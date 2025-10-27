सातारा आत्महत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट, एका महिलेचे डॉक्टरवर गंभीर आरोप

महाराष्ट्रातील सातारा येथील आत्महत्या करणाऱ्या डॉक्टरच्या प्रकरणात एक नवीन वळण आले आहे. भाग्यश्री मराठी पाचंगे नावाच्या महिलेने महिला डॉक्टरवर गंभीर आरोप केले आहेत. तिचा दावा आहे की, त्याच डॉक्टरने तिच्या मुलीच्या, दीपाली मराठीच्या संशयास्पद मृत्यूचा शवविच्छेदन अहवाल तयार केला होता आणि त्यात छेडछाड करण्यात आली होती.
भाग्यश्री पाचंगे म्हणते की डॉक्टरवर खोट्या शवविच्छेदन अहवालावर सही करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. तिने तिच्या मुलीच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, कारण तिला संशय आहे की ती आत्महत्या नाही तर खून आहे.
असे वृत्त आहे की आत्महत्या करणाऱ्या डॉक्टरवर बनावट वैद्यकीय अहवाल तयार करण्यासाठी दबाव होता. तिच्या हाताच्या तळहातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये तिने पोलिस अधिकारी उपनिरीक्षक गोपाल बदाणे यांच्यावर लैंगिक छळाचा आणि तंत्रज्ञ प्रशांत बनकर यांच्यावर मानसिक छळाचा आरोप केला आहे.
डॉक्टरने तिच्या चार पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये एका माजी खासदाराचाही उल्लेख केला आहे. माजी खासदाराच्या दोन सहाय्यकांनी आरोपी मल्हारी चन्ने यांना 'वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त' घोषित करण्यासाठी डॉक्टरवर दबाव आणल्याचा आरोप आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने डॉक्टरच्या एका नातेवाईकाचा हवाला देत म्हटले आहे की, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन कर्तव्यावर असताना त्यांच्यावर अनेकदा राजकीय दबाव येत असे. नातेवाईकाने सांगितले की, "फलटणमधील राजकीय लोकांनी त्यांना अनेकदा अहवाल बदलण्यास सांगितले. त्यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध अनेक वेळा तक्रार केली, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही."
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की डॉक्टरांना गुन्हेगार आणि प्रभावशाली लोकांकडून त्रास दिला जात होता, ज्यामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले.
भाग्यश्री पाचंगे यांच्या आरोपांमुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे. तिने सांगितले की तिची मुलगी दीपाली हिचे लग्न भारतीय लष्करातील अधिकारी अजिंक्य हणमंत निंबाळकर यांच्याशी झाले होते. भाग्यश्री म्हणते की तिच्या मुलीला तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांकडून सतत मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागत होता. तिने आरोप केला की तिच्या मुलीची १९ ऑगस्ट रोजी हत्या करण्यात आली आणि तिला आत्महत्येसारखे दाखवण्यात आले.
तिने सांगितले की, दीपाली यांच्या मृत्यूनंतर पाच दिवसांपर्यंत पोलिसांनी पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट दिला नाही आणि जेव्हा तो एका महिन्यानंतर मिळाला तेव्हा तो खोट्या तथ्यांनी भरलेला होता. तिने आरोप केला की निंबाळकर यांनी त्यांच्या राजकीय आणि पोलिस संबंधांचा वापर करून हे प्रकरण दडपले.
भाग्यश्री म्हणाली, "17 ऑगस्ट रोजी मला माझ्या जावयाचा फोन आला की दीपाली यांची प्रकृती गंभीर आहे आणि त्यांना फलटण येथील राऊत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आम्ही पोहोचलो तेव्हा माझ्या मेहुण्याने मला सांगितले की दीपाली यांनी आत्महत्या केली आहे, पण मला त्यावर विश्वास बसत नाही."
तिने पुढे म्हटले, "माझी मुलगी कधीही असे पाऊल उचलू शकत नव्हती. ती सहा महिन्यांची गर्भवती होती आणि तिला दीड वर्षांची मुलगी होती. ती त्यांना एकटी सोडू शकत नव्हती. मला खात्री आहे की तिची हत्या झाली आहे."
पोलिसांनी डॉक्टरांच्या सुसाईड नोटमध्ये नाव असलेले सॉफ्टवेअर इंजिनिअर प्रशांत बनकर यांना अटक केली आहे. दरम्यान, आरोपी पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने यांनी नंतर आत्मसमर्पण केले. तपासादरम्यान बदने यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्यावर बलात्कार आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस सध्या या घटनेचा तपास राजकीय दबाव, खोटा अहवाल आणि हत्येची शक्यता यासह अनेक दृष्टिकोनातून करत आहेत.