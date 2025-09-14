English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

साताऱ्यातील अजब घटना! एकाच वेळी महिलेने दिला 4 बाळांना जन्म, सात बाळांची झाली आई

Satara News: एका मातेच्या कुशीत 7 बाळे... आधी 3 नंतर 4 बाळांना दिला जन्म, साताऱ्यातील अजब घटना

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 14, 2025, 02:25 PM IST
साताऱ्यातील अजब घटना! एकाच वेळी महिलेने दिला 4 बाळांना जन्म, सात बाळांची झाली आई
Satara news 3 daughters one son 27 year old woman gave birth to 4 children at once became mother of 7 children

Satara News: साताऱ्यात अनोखी घटना घडली आहे. एका मातेने चक्क चार बाळांना जन्म दिला आहे. आश्चर्याची बाब अशी की याच मातेने 5 वर्षांपूर्वी 3 बाळांना जन्म दिला होता. त्यामुळे या मातेच्या कुशीत आत्ता सात बाळे विसरणार आहेत. मात्र ही बाब डॉक्टरांपासून नातेवाईकांपर्यंत सगळ्यांनाच थक्क करून सोडणारी आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सातारा जिल्हा रुग्णालयात ही अनोखी घटना घडली आहे. कोरेगाव तालुक्यात माहेरी आलेल्या काजल विकास खाकुर्डिया या 27 वर्षीय तरुणीने एकाचवेळी चार बाळांना जन्म दिला. त्यात तीन मुली आणि एका मुलाचा समावेश आहे. याआधी तब्बल पाच वर्षांपूर्वी काजलला तीन जुळी बाळं झाली होती. म्हणजेच एका मातेच्या आयुष्यात तब्बल सात बाळांचं सख लाभलं आहे. 

गुजरातमधील मूळ रहिवासी असलेल्या आणि सध्या सासवडमध्ये गवंडी म्हणून काम करणाऱ्या विकास खाकुर्डिया यांच्या घरी आता सात बाळांच्या हास्याने घर खुलणार आहे. अवघड अशी ही डिलिव्हरी शस्त्रक्रियेद्वारे करण्यात आली असून आई आणि सर्व बाळ ठणठणीत आहेत. या यशस्वी डिलिव्हरीसाठी डॉ. देसाई, डॉ. सलमा इनामदार, डॉ. खडतरे, डॉ. झेंडे, डॉ. दिपाली राठोड आणि संपूर्ण वैद्यकीय पथकाने मेहनत घेतली

एका मातेच्या पोटी इतक्या लहानग्यांचा जन्म झाल्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात एकप्रकारे आनंदसोहळाच पाहायला मिळाला.

FAQ

1) ही घटना कधी घडली?

ही घटना १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी घडली, ज्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात आनंदसोहळाच साजरा झाला.

2. अशा दुर्मीळ प्रसूतीचे वैद्यकीय कारण काय असू शकते?

अशी दुर्मीळ प्रसूती सामान्यतः एका ओव्हरीमधून एकापेक्षा जास्त अंड्यांचे निषेचन होणे किंवा IVF सारख्या उपचारांमुळे होऊ शकते. मात्र, या प्रकरणात वैद्यकीय तपशील उपलब्ध नसल्याने निश्चित सांगता येत नाही.

3. या घटनेचे महत्त्व काय?

ही घटना वैद्यकीय दृष्टिकोनातून दुर्मीळ असून, जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय पथकाच्या यशाचे उदाहरण आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर आरोग्यसेवेची क्षमता दाखवली गेली.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Satara newswomen became mother of 7 childrenसातारा बातम्यासातारा आजच्या बातम्यासातारा

इतर बातम्या

6 मुलांचा बाप असलेल्या पुरुषावर प्रेम, लग्न न करता झाली दोन...

मनोरंजन