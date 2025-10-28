'रस्त्यावर गाड्या अडवून...' सातारा महिला डॉक्टर प्रकरणातील आरोपी बदनेचा 'तो' व्हि़डीओ व्हायरल

Satara Doctor Death Case Update: सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला आत्महत्याप्रकरणात नवनवीन अपडेट समोर येत आहे. आरोपी गोपाळ बदनेचा एक जुना व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत बदने आपली मुजोरी दाखवताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे.
या व्हिडीओ सातारा बलात्कार प्रकरणातील संशयित पोलीस उपनिरीक्षक बदने याचा एक जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. यामध्ये वर्दीवर नसलेला हा बदने रस्त्यावर गाड्या अडवून चालकांची विचारपूस करत असल्याचे या व्हिडिओत स्पष्ट दिसतं आहे. एका वाहनचालकाने त्यावेळी त्याचा मोबाईल काढून या घटनेचं चित्रीकरण केलं आणि तोच व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ नेमका कुठचा आहे त्याबाबत फार माहिती मिळालेली नाही.
Satara PSI Gopal Badane Old Viral Video | डॉक्टर महिला प्रकरणातील संशयित आरोपी PSIचा जुना व्हिडीओ व्हायरल#satara #womendoctorcase #zee24taas #marathinews #gopalbadne pic.twitter.com/RaveV1wx64
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 28, 2025
दरम्यान, बदने सध्या फलटण डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात संशयित असून तो पोलिस कोठडीत आहे. त्यामुळे या व्हिडिओनं पोलिस दलाची प्रतिमा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात आणली आहे. सध्या हा व्हिडिओ कधीचा आहे, आणि तो अधिकृत चौकशीसाठी वापरला जाणार का याबाबत पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
(हे पण वाचा - सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी 'या' 5 गोष्टी ठरल्या कारणीभूत?)
डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात काही धक्कादायक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. पोलीस तपासात डॉक्टर महिला ही दोन्ही संशयित आरोपी यांच्याशी संपर्कात होती.संशयित आरोपी निलंबित पीएसआय गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर यांच्यासोबत डॉक्टर महिलेचे बोलणे आणि चॅटिंग सुरू असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिली आहे. प्राथमिक शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाला आहे मात्र फायनल शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त व्हायचं आहे असं देखील पोलिस अधीक्षक यांनी सांगितले आहे.
(हे पण वाचा - अट्टल गुन्हेगारापेक्षाही डेंजर PSI गोपाळ बदनेचा काळा इतिहास समोर)
डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी प्रशांत बनकर यांची पोलिस कोठडी आज संपते आहे.फलटण न्यायालयाने 28 ऑक्टोबर पर्यंत बनकर ला पोलिस कोठडी सुनावली होती.आज फलटण पोलिस प्रशांत बनकर ला पुन्हा न्यायालयात हजर करतील.मात्र फलटण पोलिस पुन्हा प्रशांत बनकर ची वाढवून पोलिस कोठडी ची मागणी करणार का हे पहावे लागणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
महिला डॉक्टर ही बीड जिल्ह्यातील रहिवासी होती आणि फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात तैनात होती. तिला जून २०२५ पासून पोलिस अधिकाऱ्यांकडून वैद्यकीय अहवाल बदलण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. तिने अनेक तक्रारी दाखल केल्या, परंतु पोलिसांकडून प्रतिटिप्पण्या देण्यात आल्या. २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ती फलटण येथील एका हॉटेलमध्ये मृतावस्थेत सापडली. तिच्या आत्महत्येनंतर प्रकरणाने statewide खळबळ उडवली आहे.
आरोपी कोण आहेत आणि त्यांच्यावर काय आरोप आहेत?
पोलिस सब-इन्स्पेक्टर गोपाळ बडणे: डॉक्टरवर अनेकदा बलात्कार केल्याचा आरोप. त्याने तिला धमक्या दिल्या आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी दबाव टाकला.
प्रशांत बांकर: पुण्यातील सॉफ्टवेअर इंजिनियर, डॉक्टरच्या भाडेकरू घर मालकाचा मुलगा. मानसिक छळ आणि आत्महत्येला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप.
आत्महत्या नोटमध्ये काय लिहिले आहे?
डॉक्टरने हाताच्या तळव्यावर लिहिलेल्या नोटमध्ये PSI गोपाळ बडणे यांच्यावर बलात्काराचा आणि प्रशांत बांकर यांच्यावर छळाचा आरोप केला आहे. तिने एका खासदाराने (माजी भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक निम्बाळकर) वैद्यकीय अहवाल बदलण्यासाठी दबाव टाकल्याचा उल्लेखही केला आहे, ज्याला खासदाराने नाकारले आहे.