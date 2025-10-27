English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डॉक्टर तरुणीची हॉटेलवर बोलावून हत्या?; ते हॉटेल कोणाचं? रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांचं नाव सुषमा अंधारेंचा आरोप

Satara Doctor Suicide Case : माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्यावर सुषमा अंधारे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. ते हॉटेल कोणाचे असा प्रश्न विचारत त्यांनी तरुणीला हॉटेलमध्ये बोलावून हत्या करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 27, 2025, 07:15 PM IST
डॉक्टर तरुणीची हॉटेलवर बोलावून हत्या?; ते हॉटेल कोणाचं? रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांचं नाव सुषमा अंधारेंचा आरोप

Satara Doctor Suicide Case :  साताऱ्यातील फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रासह राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. या घटनेनंतर राजकीय नेत्यांनी आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु आहेत. ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणी माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकरांवर गंभीर आरोप केले आहेत. सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेत महिला डॉक्टराने ज्या हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली आहे, ते कोणाचं आहे याकडे लक्ष वेधलं आहे. तसंच या प्रकरणात त्यांनी अनेक त्रुटी आणि संशयास्पद बाबींवर बोट ठेवत या प्रकरणात अनेक तर्कवितर्क उपस्थितीत केले आहेत. 

सुषमा अंधारे काय म्हणाल्यात?

सुषमा अंधारे म्हणाल्यात की, डॉक्टर महिलेने हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली नाही तर, तिला हॉटेलमध्ये बोलावून तिची हत्या केल्याची दाट शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. या प्रकणात फक्त गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर हेच आरोपी नाहीत तर यात अजून कुणी आहेत का याबद्दल पोलिसांनी चौकशी करायला पाहिजे. 

सुसाईड नोटवरील हस्ताक्षर तिचे नसल्याचा दावा

सुषमा अंधारे पुढे म्हणाल्यात की, मृत तरुणी आपल्या बहिणीला पुढील आठ दिवसांच्या कामाचे, म्हणजेच जातीच्या दाखल्याच्या व्हेरिफिकेशनचे नियोजन करायला सांगितलं होतं. मग अशात पुढच्या कामांचे नियोजन करणारी तरुणी अचानक आत्महत्या कशी करणार? याशिवाय तरुणीच्य हातावर आढळलेली सुसाईड नोटवरील हस्ताक्षर तिचे नसल्याचा दावा तिच्या बहिणीकडून करण्यात आला आहे. जी तरुणी चार पानांचा पत्र लिहून शकते ती हातावर चार ओळी लिहून जीव का देईल? तिची सुसाईड नोट गायब केली का? याचा देखील तपास झाला पाहिजे अशी मागणी, त्यांनी केली आहे. 

ते हॉटेल कोणाचे आहे?

अंधारे म्हणाल्यात की गावात घर असताना डॉक्टर तरुणी हॉटेलवर कशी आणि का गेली? रात्री 1 वाजता तरुणीला हॉटेलवर एन्ट्री कशी देण्यात आली. हे हॉटेल भोसले नावाच्या माणसाचं असून हा भोसले रणजित सिंह नाईक निंबाळकर यांचा निकटवर्तीय आणि भाजपचा संभाव्य नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच त्या तरुणी हॉटेलवर गेली होती की तिला बोलावलं होतं, बोलावलं असेल तर कुणी आणि का बोलावलं? याचा तपास पोलिसांनी कराला हवा अशी मागणी अंधारे यांनी केली आहे. 

हॉटेलमधून बॉडी उचलण्याची घाई का केली?

डॉक्टर तरुणीचा मृतदेह हॉटेलमधून ताब्यात घेताना झालेल्या घाईवरही अंधारे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हॉटेलमधून डॉक्टरांचा मृतदेह उचलण्याची घाई का केली गेली? मृतदेहाची ओळख पटल्यावर तिचे कुटुंबीय येईपर्यंत पोलीस प्रशासनाने वाट का पाहिली नाही? असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला.

या प्रकरणी भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर हे चौकशी झाली पाहिते. तसंच, त्यांचे दोन्ही पीए, तत्कालीन डीवायएसपी, पीआय महाडिक, एपीआय जायपत्रे, आणि पीएसआय पाटील यांचीही चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी या पत्रकार परिषदेतून घेतली आहे. 

FAQ

प्रश्न १: फलटण प्रकरणात नेमके काय घडले आणि यामुळे काय खळबळ माजली?

उत्तर: साताऱ्यातील फलटणमधील एका डॉक्टर तरुणीने हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली, ज्यामुळे महाराष्ट्रासह राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकरांवर गंभीर आरोप करत पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी प्रकरणातील त्रुटी आणि संशयास्पद बाबींवर बोट ठेवले.

प्रश्न २: सुषमा अंधारे यांनी आत्महत्येवर काय शंका उपस्थित केली?
उत्तर: सुषमा अंधारे यांनी म्हटले की, डॉक्टर महिलेने हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली नाही, तर तिला बोलावून हत्या केली गेली असण्याची दाट शक्यता आहे. फक्त गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर हेच आरोपी नाहीत, तर यात अजून कुणाचा सहभाग आहे का याची पोलिसांनी चौकशी करावी.

प्रश्न ३: सुसाईड नोटबद्दल सुषमा अंधारे यांचा दावा काय आहे?
उत्तर: तरुणीच्या बहिणीने सुसाईड नोटवरील हस्ताक्षर तिचे नसल्याचा दावा केला आहे. तरुणी पुढील आठ दिवसांच्या कामाचे नियोजन करत होती, अशा वेळी ती अचानक आत्महत्या कशी करेल? चार पानांचा पत्र लिहिणारी तरुणी हातावर चार ओळी लिहून जीव का देईल? सुसाईड नोट गायब केली गेली का याची तपासणी व्हावी, असे सुषमा अंधारे यांनी म्हटले.

