सांगितलं लेकीने स्वत:च डोके भिंतीवर आपटून जखमी केलं. पण पोलिसांनी संशय आला आणि त्यांनी घराची तपासणी केली. तेव्हा पोलिसांनी घरातील भिंतीवर रक्ताचे डाग आणि टेरेसवर रक्ताने माखलेली बॅट आढळून आली. पोलिसांनी घरातील इतक लोकांची विचारपूस केल्यावर मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पुरुषोत्तम कदमला अटक केली.