English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात सर्वात मोठा पुरावा हाती, हॉटेल रुममध्ये मृत्यूपूर्वी काय घडलं? CCTV फुटेजमधून होणार उघड

Satara Doctor Suicide Case : साताराजवळील फलटणमधील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्यामुळे खळबळ माजली आहे. याप्रकरणात पोलिसांनी मोठा पुरावा हाती लागला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 27, 2025, 06:03 PM IST
सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात सर्वात मोठा पुरावा हाती, हॉटेल रुममध्ये मृत्यूपूर्वी काय घडलं? CCTV फुटेजमधून होणार उघड

Satara Doctor Suicide Case : फलटण महिला डॉक्टर प्रकरणात पोलिसांच्या हाती मोठा पुरावा लागला आहे. त्या महिला डॉक्टरसोबत आत्महत्यापूर्वी नेमकं काय घडलं, यासंदर्भात पोलिसांना हॉटेल रुममधील सीसीटीव्ही फुटेज हाती लागले आहेत. फलटणमधील ज्या हॉटेल रुममध्ये त्या महिला डॉक्टराने गळफास घेतली. शिवाय मृत्यूपूर्वी तिने आपल्या तळहातावर सुसाइट नोट लिहिली होती. ज्यात निलंबीत पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आता पोलिसांच्या हाती लागलेल्या सीसीटीव्ही फूटेजमधून महत्त्वाचे धागेदारे समोर येतील असं पोलिसांना वाटतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

महिला डॉक्टराने तळहातावर लिहिलं होतं की, गोपाळ बदने या व्यक्तीने अत्याचार केला तर प्रशांत बनकरने शारीरिक आणि मानसिक छळ केला आहे. या घटनेनंतर राज्यात एकच खळबळ माजली आहे. पोलिसांनी प्रशांत बनकरला अटक केली तर गोपाळ बदने पोलिसांना शरण आला असून त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आता ज्या हॉटेल रुममध्ये त्या महिलेने आत्महत्या केली, तिथले सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले आहेत. 

दरम्यान फलटण महिला डॉक्टर प्रकरणात सोमवारी पोस्टमर्टम रिपोर्ट मिळणार असल्याच बोलं जातंय. त्याशिवाय प्राथमिक अहवालात महिला डॉक्टराने आत्महत्या केल्याची नोंद केली आहे. तसंच आरोपीच्या घराची झाडाझडती पोलिसांनी घेतली असून डिजिटल गोष्टी जप्त केल्या आहेत. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी आणि डॉक्टर महिला ही संपर्कात असल्याच समोर आलं आहे. महिलेने आपल्यासोबत 4 वेळा बलात्कार झाल्याच सुसाइट नोटमध्ये लिहिलंय. तसंच पोलीस तपासात असं समोर आलं आहे की, महिला डॉक्टराने आत्महत्या करण्यापूर्वी बनकरशी बोलणं झालं होतं. आता पोलीस या आत्महत्येमागे अजून काही कारणं आहेत का याचा शोध घेत आहेत. दरम्यान आता या सीटीटीव्ही फुटेजमधून अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा उलगडा होणार असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

FAQ

प्रश्न १: फलटण प्रकरणात नेमके काय घडले?
उत्तर: फलटणमधील एका महिला डॉक्टराने हॉटेल रुममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी तिने तळहातावर सुसाइट नोट लिहिली, ज्यात निलंबित पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. राज्यात यामुळे खळबळ माजली आहे.

प्रश्न २: सुसाइट नोटमध्ये कोणते आरोप केले गेले?
उत्तर: सुसाइट नोटमध्ये गोपाळ बदने याने अत्याचार केल्याचा आणि प्रशांत बनकरने शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा आरोप आहे. तसेच, तिच्यासोबत ४ वेळा बलात्कार झाल्याचेही लिहिले आहे.

प्रश्न ३: पोलिसांना कोणता मोठा पुरावा मिळाला आहे?
उत्तर: पोलिसांना हॉटेल रुममधील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले आहे. या फुटेजमधून आत्महत्यापूर्वी नेमके काय घडले याचे महत्वाचे धागेदोरे समोर येतील, असा विश्वास पोलिसांना आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Sampada Munde death caseSampada Munde death case updatePhaltan Doctor Death CasePhaltan doctor CCTV videoPhaltan case

इतर बातम्या

अवघ्या 25 व्या वर्षी मराठी अभिनेत्याचा मृत्यू; सिनेमाच्या प...

मनोरंजन