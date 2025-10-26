अट्टल गुन्हेगारापेक्षाही डेंजर PSI गोपाळ बदनेचा काळा इतिहास समोर

PSI Gopal Badne : सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालायतील डॉ. संपदा मुंडेने मधुदीप हॉटेलच्या एका खोलीत आत्महत्या करुन आपलं जीवन संपवलं. या प्रकरणानंतर फलटणच काय संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. 28 वर्षीय डॉ. संपदा मुंडेने आत्महत्येपूर्वी डाव्या हाताच्या तळव्यावर पेनाने सुसाईड नोट लिहून सगळ्यांनाच धक्का दिला.
या सुसाईड नोटमध्ये डॉक्टर संपदा मुंडे यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. यामध्ये दोन व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये PSI गोपाळ बदनेने चारवेळा अत्याचार केल्याचा उल्लेख आहे स्थानिक रहिवाशी प्रशांत बनकरने गेल्या चार महिन्यांपासून मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणातील दोन्ही आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. यातील एक आरोपी प्रशांत बनकर हा आयटी इंजिनिअर असून पुण्याला कामाला आहे. डॉ. संपदा मुंडे गेल्या एक वर्षापासून ज्या घरात भाडेकरु म्हणून राहत होती प्रशांत बनकर हा त्यांचा मुलगा आहे.
फलटणच्या या घटनेनंतर रक्षकच भक्षकच असल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात मृत डॉक्टरने पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. अट्टल गुन्हेगारालाही लाजवेल अशी पार्श्वभूमी असलेल्या PSI गोपाळ बदनेची कुंडली आपण पाहणार आहोत. गोपाळ बदनेचे कारनामे, त्याची वाईट आणि किळसवाणी कृत्यं या प्रकरणानंतर समोर आली आहेत.
फक्त डॉ. संपदा मुंडे यांनाच नाही तर इतर महिलांना देखील गोपाळ बदने त्रास देत असे. महिलांची छेड काढणे त्यांना डोळा मारणे यासारखे घाणेरडे कृत्य तो करत असे.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाईकांनी बदाने याच्याविरोधात अनेक तक्रारी देखील केल्या आहेत. महिला याबाबत तक्रार करायला गेल्यावर बदने त्यांच्याकडेच पैसे मागायचा अशी माहिती देखील समोर आली आहे.
बदनेबाबत महिलांनी केलेल्या तक्रारींमुळे या प्रकरणाला वजन मिळालं आहे. ही घटना उघडकीस येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य महिला आयोगाने या आत्महत्येच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित पोलिस अधिकारी गोपाळ बदनेला तातडीने निलंबित केले आहे.