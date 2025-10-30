सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात रणजीतसिंह निंबाळकर पहिल्यांदाच बोलले; थेट बदल्याचा उल्लेख

सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने गळफास लावून आत्महत्या केली. हे प्रकरण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय आहे. या प्रकरणात महिला डॉक्टरने हातावर सुसाईड नोट लिहीली आहे. यामध्ये आरोपी PSI गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकरच्या नावाचा उल्लेख आहे.
यासोबतच या प्रकरणात माजी खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यावर अनेक आरोप होत आहेत. यानंतर निंबाळकरांनी माध्यमांशी बोलणे टाळले होते मात्र त्यांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये ते कार्यकर्त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केलं आहे.
टीका करणाऱ्यांना संविधानिक भाषेतून उत्तर देऊ,आरोपांचे समाधान करू,समाधान झाले नाही तर कायदेशीर उत्तर देऊ त्यामुळे माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांवर टीका करू नये अशी विनंती त्यांनी कार्यकर्त्यांना केली आहे.आपली संस्कृती आपल्याला टिकवायची आहे आंपल्याला बदला घ्यायचा नाही तर बदलाव करायचा आहे असं देखील रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी सांगितला आहे.
माजी भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचा संबंध डॉक्टरच्या चार पानांच्या पत्राशी जोडला गेला. पत्रात सांगितले की, निंबाळकर यांच्या दोन वैयक्तिक सहायकांनी (नागतिलक आणि राजेशिंडे) तिला एका अटक्याच्या वैद्यकीय अहवालात बदल करण्यासाठी दबाव टाकला. हा अटक्या निंबाळकरांच्या खासगी कंपनीच्या तक्रारीवरून झालेला होता. सहायकांनी तिला निंबाळकरांशी बोलायला सांगितले, ज्यांनी तिच्या बीड मूळ असल्याबद्दल चिडवले. शिवसेना (यूबीटी) ने हे पत्र शेअर करून निंबाळकरांना जबाबदार धरले. निंबाळकरांनी सर्व आरोप नाकारले आणि ते राजकीय षडयंत्र असल्याचे म्हटले.
सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण म्हणजे काय?
ही घटना महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील २८-२९ वर्षीय महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येशी संबंधित आहे. ती बीड जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असून, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर म्हणून कार्यरत होती. २३ किंवा २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तिला फलटणमधील एका हॉटेलच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. तिच्या हाताच्या तळव्यावर आत्महत्या नोट लिहिलेली होती, ज्यात बलात्कार आणि मानसिक छळाचे आरोप होते. याशिवाय, याआधी तिने एक चार पानांची पत्र लिहिले होते, ज्यात राजकीय दबावाचे उल्लेख आहेत.
घटना कशी घडली आणि पार्श्वभूमी काय?
डॉक्टरने हॉटेलमध्ये स्वतःला संपवले. तिच्या कुटुंबाने सांगितले की, ती गेल्या काही दिवसांपासून तणावात होती. तिने हॉटेल रूम बुक केले आणि तेथे मृत अवस्थेत सापडली. पोलीस तपासात समोर आले की, तिच्या जन्मठेपस्थानी (बीड) मुळे तिला पोलिसांकडून चिडवले जात असे. याशिवाय, तिच्या मृत्यूशी एका इतर आत्महत्येचा (वठार निंबाळकर येथील दिपाली पंचागणेचा) संभाव्य संबंध असल्याचे कुटुंबाने सांगितले, ज्यात खोटी पॉस्टमॉर्टम रिपोर्टची शंका आहे.
सुसाईड नोटमध्ये काय लिहिले होते?
हाताच्या तळव्यावर सात ओळींची सुसाईड नोट होती, ज्यात पोलिस सब-इन्स्पेक्टर गोपाळ बदने याने तिचा अनेकदा बलात्कार केला आणि तिच्या मालकाच्या मुलाने (प्रशांत बांकर, पुण्यातील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर) मानसिक आणि शारीरिक छळ केला, असे आरोप होते. मात्र, तिच्या बहिणीने दावा केला की, ही हस्तलिखित नोट डॉक्टरची नाही; तिच्या पूर्वीच्या तक्रारीच्या पत्राशी तुलना केल्यास हस्ताक्षर जुळत नाहीत. यामुळे हत्या असल्याची शंका उपस्थित केली आहे.