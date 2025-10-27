डॉक्टर तरुणीची हॉटेलवर बोलावून हत्या?; ते हॉटेल कोणाचं? रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांचं नाव सुषमा अंधारेंचा आरोप

Satara Doctor Suicide Case : साताऱ्यातील फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रासह राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. या घटनेनंतर राजकीय नेत्यांनी आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु आहेत. ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणी माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकरांवर गंभीर आरोप केले आहेत. सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेत महिला डॉक्टराने ज्या हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली आहे, ते कोणाचं आहे याकडे लक्ष वेधलं आहे. तसंच या प्रकरणात त्यांनी अनेक त्रुटी आणि संशयास्पद बाबींवर बोट ठेवत या प्रकरणात अनेक तर्कवितर्क उपस्थितीत केले आहेत.
सुषमा अंधारे म्हणाल्यात की, डॉक्टर महिलेने हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली नाही तर, तिला हॉटेलमध्ये बोलावून तिची हत्या केल्याची दाट शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. या प्रकणात फक्त गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर हेच आरोपी नाहीत तर यात अजून कुणी आहेत का याबद्दल पोलिसांनी चौकशी करायला पाहिजे.
सुषमा अंधारे पुढे म्हणाल्यात की, मृत तरुणी आपल्या बहिणीला पुढील आठ दिवसांच्या कामाचे, म्हणजेच जातीच्या दाखल्याच्या व्हेरिफिकेशनचे नियोजन करायला सांगितलं होतं. मग अशात पुढच्या कामांचे नियोजन करणारी तरुणी अचानक आत्महत्या कशी करणार? याशिवाय तरुणीच्य हातावर आढळलेली सुसाईड नोटवरील हस्ताक्षर तिचे नसल्याचा दावा तिच्या बहिणीकडून करण्यात आला आहे. जी तरुणी चार पानांचा पत्र लिहून शकते ती हातावर चार ओळी लिहून जीव का देईल? तिची सुसाईड नोट गायब केली का? याचा देखील तपास झाला पाहिजे अशी मागणी, त्यांनी केली आहे.
अंधारे म्हणाल्यात की गावात घर असताना डॉक्टर तरुणी हॉटेलवर कशी आणि का गेली? रात्री 1 वाजता तरुणीला हॉटेलवर एन्ट्री कशी देण्यात आली. हे हॉटेल भोसले नावाच्या माणसाचं असून हा भोसले रणजित सिंह नाईक निंबाळकर यांचा निकटवर्तीय आणि भाजपचा संभाव्य नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच त्या तरुणी हॉटेलवर गेली होती की तिला बोलावलं होतं, बोलावलं असेल तर कुणी आणि का बोलावलं? याचा तपास पोलिसांनी कराला हवा अशी मागणी अंधारे यांनी केली आहे.
डॉक्टर तरुणीचा मृतदेह हॉटेलमधून ताब्यात घेताना झालेल्या घाईवरही अंधारे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हॉटेलमधून डॉक्टरांचा मृतदेह उचलण्याची घाई का केली गेली? मृतदेहाची ओळख पटल्यावर तिचे कुटुंबीय येईपर्यंत पोलीस प्रशासनाने वाट का पाहिली नाही? असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणी भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर हे चौकशी झाली पाहिते. तसंच, त्यांचे दोन्ही पीए, तत्कालीन डीवायएसपी, पीआय महाडिक, एपीआय जायपत्रे, आणि पीएसआय पाटील यांचीही चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी या पत्रकार परिषदेतून घेतली आहे.
