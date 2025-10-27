English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'ती बीड जिल्ह्याची म्हणून... ; सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावर धनंजय मुंडेंचं मोठं विधान

सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटत आहे. सगळ्याच स्तरावरुन होतेय टीका. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 27, 2025, 09:05 AM IST
'ती बीड जिल्ह्याची म्हणून... ; सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावर धनंजय मुंडेंचं मोठं विधान
Satara Doctor Case

 महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाचे पडसाद महाराष्ट्र भर पसरत आहे. या प्रकरणात बीडचा देखील सातत्याने उल्लेख होत आहे. महिला डॉक्टरला सतत तुम्ही बीडचे लोक असं काम करता, अशापद्धतीचे टोमणे मारले जात असल्याच डॉक्चरने आपल्या लेखी तक्रारात म्हटलं आहे. या दरम्यान आता माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीडित कुटुंबाची सांत्वन पर भेट घेतली आहे. या भेटी दरम्यान कुटुंबाकडून सर्व घटनेची माहिती धनंजय मुंडे यांनी जाणून घेतली. या प्रकरणात प्रशासनाला स्वस्थ बसू देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा मुंडेंनी घेतला.

Add Zee News as a Preferred Source

पोलीस आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून हा प्रकार घडलेला आहे. या कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती मानायला तयार नाही महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली आहे. घटना घडण्यापूर्वी तिने कुटुंबाला पीजी करण्यास जात प्रमाणपत्र काढण्यास सांगितले होते. तसेच या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना एसटी स्थापन करण्यासाठी मागणी केली आहे.अशी माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. त्या एसआयटीमध्ये वरिष्ठ आयपीएस महिला अधिकारी असाव्यात त्यांच्याकडून हा तपास व्हावा, अशी मागणी धनंजय मुंडेंनी केली आहे. 

धक्कादायक आरोप 

 ती बीड जिल्ह्याची आणि ठराविक जाती समूहाची म्हणून हिणवण्यात आले, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. तसेच काही पुढाऱ्यांनी बीड जिल्ह्याला बदनाम केले जात आहे. जिल्ह्यातील बरेच जण जिल्हा बाहेर आहेत हे समजल नाही. तसेच आज त्या पुढाऱ्यांनी विचार करावा, असा सवाल देखील धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. कुटुंबाला कोणतीही कल्पना न देता डॉक्टरचा मृतदेह हलविण्यात आला, - या सर्व बाबी चौकशी करण्यासारख्या आहेत. 

बहिणीचा दावा

बहिणीने डॉक्टरच्या हातावरील सुसाईड नोट्सचे हस्ताक्षर नसल्याचा दावा केला आहे. यादरम्यान त्या ठिकाणी जे पोलीस अधिकारी होते त्यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे. तसेच दोन खासदारांच्या संबंध या प्रकरणात जोडला गेला आहे.  माध्यमांचे कान टोचत या भगिनीला न्याय देणार का? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. आम्ही एकटे डॉक्टरला न्याय देणार नाहीत तर माध्यम न्याय देणार तुमची गरज आहे.  एका ऊसतोड मुकादमाला समोर आणून मुंडेंनी सातारा जिल्ह्यात असलेल्या कारखान्याकडून होणारी पिळवणूक समोर आणली.

(हे पण वाचा - सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी 'या' 5 गोष्टी ठरल्या कारणीभूत?) 

जयंत पाटील काय म्हणाले? 

पोलीसच गुन्हेगारीत सहभागी व्हायला लागले तर कायदा सुव्यवस्था कसा आहे याचं वेगळं वर्णन होऊ शकत नाही. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था ढासळली आहे. पक्षातील नेते पुढारी वाचाळ पद्धतीने बोलून समाजात अशांतता निर्माण करत आहेत. जाती जाती धर्माधर्मात तेढ निर्माण करण्याचे पेव महाराष्ट्रात फुटलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या आदर्शाच्या नेमकं उलट आता महाराष्ट्र राज्य चाललं आहे. सरकारला कायदा सुव्यवस्था टिकवता आली नाही राज्यासाठी हा अडचणीचा काळ दिसत आहे. राज्यातील जनता अतिवृष्टी आणि पुराला तोंड देत आहे. दुसरीकडे पोलिसांच्या अत्याचाराला देखील तोंड द्यावे लागत आहे. लोकांचे प्रश्न दुर्लक्षित करून नको त्या प्रश्नावर लोकांचे लक्ष वेधून घ्यायचा प्रयत्न राज्यकर्ते करत आहेत.

(हे पण वाचा - अट्टल गुन्हेगारापेक्षाही डेंजर PSI गोपाळ बदनेचा काळा इतिहास समोर) 

पंकजा मुंडेंनी देखील घेतली भेट 

पंकजा मुंडेंची मागणी या घटनेनंतर भाजप नेत्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांनी डॉ. संपदा मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील कवडगाव येथे जाऊन पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. डॉ. संपदाच्या आई वडिलांना धीर देत म्हटले की, संपदाचा मृत्यू अतिशय वेदनादायी आहे. मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. तिला न्याय मिळाल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
crime newsBeedsatara-acPankaja mundeDevendra Fadnavis

इतर बातम्या

Video : 'साराभाई...'च्या कलाकारांनी जळत्या चितेसम...

मनोरंजन