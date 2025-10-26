English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी महिला डॉक्टरला....' पोलिसांच्या चौकशीत ढसाढसा रडला PSI गोपाळ बदाने, नेमकं काय म्हणाला?

Satara Doctor Death Case : फलटण येथील महिला डॉक्टर संपदा मुंडे यांनी आत्महत्या केली. या प्रकरणात दोन्ही आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात घेतलं आहे. चौकशीत PSI गोपाळ बदाने काय म्हणाला?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 26, 2025, 03:34 PM IST
'मी महिला डॉक्टरला....' पोलिसांच्या चौकशीत ढसाढसा रडला PSI गोपाळ बदाने, नेमकं काय म्हणाला?

साताऱ्यातील फलटण येथे डॉक्टर संपदा मुंडेने आत्महत्या केली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. संपदा मुंडे हिने आत्महत्मा करण्यापूर्वी डाव्या हातावर एक नोट लिहून पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. पीएसआयने चारवेळा बलात्कार केल्याचा आणि प्रशांत बनकरने मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिल्याचा आरोप केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

फलटणमधील मधुदीप या हॉटेलमध्ये डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या केली. यानंतर फरार असलेले दोन्ही आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. प्रशांत बनकरला पोलिसांनी ताब्यात पहिलं घेतलं. पण गोपाळ बदने फरार होता. शनिवारी रात्री उशिरा PSI गोपाळ बदने देखील फलटण पोलिसांसमोर स्वाधीन झाला. यानंतर पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये धक्कादायक खुलासा केला आहे. 

पोलिसांकडून कसून चौकशी 

फलटण शहर पोलिसांनी PSI गोपाळ बदानेला ताब्यात घेतले आणि एक तास कसून चौकशी केली. गोपाळ बदनेला रात्री उशिरा  मेडिकलसाठी नेण्यात आले आणि परत त्याला साधारण चारच्या दरम्यान ठाण्यात आणण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस चौकशीमध्ये आरोपी पीएसआय गोपाळ बदने हा ढसाढसा रडला. 

(हे पण वाचा - अट्टल गुन्हेगारापेक्षाही डेंजर PSI गोपाळ बदनेचा काळा इतिहास समोर)

चौकशीत काय म्हणाला 

गोपाळ बदाने हा स्वतः PSI आहे. त्यामुळे चौकशीला त्याने पोलिसांना साथ दिली. त्या मुलीसोबत कोणत्याही प्रकारची अत्याचार आपण केला नसल्याचे सांगताना तो ढसाढसा रडला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे देताना मी अत्याचार केला नसल्याचे सांगितले. चौकशी दरम्यान महिला डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्यासोबत नेमके काय संबंध होते आणि संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्यात आले होते का? यासारखे प्रश्न विचारण्यात आले. 

FAQ 

आरोपींची ओळख आणि कारवाई:
पीएसआय गोपाळ बडणे: बलात्कार आणि छळाचा मुख्य आरोपी. 26 ऑक्टोबर रोजी सकाळी अटक आणि निलंबित.
प्रशांत बांकर: भाडेकरूचा मुलगा, मानसिक छळाचा आरोपी. 25 ऑक्टोबरला अटक.

तपासातील नवीन घडामोडी
फलटण शहर पोलिसांनी आयपीसी कलम 376 (बलात्कार), 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. सुसाईड नोटची फॉरेंसिक तपासणी सुरू. विभागीय चौकशी सुरू. पंकजा मुंडे यांनी उच्चस्तरीय तपासाची मागणी केली.
राजकीय प्रतिक्रिया: राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर "अमानवीय" असल्याचा आरोप केला आणि न्यायाची मागणी केली. एनसीपी (एसपी) च्या सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली. महिला आयोगाने सविस्तर तपासाची मागणी केली.

या प्रकरणात नेमके काय घडले?
28 वर्षीय डॉ. संपदा मुंडे यांचा 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी साताऱ्यात आत्महत्येनंतर मृत्यू झाला. त्यांनी हाताच्या तळव्यावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये पीएसआय गोपाळ बडणे याने चार वेळा बलात्कार केला आणि पाच महिन्यांपासून छळ केल्याचा आरोप केला. तसेच, भाडेकरूचा मुलगा प्रशांत बांकर याने मानसिक त्रास दिला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Satara Doctor CasePhaltansataraGopal BadneDr Sampada Munde

इतर बातम्या

SIP ऐवजी लोक STP कडे का वळतायत गुंतवणूकदार? जाणून घ्या श्री...

भारत