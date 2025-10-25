पोलिसाकडून बलात्कार... पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी दबाव... सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील 5 धक्कादायक खुलासे

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयात काम करणाऱ्या 28 वर्षीय महिला डॉक्टरने बलात्कारानंतर आत्महत्या केली. या प्रकरणात नवीन खुलासे समोर येत आहेत. डॉक्टरने हातावर सुसाईड नोटमध्ये मृत महिलेने गेल्या पाच महिन्यांपासून दोन पोलिसांवर बलात्कार आणि मानसिक छळाचा आरोप केला आहे.
या घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातारा पोलिसांशी चर्चा केली आणि सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी सांगितले की, "आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. पीडितेच्या हातात सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये केलेल्या आरोपांचीही आम्ही चौकशी करत आहोत."
पीडीत महिलेने सुसाईड नोटमध्ये दावा केला आहे की उपनिरीक्षक गोपाळ बदाणे यांनी तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केला आणि लैंगिक छळ केला. सुसाईड नोटमध्ये प्रशांत बनकर या दुसऱ्या अधिकाऱ्यावरही मानसिक छळाचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या प्रमुख रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, "आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे आणि सातारा पोलिसांना आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत."
वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पीडितेच्या नातेवाईकांनी आरोप केला आहे की डॉक्टरांसह वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर पोस्टमार्टम अहवाल खोटा करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. पीडितेच्या चुलत भावाने सांगितले की, "खोटा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तयार करण्यासाठी तिच्यावर प्रचंड पोलिस आणि राजकीय दबाव होता. आम्ही याबद्दल तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या बहिणीला न्याय मिळाला पाहिजे. माझी बहीण फक्त दोन वर्षांपूर्वीच सेवेत रुजू झाली होती, परंतु अधिकाऱ्यांकडून बनावट शवविच्छेदन किंवा फिटनेस रिपोर्ट तयार करण्यासाठी तिच्यावर प्रचंड दबाव होता."
पीडितेनं तिच्या मावशीला ती काम करत असलेल्या रुग्णालयात येणाऱ्या दबावाबद्दल सांगितलं. पीडितेच्या मावशी म्हणाल्या की, "आम्ही तिला लहानपणापासून वाढवले आणि तिच्या शिक्षणाचा खर्च उचलला. तिच्यावर कामाचा प्रचंड दबाव होता, म्हणूनच तिने हे पाऊल उचलले. फक्त दोन दिवसांपूर्वीच तिने आम्हाला सांगितले की तिचे वरिष्ठ कामावर तिला त्रास देत होते."
साताराचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी म्हणाले की, "गोपाल बदाणे आणि प्रशांत बनकर यांच्याविरुद्ध बलात्कार आणि आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी उपनिरीक्षकाला निलंबित करण्यात आले आहे आणि पोलिस पथके दोन्ही आरोपींचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाईल."