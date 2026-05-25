स्कॉर्पिओ 800 फूट दरीत कोसळून 8 तरुणांनी गमावला जीव; आंबेनळी घाटात भीषण अपघात

Satara Accident News : वळणवाटांच्या रस्त्यांवर वाहन चालवताना एक प्रकारचा थरार अनुभवता येतो. मात्र हाच घाटमाथा आणि या वळणवाटा अनेकदा जीवावरही उठतात. साताऱ्यात घडलाय असाच एक अपघात....
तुषार तपासे, झी मीडिया, सातारा : (Satara Accident News) महाबळेश्वर (Mahabaleshwar) पोलादपूर रस्त्यावर आंबेनळी घाटात रविवारी रात्री भीषण अपघात झाला. या अपघातात स्कॉर्पिओ गाडी तब्बल 800 ते 1500 फूट खोल दरीत कोसळल्याची घटना समोर आली. या दुर्घटनेत अंदाजे 8 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. अपघातग्रस्त सर्वजण साताऱ्यातील कोरेगाव तालुक्यातील आसगाव येथील रहिवासी असल्याचे समजते आहे.
दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच रविवारी रात्री 10 वाजल्यापासून महाबळेश्वर ट्रेकर्स आणि प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमकडून युद्धपातळीवर मदत आणि बचावकार्य सुरू असून पोलीस आणि प्रशासनही घटनास्थळी दाखल झाले. हे आठ तरुण 23 तारखेला दापोली हर्णे बीच इथं फिरायला गेले होते. 24 तारखेला (रविवारी) परतत असताना त्यांच्या गाडीला आंबेनळी घाटात दाभिळ टोक या ठिकाणी अपघात झाला.
प्राथमिक माहितीनुसार मृतांमध्ये महेश अनिल पवार (वय 25), आदित्य अशोक साळुंखे (वय 21), रितेश राजेंद्र लोखंडे (वय 25), सुहास जितेंद्र लोखंडे (वय 20), अंश समीर चव्हाण (वय 18), उत्कर्ष आनंद शिंगटे (वय 21), अनिल अभिमन्यू शिंगटे (वय 25) आणि नितीन किसन नायकोंडे (वय 35) यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, रात्री 10 वाजल्यापासून महाबळेश्वर ट्रेकर्स तसेच प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमकडून युद्धपातळीवर मदत व बचावकार्य सुरू असून पोलीस आणि प्रशासनही घटनास्थळी दाखल झाले आहे. दुर्घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
कोकण आणि दख्खनच्या पठाराला जोडणारा सर्वात लांब घाट अशी आंबेनळी घाटाची ओळख. रायगडमधील पोलादपूर आणि साताऱ्यातील महाबळेश्वर या दोन मुख्य शहरांना हा घाट जोडतो. 40 किमी लांबीचा हा घाट साधारण 625 मीटर म्हणजेच 2051 फुटांच्या उंचीवर असून, सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून ही घाटवाट पुढे जाते. या घाटात अनेक तीव्र वळणं असून वाहनांची वेगमर्यादा पाळणं इथं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. त्यामुळं या वळणांचा थरार अनुभवताना समससूचकता आणि भान राखून वाहन चालवणंसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं ठरतं.
इथं साताऱ्याच्या आंबनेळी घाटातील भीषण अपघातानं थरकाप उडालेला असतानाच मुंबई आग्रा महामार्गावरील लळींग घाटामध्येसुद्धा तिहेरी अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात 5 जण ठार झाल्याची माहिती असून, 10 ते 12 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. रेतीचा डंपर, ट्रॅव्हल्स गाड्यांमध्ये हा अपघात झाला. सोमवारी पहाटेच्या वेळेत ही घटना घडली असून, त्याबाबतची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले.