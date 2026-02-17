English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
थोरल्या शाहू महाराजांची जुनी पत्रं, लिहिलंय...; घरात आवराआवर करताना कोणाला सापडला ऐतिहासिक ठेवा?

Satara News : ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या साताऱ्यातील एका घरात सापडला दुर्मिळ ऐतिहासिक ठेवा. थोरल्या शाहू महाराजांची पत्र... पाहून व्हाल हैराण!

सायली पाटील | Updated: Feb 17, 2026, 03:12 PM IST
तुषार तपासे, झी मीडिया, सातारा : (Satara News) साताऱ्याला लाभलेला ऐतिहासिक वारसा आजवर वेळोवेळी जगासमोर आला असून आता याच साताऱ्यात आणखी एक दुर्मिळ असा ऐतिहासिक ठेवा घरातील आवराआवर करताना समोर आल्यानं सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला असून, या ठेव्यामुळं अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्नसुद्धा उपस्थित होत आहेत.

कुठं सापडला हा वारसा आणि त्यात नेमकं आहे तरी काय?

साताऱ्यातील माहुली गावातील विनय कुंभारे यांच्या घरात साहित्याची आवराआवर करत असताना मोडी लिपीतील कागदपत्रांचा गठ्ठा तिथं सापडला. ही कागदपत्रे छत्रपती थोरले शाहू महाराज, महाराणी ताराबाई यांच्यासह पेशवे यांच्या वतीने वेदशास्त्री कुंभारे शास्त्री यांना पाठविली असल्याचं कळत आहे.

ऐतिहासिक पत्रांमुळं माहुली गावाबाबत आणखी ऐतिहासिक माहिती समोर आली असल्याची माहिती त्यांचे वंशज विनय कुंभारे, डॉ. संदीप श्रोत्री, इतिहास संशोधक अॅड. सौरभ देशपांडे यांनी दिली. विनय कुंभारे यांना, ''घरात मोडी लिपीतील कागदपत्रांचा गठ्ठा सापडल्यानंतर त्यातील पत्रांमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांचे हस्ताक्षर आणि मुद्रा असणारी पत्रं, महाराणी ताराराणी, औंध पंतप्रतिनिधी, दुसरे बाजीराव पेशवे यांचे दस्तऐवज सापडले आहेत.

शाहू महाराजांचं हस्ताक्षर पत्राच्या शेवटी असून, शेवटी ''जाणिजे लेखनालंकार'' असे त्यांच्या हस्ताक्षरात नमूद केले असल्याची माहिती विनय कुंभारे यांनी दिली.

थोरल्या शाहूंविषयी थोडं...

थोरले शाहू महाराज हे छत्रपती संभाजी महाराज आणि महाराणी येसूबाईं यांचे सुपुत्र, मराठा साम्राज्याचे पाचवे छत्रपती होते. 17 वर्षे मुघल कैदेत राहूनही, 1707 मध्ये मुक्त झाल्यावर त्यांनी ताराबाईंशी संघर्ष करून साताऱ्याच्या गादीवर वर्चस्व मिळवलं  आणि पेशवे प्रथेच्या माध्यमातून मराठा सत्ता संपूर्ण हिंदुस्थानात रुजवली असं सांगण्यात येतं.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

satara Satara news Satara history Maharashtra History shahu maharaj

