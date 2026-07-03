/पाचगणी- महाबळेश्वरला जाणाऱ्या वाटेवर दरड कोसळली; थरारक व्हिडीओ समोर

वाई | महाराष्ट्राच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जोर धरलेल्या पावसानं साताऱ्यातही धुमाकूळ घातला आहे. प्रामुख्यानं पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रामध्ये पावसामुळं आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं वेळप्रसंगी निसर्गाचं रौद्र रुपसुद्धा पाहायला मिळत आहे. घाटमाथ्यावर दरड कोसळण्याचं सत्र सुरू झालं असून, नुकतीच पसरणी घाटात अशीच घटना घडल्याचं वृत्त समोर आलं.
शुक्रवार, 3 जुलै 2026 रोजी वाई - पाचगणी मार्गावरील पसरणी घाटात दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे या मार्गावर सध्या एकेरी वाहतूक सुरु आहे. या घटनेमुळे पाचगणी- महाबळेश्वर मार्गावर वाहतूक धोकादायक झाली असून वाहनचालकांनी अत्यंत सावधगिरीने प्रवास करावा अशा सूचना केल्या जात आहेत. सदर घटनेनंतर इथं प्रशासनाकडून दरड हटविण्याचे काम सुरू असून नागरिकांनी शक्य असल्यास पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असंही आवाहन केलं जात आहे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचं आवाहन इथं प्रशासनामार्फत करण्यात आलं आहे.
पसरणी घाट हा महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि पाचगणी-महाबळेश्वर या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि निसर्गरम्य घाटरस्ता आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेला हा घाट त्याच्या नागमोडी वळणांसाठी आणि देखण्या दृश्यांसाठी ओळखला जातो. मात्र सध्या या घाटातून प्रवास करताना अधिक सतर्कता बाळगावी लागत आहे.
वाई - पाचगणी मार्गावरील पसरणी घाटामध्ये दरड कोसळली#maharashtra #rain #satara #panchgani pic.twitter.com/oal4a7PyHX— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 3, 2026
घाटाचे रस्ते अरुंद आणि तीव्र वळणांचे असल्याने विशेषतः पावसाळ्यात धुक्यामुळे आणि दरडी कोसळण्याच्या शक्यतेमुळे इथं चालकांनी सावधगिरी बाळगणं आवश्यक ठरतं. आठवड्याचा शेवट असो किंवा सलग सुट्ट्या पुणे-मुंबईहून इथं मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असल्याने या घाटात प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होते, पावसाळी वातावरणात अशी वाहतूक कोंडी आणि दरडी कोसळण्याचा धोका पाहता हे संकट गंभीर होऊ शकतं. ज्यामुळं नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला प्रशासनाकडुन देत घाटात अधिक वेळ न थांबण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
वाई, पाचगणी, महाबळेश्वर हा संपूर्ण परिसर पावसाळ्यात अधिकत सुंदर दिसू लागतो. यंदाचं वर्षसुद्धा अपवाद ठरलं नसून, सोशल मीडियावर काही युजरनी या ठिकाणचे व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत.
अशाच एका व्हिडीओमध्ये वेण्णा लेक या प्रमुख आकर्षमाच्या परिसरामध्ये पावसाची जोरदार बॅटिंग पाहायला मिळत आहे. गर्द झाडी आणि घाटवाटेवर अडकणारे ढग, धुकं यांमुळं येथे दृश्यमानताही कमी होत असल्यानं प्रवासात अडथळे निर्माण होत आहेत.